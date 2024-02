Con 14 partidos de 28 selecciones que se jugarán en 14 ciudades de 13 departamentos (hay dos en Rocha, uno en la capital y el otro en el Chuy) se definen las clasificaciones de los grupos iniciales de tres de las cuatro confederaciones que conforman el módulo inicial de la Copa Nacional de Selecciones. Litoral, Sur y Este definirán esta noche, o en los primeros minutos del jueves, quiénes siguen adelante en la pugna por el trascendente título de la confederación que corresponda, y quiénes son, además, los que pueden seguir soñando con la posibilidad de estirar la competencia hasta el sueño máximo: ser el mejor del Uruguay. Asimismo, conoceremos a más de una decena de selecciones que hoy se despedirán.

No hay actividad hoy por el Litoral Norte, que juega en régimen de liga, todos contra todos a dos ruedas, y que este sábado completará el programa de partidos de la primera ronda.

Orejeando el naipe

El Litoral, que tiene ocho participantes agrupados en dos series, avanzará directamente a semifinales con los dos primeros de cada grupo, que por ahora sólo tiene seguro a Guichón, que independientemente de lo que pase esta noche terminará primero en su serie por lo que se cruzará con el segundo de Soriano, Dolores, Young y Río Negro.

En el Sur son tres series que clasificarán a los dos primeros de cada una de ellas para jugar dos triangulares semifinales. De 11 que empezaron jugando, quedarán seis.

Ahora que se determinó el fallo dando por ganado el partido que protestó Casupá por 5-2 (había terminado 0-2, y se determina en el tribunal que al que le asiste la razón debe ganar por tres goles sin quitar los que había convertido el adversario), los canarios están casi adentro pero no seguros todavía. Hay un por lo menos sospechoso resultado que eliminaría a los azulgranas y es que esta noche Casupá le gane de visitante a Florida por 8-5, 9-6 o 10-7. Es decir que Florida pierda por tres goles convirtiendo cinco o más.

En las otras series todo está entreverado, aunque ya sabemos que en la B Ecilda Paullier está fuera de posibilidades de seguir adelante.

En el Este, luego del fallo que otorga la victoria a Río Branco sobre Cerro Largo 5-2 (misma explicación que en Casupá-Canelones) la serie B ha quedado con sus tres clasificados, dado que Chuy ya no puede alcanzar a ninguno de ellos, pero aún deben ordenarse después de Rocha que ya es seguro será primero.

En la serie A se sabe que Lavalleja y Treinta y Tres siguen adelante, pero resta saber si el otro es Batlle o Cerro Chato, y además como se enumeran para los cuartos de final.

Ni hablemos de la C, donde de acuerdo a los resultados puede llegar a clasificar cualquiera de los tres aunque Zona Oeste tiene el nerviosismo de no salir a la cancha. Si gana Canelones del Este seguro clasifica, pero, si no lo hace, Maldonado y Zona Oeste serán quienes sigan adelante.

Litoral

La serie A ya tiene a Guichón como primero. Esta noche a las 21.15 en el Carlos Ambrosoni salteño enfrentan a Liga Agraria de Salto, que debe ganar y esperar un traspié de Bella Unión para ver si clasifican.

Bella Unión, que juega en casa, en el Walter Martínez Cerruti, también a las 21.15, deberá vencer a Tranqueras, que hasta ahora no ha logrado ni un punto ni un gol, para quedar a salvo de una posible e hipotética eliminación por diferencia de goles que hasta ahora la trae muy bien.

La serie B realmente es un infierno y su definición no quedará cerrada hoy en función de la espera del fallo Río Negro, que es quien reclamó los puntos que perdió en la cancha 2-1 ante Soriano, está último, pero si le diesen el triunfo por 5-2, quedará dependiendo de sí mismo para clasificar, y si esta noche a las 22.00 en el Liebig’s derrotara por dos goles de diferencia a Dolores entraría a semifinales dado que los superaría igualaría en diferencia de goles y en goles a favor.

El otro partido, también a las 22.00, será en el Köster mercedario, donde Soriano, que hasta ahora, antes del fallo, comanda la serie, pero que si le quitan los puntos y recibe más goles en la columna de GC quedará tercero, recibe a Young, que viene de dos triunfos seguidos y va por el tercero que lo deje adentro.

