El astro brasileño, jugador del Al Hilal saudí, volvió a jugar tras una extensa recuperación física por lesiones.

En el partido en el que la selección uruguaya de Marcelo Bielsa doblegó a Brasil en el Estadio Centenario por Eliminatorias, Neymar, el astro brasileño surgido del Santos como Pelé, se lesionó gravemente la rodilla. Fue aún peor la derrota del scratch en manos de la celeste, porque la lesión le demandaría a Neymar varios meses de recuperación. La selección brasileña perdió a su ídolo y referente y lo ha sentido en las Eliminatorias.

La buena noticia para el seleccionado brasileño, para el equipo de Arabia Saudita donde gana millones y millones de dólares, y para amantes en general del buen pie, es que Neymar Jr. volvió a las canchas el pasado lunes después de un año de recuperación. La lesión en aquel 17 de octubre de 2023 en Montevideo arrojó un diagnóstico de rotura del ligamento cruzado anterior y de un menisco de la pierna izquierda. Este lunes 21 de octubre de 2024 volvió a las canchas y a sonreír cuando sustituyó a Nasser Al Dawsari para jugar la última media hora del duelo de la Liga de Campeones asiática entre el conjunto saudí Al Hilal y el Al Ain de Emiratos Árabes.

Neymar tiene 32 años y quiere volver a ser protagonista. El partido terminó con victoria por 4-5 del Al Hilal y destacó la actuación del atacante saudí Salem Al Dasawari, que hizo tres goles, y del serbio Aleksandar Mitrovic, que supo asociarse con Neymar. “Lo que más quiero en la vida es jugar al fútbol. He sufrido mucho cada día que he estado fuera del campo. Esto es lo que más me duele”, había dicho Neymar días atrás.

“Me sentí bien. Fue muy duro. Siempre tenemos un buen equipo. Pero estoy muy feliz. Estoy de vuelta”, indicó Neymar después del partido y el mundo del fútbol agradeció. Uno de los mensajes destacados que recibió el futbolista fue el de su club de orígen, el Santos, que señaló lo siguiente: “Han sido más de 12 meses alejado del campo, con un anhelo inconmensurable de volver a hacer lo que tanto ama. Neymar no es solo una estrella. No es sólo un genio. Neymar es sinónimo de alegría en el fútbol. Su regreso es la felicidad de millones de fanáticos en todo el mundo”.