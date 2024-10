Habrá 12 estadios disponibles y la final se disputará en Nueva Jersey.

Se viene la edición 2025 del Mundial de Clubes, que por primera vez tendrá un formato de 32 equipos que se distribuirán en ocho grupos de cuatro equipos, al mejor estilo de los mundiales de selecciones que se registraron desde Francia 1998 a Qatar 2022. FIFA dio a conocer los escenarios que albergarán el torneo: 12 estadios en Estados Unidos.

Los escenarios para recibir los encuentros son el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Rose Bowl (Pasadena), Hard Rock Stadium (Miami), Geodis Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Inter & Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Filadelfia), Lumen Field (Seattle) y Audi Field (Washington) y Metlife Stadium (Nueva Jersey). En este último se disputará la final el 13 de julio.

El torneo clubista comenzará el 15 de junio y terminará exactamente un año antes de la final de la Copa del Mundo 2026, que también se disputará en Estados Unidos, aunque en ese caso tendrá como coorganizadores a México y Canadá.

¿Qué equipos participan en el Mundial de Clubes?

Hasta el momento están confirmados 30 de los 32 participantes. Resta conocer el último clasificado de América del Sur y el representante del país anfitrión.

El cupo que queda disponible por la Confederación Sudamericana de Fútbol podría corresponderle a Peñarol en caso de que salga campeón de la Copa Libertadores. Botafogo, rival del carbonero en las semifinales de ese torneo, y Atlético Mineiro, quien disputa la otra llave semifinal con River Plate argentino, también apuntan a conseguir el boleto. En caso de que el campeón sea el millonario –que ya está clasificado– se meterá por ranking Olimpia de Paraguay.

En cuanto al clasificado del país anfitrión, hay cierta polémica. No está claro si será el próximo campeón de la MLS o si el cupo será cubierto por invitación. El secreto a voces marca que la intención, por un camino o por el otro, es que juegue el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez, en un intento por elevar el marketing del torneo. Sin embargo, el único equipo estadounidense con lugar asegurado es Seattle Sounders, campeón de la liga de la Concacaf en 2022.

Por África están clasificados Al-Ahly (Egipto), Wydad Casablanca (Marruecos), Espérance de Tunis (Túnez) y Mamelodi Sundowns (Sudáfrica). Por Asia, Al-Hilal (Arabia Saudita), Urawa Red Diamonds (Japón), Al Ain (Emiratos Árabes Unidos) y Ulsan Hyundai (Corea del Sur). Por Oceanía, en tanto, está Auckland City (Nueva Zelanda).

El territorio se vuelve más conocido al llegar a los participantes de la Concacaf, además de Seattle Sounders, hay tres equipos mexicanos: Monterrey, León y Pachuca. Por la Conmebol jugarán River Plate y Boca Juniors, los dos grandes de Argentina, y los brasileños Palmeiras, Flamengo y Fluminense.

Desde Europa llegan las potencias: Manchester City y Chelsea (Inglaterra), Real Madrid y Atlético de Madrid (España), Inter de Milán y Juventus (Italia), Bayer Munich y Borussia Dortmund (Alemania), Porto y Benfica (Portugal), Paris Saint-Germain (Francia) y Red Bull Salzburgo (Austria).