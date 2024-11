En la penúltima fecha bajó Fénix y se salvó River Plate; a falta de un partido, Progreso, Cerro, Miramar Misiones y Rampla Juniors son los que buscan evitar el último descenso a la Segunda División para 2025.

De los seis equipos que estaban en la pelea por evitar los descensos, cinco perdieron en la fecha 14. El único que ganó fue River Plate, que lo hizo justamente ante otro de los implicados: Cerro. El darsenero se salvó matemáticamente.

Progreso cayó ante Peñarol 5-1, Rampla contra Liverpool 1-0 y Miramar Misiones en su visita a Wanderers 2-0, pero todos siguen con vida. El que perdió la categoría fue Fénix al caer 2-1 con Deportivo Maldonado.

En resumen, a falta de un partido, quedan cuatro equipos con chances de ocupar el último descenso: Cerro, Progreso, Miramar Misiones y Rampla Juniors.

La lógica, para evitar suspicacias, sería que todos jugaran a la misma hora el fin de semana, pero en Uruguay sólo se pueden utilizar tres equipos de VAR a la vez. Por tanto, el encuentro entre Cerro y Liverpool será el sábado a las 9.45. El resto va a las 17.00 del mismo día: Progreso visita a Cerro Largo, Rampla recibe a Wanderers y Miramar Misiones va con Defensor Sporting en escenario a definir.

¿Quién baja?

Cerro es el único que no baja directamente y ese es su plus. Si suma, mantendrá la categoría. Si pierde, tiene asegurado, al menos, un desempate; incluso puede salvarse sin sumar si Progreso pierde, Miramar no gana o Rampla no gana.

Progreso, si gana, se salva. Si empata, asegura al menos un desempate, pero también puede salvarse si Miramar o Rampla no ganan. En caso de perder, deberá esperar que Miramar pierda o que Rampla no gane.

Miramar cierra la lista de las instituciones con dependencia propia. Si gana, se salva. Si empata, puede ir a un desempate o incluso permanecer si Rampla no gana. En caso de perder, necesitará que el picapiedra no sume.

Rampla debe sumar y esperar resultados. Lo único claro es que si pierde, baja. En caso de empatar, necesita una derrota de Miramar para ir a desempate. Si gana, se salva de forma directa en caso de que Miramar no gane o si Progreso pierde.

Desempates

En caso de que dos equipos terminen con el mismo promedio en la última posición deberán jugar un desempate que consta de dos partidos (ida y vuelta). Si tras los dos encuentros no se sacan diferencias, se jugará un tercer partido en escenario neutral a fijar por la Mesa Ejecutiva. En caso de que ese cotejo termine en igualdad, se disputarán alargue y penales.

Hay tres escenarios para generar ese desempate que le alargaría la temporada en dos equipos.

Si Rampla empata y Miramar pierde: desempate Rampla-Miramar.

Si Rampla gana, Miramar empata y Progreso pierde: desempate Progreso-Miramar.

Si Rampla gana, Cerro pierde, Miramar gana y Progreso gana: desempate Cerro-Rampla.

Triple empate

Hay un solo caso que podría generar un triple empate en promedios. En ese caso, el equipo que tenga mejor diferencia de goles se salva y los otros dos juegan un desempate. Eso se daría si Rampla gana, Progreso empata y Cerro pierde.

En ese caso, los gauchos del Pantanoso tienen el mejor escenario para zafar. El picapiedra para salvarse del desempate debería ganar por siete goles o más. Cerro, si pierde por dos goles, no zafa. Si pierde por uno, va a quedar con el mismo saldo que los de La Teja en la hipotética definición. En ese caso, hay que pasar al ítem goles a favor, donde Progreso está con una ventaja considerable.

Por tanto, si se da esta combinación de resultados, lo más probable es que se salve Progreso y terminen definiendo un desempate entre los rivales clásicos del barrio.