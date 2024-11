El Pajarito, formado en Peñarol, entró en la nominación a mejor jugador de la temporada, mientras que el Pistolero, formado en Nacional, disputará un lugar en el once ideal.

No hay ninguna duda, Pajarito Valverde y Luis Suárez ocupan el lugar de los favoritos de todos y todas. El Pistolero por aquella estirpe forjada con el Maestro, estampada en mundiales y en varias Copa América. Pajarito, de la nueva era, los nuevos galácticos, que terminan de consumarse como tales en la era Bielsa del fútbol uruguayo. Esa que por siempre tendrá esa mancha rosa de los dichos de Suárez que enturbiaron la imagen. Para la FIFA también son favoritos.

El gurí de Peñarol, figura del Real Madrid, que dispone nuestra bandera en los más altos rankings del mundo, también había sido nominado para el Balón de Oro que entrega la revista France Football, en el que terminó en el puesto 17. Vale recordar que el premio lo ganó el español Rodri.

En este caso, el uruguayo Federico Valverde es uno de los 11 nominados por la FIFA para el premio The Best al mejor jugador de la temporada y también al once ideal, según dio a conocer el ente rector del fútbol en la noche de este jueves.

Campeón de la pasada Champions League, ganador además de la Supercopa de Europa, La Liga y la Supercopa de España, aplomado en el mediocampo de la selección de Marcelo Bielsa, Valverde esperará la definición de tal galardón mundial. Orgullo nacional.

Entre los nominados al once ideal también aparece el futbolista formado en Nacional, ídolo de todos los pibes y las pibas, el Pistolero Luis Alberto Suárez. El futbolista del Inter de Miami, socio del máximo futbolista de la actualidad, Lionel Messi, está entre 22 delanteros a elegir.

Luis Suárez convirtió 25 goles en los 37 partidos oficiales que disputó con el equipo de David Beckham en 2024, contando la liga local, la Leagues Cup y la Liga de Campeones de la Concacaf. A pesar de no haber obtenido el título de la MLS, quedando afuera en los playoffs, Suárez y Messi siguen haciendo de las suyas. Con el Pistolero ya alejado de la selección uruguaya, envuelto en chusmeríos con Bielsa, y Lionel en plena disputa de las Eliminatorias para 2026, con la esperanza de disputar un Mundial más.

