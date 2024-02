Peñarol esperaba para las próximas horas por la llegada del delantero Aké Loba, con quién dirigentes del club acordaron de palabra, pero el pase se cayó; el marfileño dejó de contestar el teléfono a la misma vez que se hizo público que firmó con el Xolos de Tijuana, por lo que viajó a México.

El delantero de 25 años tuvo un pasaje por el fútbol mexicano en Querétaro, Monterrey y Mazatlán, donde marcó 27 goles en 94 partidos. Luego de semanas de conversaciones entre sus representantes y los dirigentes de Peñarol, recibió una oferta del Xolos que lo sedujo más que la del carbonero.

El interés del equipo mexicano por Loba se hizo público en las horas previas al partido de Peñarol ante Boston River por la Copa AUF Uruguay, y varios dirigentes fueron consultados por esos rumores y respondieron. Edgardo Novick valoró las características del delantero: “Es un jugador excepcional. Los contratistas nos dieron su palabra de que va a venir a Peñarol, ojalá lo tengamos mucho tiempo, tal vez la gente no sepa la categoría de este jugador pero es impresionante”, sostuvo el secretario general de Peñarol.

Consultado por si estaba asegurado, Novick respondió: “Está asegurado, hay una firma de acuerdos, pasa que con un jugador que viene de una lesión hay que esperar a que venga el jueves y se haga el examen, todo indica de que va a terminar firmando”, agregó.

A su vez, el dirigente destacó los detalles del vínculo que se iba a consumar: “Es muy bueno, se puede ir pero en el caso de que se vaya va a dejar un muy buen dinero a Peñarol, además de su rendimiento, lo vamos a tener en el Uruguayo y en el primer tramo de la Copa Libertadores”, confirmó.

Se trata de una noticia muy negativa para el entrenador Diego Aguirre, que buscaba consolidar un buen período de pases con este delantero. “Le da un cierre al plantel que me deja muy conforme porque me da muchas opciones”, dijo la fiera días atrás, aunque al ser consultado por la posible caída del pase el entrenador respondió: “nada me sorprende, aunque me aseguran que ya está arreglado”.

Ahora Peñarol espera confirmar a Maximiliano Gómez, para lo que Ignacio Ruglio se encuentra en España, con el objetivo de reunirse con el propio jugador. El delantero tiene un contrato vigente con Trabzonspor de Turquía, pero podría adquirirlo el Grupo Pachuca que haría las negociaciones con el aurinegro.