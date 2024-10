Festejo de Goes, el 18 de octubre.

El misionero hizo festejar al barrio tras ganarle nuevamente a Capitol.

Tras poner la serie semifinal frente a Capitol en un global de 3-0, el equipo del barrio Goes logró el primer ascenso y al mismo tiempo el pase a la final de la Liga de Ascenso, donde peleará por el título.

La cancha explotó en la Plaza de las Misiones y sobre la entrada por la calle Ramón del Valle Inclán no cabía un alma. La popular hinchada del misionero hizo los mandados y pobló la cancha para apoyar a su equipo.

Justin Strings, de Goes. Foto: Martín Varela Umpiérrez

El viejo Goes se impuso 99-72 y no estuvo en ningún momento abajo en el tanteador. Fue un 10-2 inicial que se transformó en un 18-13 para el primer descanso. 48-37 se fueron al segundo descanso, con la figura de Justin Strings como goleador de la noche y el ingreso de Sebastián Sosa, que no sólo aportó diez tantos más desde el banco de suplentes, sino que le dio solidez al equipo, que ya palpitaba la final y el tan ansiado ascenso.

A los cuatro minutos del tercer descanso, con triples consecutivos de Manuel Mayora y Cristian Pereira, la diferencia se estiró a 20 puntos y comenzó a ser definitiva. Más allá del buen rendimiento en la visita de Juan Andrés Galletto, Goes fue superior en todo momento. La diferencia se fue estirando hasta llegar a 33 puntos de diferencia. Finalmente. se fueron al último descanso, que devino en el último cuarto, con un tanteador de 80-54.

Manuel Mayora, de Goes y Miguel Barriola, de Capitol. Foto: Martín Varela Umpiérrez

De la mano de Juan Andrés Galletto, el equipo del Prado de Montevideo levantó su performance y se puso a 14 puntos, pero fue amplísima la diferencia más allá del resultado final.

El estadounidense de Goes Justin Strings fue figura en los locales dirigidos por Gustavo Reig. Se anotó finalmente 24 tantos y 18 rebotes y es uno de los mejores jugadores de la divisional. Se le sumaron 22 tantos de Mayora y 16 de Cristian Pereira.

Foto: Martín Varela Umpiérrez

Los mejores en el equipo de Capitol fueron el mismo Galletto, que aportó 26, y Martín Aguilera, con 15 tantos.

Goes cumplió con el objetivo de ascender que se había planteado. Terminó tercero en la fase regular, con 17 triunfos y 11 derrotas, y en los playoffs ganó los cinco partidos que disputó (dos ante Tabaré y tres frente a Capitol).

Foto: Martín Varela Umpiérrez

Además, se clasificó para la final y espera rival entre Stockolmo o Unión Atlética. El equipo del Prado está 2-1 arriba. La final será a partido único para definir el título.