Grupo A PJ PG PE PP GF GE DG PTS Guichón 5 4 1 0 14 2 12 13 Bella Unión 5 3 0 2 7 4 3 9 Ligas Agrarias 5 2 1 2 5 7 -2 7 Tranqueras 5 0 0 5 1 14 -13 0

Grupo B PJ PG PE PP GF GE DG PTS Soriano 5 3 1 1 8 6 2 10 Dolores 5 3 0 2 9 7 6 9 Young 5 2 1 2 9 9 0 7 Río Negro 5 1 0 4 6 10 -4 3

Sur

El Sur ya tiene su partido protestado resuelto, el que Casupá le gana finalmente a Canelones 5-2 y eso deja a la serie A con Florida y Canelones con 6 puntos y Casupá con 3 quedando tan sólo un partido, el de esta noche en el por estos días poco presentable Campeones Olímpicos, que por la intervención de Boston River de aportar riego automático ha quedado con seis fajas de lado a lado de la cancha con panes nuevos de pasto.

Ahí jugarán Florida-Casupá desde las 22.00. Si Florida gana o empata, será primero. Casupá debe ganar por más de tres goles para clasificar, y en casi todos los casos Canelones pasa a segunda fase a menos que Casupá logre su triunfo por tres goles y Florida convierta en derrota cinco o más goles. Difícil, ¿no?

La serie B tiene un eliminado, Ecilda, y los otros tres comparten el escalón principal de la tabla con 9 puntos. Todos dependen de sí mismo aunque parece más complicado el partido que en San José de Mayo enfrenta a San José con la de Federación de Colonia. El partido es en el Casto Martínez Laguarda a las 22.00. En Colonia del Sacramento el elenco capitalino recibe a quien ya se despidió de seguir adelante Ecilda Paullier. Juegan en el Alberto Supicci a las 22.00.

La serie C los tiene a todos en carrera y además todos dependen de sus resultados propios. En la península de San Gregorio de Polanco a las 22.00 los polanqueños reciben a Durazno, mientras que en el mismo horario pero en Trinidad Flores juega ante Sarandí del Yí.

Grupo A PJ PG PE PP GF GE DG PTS Florida 3 2 0 1 7 4 3 6 Canelones 4 2 0 2 9 9 0 6 Casupá 3 1 0 2 6 9 -3 3

Grupo B PJ PG PE PP GF GE DG PTS Colonia 5 3 0 2 9 6 3 9 San José 5 3 0 2 8 6 2 9 Fed. Colonia 5 3 0 2 8 7 1 9 Ecilda Paullier 5 1 0 4 7 13 -6 3

Grupo C PJ PG PE PP GF GE DG PTS Durazno 5 2 2 1 10 3 7 8 San Gregorio 5 2 1 2 6 11 -5 7 Flores 5 1 3 1 5 4 1 6 Sarandí del Yí 5 1 2 2 4 7 -3 5

Este

La serie A del Este tiene seguros en cuartos de final a Lavalleja y Treinta y Tres, y resta saber si el tercero en clasificar es Batlle o Cerro Chato, ambos con encuentros complicadisimos porque juegan de visitantes en Treinta y Tres y Minas.

En la serie B el triunfo en los tribunales de Río Branco sobre Cerro Largo clasificó a los riobranquenses junto a rochenses y melenses, y asimismo eliminó a Chuy. Rocha ya será primero, mientras que habrá que ver quién termina segundo -en este momento por diferencia de goles está Río Branco- y quién tercero. En el remozado Mario Sobrero Rocha espera a Río Branco, y en el Samuel Priliac los chuienses reciben a Cerro Largo. Ambos juegos comienzan 21.30.

El grupo C, el de tres selecciones de las que avanzan sólo dos, se define en San Carlos, donde la Liga Mayor de Maldonado recibirá a Canelones del Este. Triunfo o empate de los maldonadenses los clasifica junto a sus vecinos de Zona Oeste, mientras que si gana la auriverde canaria seguro estará en cuartos de final y de acuerdo al resultado será acompañada por Liga Mayor o por Zona Oeste. El partido se juega en el Álvaro Pérez de San Carlos y empieza 21.15.

Grupo A PJ PG PE PP GF GE DG PTS Lavalleja 5 3 1 1 9 4 5 10 Treinta y Tres 5 2 2 1 12 8 4 8 Batlle y Ordóñez 5 1 2 2 5 6 -1 5 Cerro Chato 5 1 1 3 5 13 -8 4

Grupo B PJ PG PE PP GF GE DG PTS Rocha 5 3 2 0 9 2 7 11 Río Branco 5 2 1 2 13 11 2 7 Cerro Largo 5 2 1 2 8 11 -3 7 Chuy 5 0 2 3 5 11 -6 2