En Nacional entrenaron más de 30 jugadores a la orden del Chino Álvaro Recoba. El entrenador en posterior conferencia de prensa declaró que lo ideal era tener algunos menos. Su visión como reciente exjugador lo hace ser empático con las situaciones particulares, tales sean las salidas de los juveniles que no van a ser tenidos en cuenta como la de algún otro que ve complicada su participación en el año debido a sus rendimientos, como fue el caso de Salvador Ichazo o José Alberti, quien terminó firmando por Wanderers tras su escasa titularidad en 2023.

Además, las llegadas de varios nuevos futbolistas perfilan un posible equipo en el que obviamente no pueden jugar todos. “Con algunos tuve la necesidad de darles los motivos por los cuales sería mejor que fueran a agarrar minutos. Ellos tienen claro que hay competencia, y faltan unos cuantos días para que termine el período de pases”, dijo el entrenador, que se refirió a la próxima apertura de la Copa AUF Uruguay donde enfrentará a Liverpool.

Sobre su rival, que viene siendo sensación desde hace años y que confirmó su buen presente de renovación con Emiliano Alfaro al derrotar a Defensor el miércoles por la Supercopa, Recoba comentó que “es un equipo que, más allá de perder una cantidad importante de jugadores, demostró de nuevo que tiene un equipo sólido, rápido y ágil”, aunque aclaró que “por ser su primer partido oficial, sacar conclusiones es medio apresurado”, y enfrentarán a “un rival que se está rearmando”.

“El martes voy a tratar de poner a los que estén mejor y a los que están con nosotros desde el 5 de enero. Si todo va bien, tendremos otro partido la semana siguiente y después comenzaría la competencia importante de miércoles-domingo”, agregó Recoba. El entrenador, además, se refirió a las llegadas de varios jugadores al elenco albo y reconoció que se le “hace difícil armar 11 jugadores y el banco de suplentes, porque hay una competencia linda y mucha calidad. Es un lindo problema. Los últimos meses del año pasado fueron difíciles porque la situación estaba cuesta arriba. Hoy, de cero, hay otra energía y los jugadores están confiando en lo que hacemos y en lo que ellos hacen. Hay energía positiva y todos dan para adelante”.

Dijo estar “conforme” y enfatizó en que “como equipo no falta nada”, aunque no descarta la posibilidad de que llegue Tiago Palacios, el chico de la sub 23 que pertenece a Montevideo City Torque.

En conferencia desde la ciudad deportiva Los Céspedes, el técnico se refirió a los últimos en arribar al equipo de La Blanqueada y valoró a Renzo Sánchez como una “nueva alta” cuando vuelva de la sub 23: “Gastón González me sorprendió gratamente. Es un jugador que, cuando uno lo ve, no da la sensación de que pueda jugar de extremo por la altura y el porte físico que tiene. El otro día hicimos fútbol en el Parque y dejó muy buenas sensaciones. Alexis [Castro], lo mismo, capaz que con más calidad y un mayor ida y vuelta en la parte central de la cancha. A Fede [Federico Santander] lo he visto mejor esta semana”.

Sobre ellos tres dijo, además, que “perdieron unos días de pretemporada y capaz que no están al top de la condición”, mientras que sobre el nigeriano, del que tanto se habló en este período de pases, sostuvo que “a Ebere, cuando esté al 100%, voy a tratar de buscarle un lugar, pero se lo va a tener que ganar él. Sí es una alta importante, pero al mismo tiempo tenemos jugadores que compiten con él y lo están haciendo de buena manera”, aunque admitió que no tiene “problema en jugar con tres delanteros”, haciendo referencia a un posible tridente que podrían habitar Gonzalo Carneiro, Ruben Bentancourt y el futbolista nigeriano que proviene de Plaza Colonia.