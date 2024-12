Las sanduceras vencieron cómodamente 3-0 a Treinta y Tres en la final disputada en Colonia del Sacramento.

Este fin de semana se disputaron las semifinales y la finalísima de la primera Copa Nacional de Selecciones Femenina en la ciudad de Colonia del Sacramento. La copa denominada ONU Mujeres se la llevó la selección de Paysandú luego de vencer por 3-0 a su par de Treinta y Tres en la cancha del Club Juventud de la capital coloniense.

Las sanduceras quedaron para la historia al convertirse en las primeras campeonas de este torneo, que se disputó durante pocas semanas y con sedes fijas. Alrededor de 200 personas concurrieron al encuentro, cantidad que, debido a lo que se jugaba y al aliento de los hinchas y familiares de las chiquilinas del litoral y de las del este del país, parecía que se duplicaba.

Dentro del campo de juego se vio una superioridad absoluta de la selección de Paysandú. Ya desde el inicio del encuentro, antes de llegar a los diez minutos, Lara Jofre marcó la apertura del partido e hizo que las del Olimar volvieran a arrancar de atrás, como había pasado el sábado en la semifinal que disputaron ante Colonia Capital.

La primera parte fue friccionada en mitad de cancha, con superioridad en el uno a uno para las sanduceras. El apoyo de los hinchas que llegaron del noroeste del país se hizo sentir durante el transcurso de los minutos. Treinta y Tres no le encontraba la vuelta al encuentro, y no llegaba con situaciones claras a la portería defendida por Sofía García, arquera que integra la selección de Uruguay en sub 17.

La segunda mitad comenzó muy similar a la primera, con Paysandú atacando, presionando y jugando como se pide jugar una final. A los 25 minutos, Vanesa Villa marcó el segundo gol, y a los 28, Natalia Arbelo liquidó el encuentro.

Al cierre, el llanto y el festejo, la alegría y la tristeza que tanto no fue, porque el equipo de Treinta y Tres celebró el segundo puesto tanto o más que las sanduceras, que se vuelven a Paysandú con la alegría a flor de piel, haciendo historia y llevando la primera Copa Nacional de Selecciones Femenina para sus vitrinas.