El uruguayo fue elegido por varios deportistas en la votación de la FIFA.

Desde hace un montón de años la FIFA me ha dado el privilegio de, junto al técnico y al capitán de la selección celeste, ser uno de los tres votos que corresponden al Uruguay en la elección de los premios masculinos anuales que actualmente se conocen como The Best.

No sé concretamente cómo llegué allí, pero siempre pienso que debe haber habido una recomendación, un chequeo de mi esforzada interacción en eventos futbolísticos organizados por la FIFA, una búsqueda de referencias acerca de mi carrera que no tiene Wikipedia ni Linkedin, y quiero creer también que puede ser un reconocimiento a mi hacer dentro del mundo del periodismo y más concretamente en el fútbol. Creo que algo de eso debe ser porque tengo menos lobby que el Hotel Trinidad. Si hasta mis hijas, en una reunión familiar, me recriminaron ¡cómo nunca nos habías dicho, papá!

Asimismo, me encanta como legitimación de trascendencia de donde creo y desarrollo mis trabajos, la diaria, y aunque no parezca que está, el Deportivo Uruguay, siempre presente.

He votado en ternas con el maestro Oscar Washington Tabárez, Diego Alonso, Marcelo Bielsa, Diego Lugano, Diego Godín, Federico Valverde y José María Giménez, y creo, a pesar de que hay que votar a tres futbolistas en orden de prelación, que siempre le di el 1 a Lionel Messi. Digo “creo”, porque me parece que una vez estuvo Luis Suárez, y si estaba el Luis, ¿ustedes creen que no lo pondría con el 1?

Lo cierto es que siempre voté absolutamente convencido que entre los tres futbolistas que elegía dentro del grupo seleccionado por la FIFA estaba el mejor jugador del mundo del siglo XXI, Lionel Messi, que —además— temporada tras temporada era determinante donde jugara: el Barcelona, el PSG y la selección argentina.

Eso en los futbolistas, porque los entrenadores —más allá de una línea que apunta a Guardiola— no hubo todos los años alguien absolutamente despegado, ni tampoco una legitimación fuerte para alguien que por años pueda ser considerado el mejor técnico del mundo y que ello se ratifique temporada tras temporada.

Año a año se vota también al mejor golero de la temporada, en este caso también con un acotado número de elegibles, y aquí también la elección a veces se hace fácil en cuanto a la inestable consideración a través de la televisión, por lo menos, elegir a un golerazo que haya volado de palo a palo metiendo buenas manos.

Pajarito, de vuelo

Este año cuando me llegó la invitación y el listado de elegibles, creí tener un dilema ético y una revelación de que en realidad todos los años anteriores yo no había votado al mejor de la temporada, sino al mejor del mundo: aunque Messi no lo era a pesar de que estaba en la lista, y no sería sensato ni real si con responsabilidad lo votara como el mejor de la temporada; sin embargo aparecía Federico Valverde, que tampoco fue el mejor jugador del mundo en el 2023, como tampoco me parecían los otros Dani Carvajal (España), Real Madrid; Erling Haaland (Noruega), Manchester City; Florian Wirtz (Alemania), Bayer Leverkusen; Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid; Kylian Mbappé (Francia), París Saint-Germain/Real Madrid; Lamine Yamal (España), Barcelona; Rodri (España), Manchester City; Toni Kroos (Alemania) Real Madrid (retirado); y Vinícius Jr. (Brasil), Real Madrid.

Estudié el listado, lo hablé en distintos ámbitos buscando ratificar mi elección y su justicia, y finalmente elegí a Valverde con el uno con convicción de que por distintas razones y emociones era al Pajarito a quien debía votar. No sabía si sería el único o si me acompañarían los otros votos de Uruguay, cosa que sí sucedió, lo que de alguna manera era un aval de mi moral y la de los lugares que representó.

Valverde no fue elegido como el mejor porque los cientos de votos de técnico, capitanes y periodistas de los países afiliados a la FIFA le dieron ese lugar al fabuloso futbolista brasileño Vinícius Jr., pero para algunos de nosotros fue el mejor.

Marcelo Bielsa eligió a Lionel Messi, seguido del español del Manchester City, Rodri, y a Federico Valverde. José María Giménez, como capitán celeste, eligió primero a Valverde, en segundo término a Rodri y tercero al noruego del City, Erling Haaland. Este servidor a Valverde, el jovencito Lamine Yamal y a Vinícius Jr.

De acuerdo a lo estipulado por la FIFA para su premio The Best, se otorga un puntaje de acuerdo al ordinal elegido por el votante en cada categoría. El primer elegido lleva 5 puntos, el segundo 3 y el tercero 1. Valverde, además de los votos emitidos desde Uruguay, tuvo 3 puntos por la elección de Jorge Fossati como técnico de Perú, y 1 con Ricardo Gareca entrenador de Chile. El gran goleador peruano Paolo Guerrero también le dio un voto al uruguayo así como Reinaldo Rueda técnico de Honduras y Thomas Christiansen el danés técnico de Panamá. El jugador del Real Madrid, seguramente por la vidriera permanente que representa el equipo español, obtuvo además votos de Suiza, Argelia, Armenia, Brunéi, Malí, Omán, y Timor Oriental .