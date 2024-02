Ariel Behar, reconocido doblista internacional –llegó a cuartos en el último Australian Open–, toma el lugar que dejó Enrique Pérez Cassarino, quien lo ocupaba desde 2010. El asunto no sólo pasa por el nuevo rol del internacional, sino que también tendrá actividad en la cancha cuando toque volear de a dos.

El equipo se completa con los jóvenes mellizos Joaquín y Federico Aguilar, de 18 años, Franco Roncadelli, de 23 –con recorrido en el circuito ATP–, y el muy probable compañero de dupla del capitán, Ignacio Carou.

Este sábado, cuando se marque la mitad del día, comenzará la serie con dos partidos en singles –uno contra uno– pegados entre sí. El domingo sobre las 11.00 los doblistas serán los encargados del espectáculo y la jornada continuará con los demás encuentros en la modalidad de singles.

La modalidad singles implica otro desempeño físico y, por lo tanto, otro desarrollo psíquico y emocional, ya que los atletas llevan a sus cuerpos a lugares pocas veces recorridos. Es una oportunidad interesante de ver ese despliegue, como también lo tiene el dobles –modalidad en la que Behar será la estrella–, con otra implicancia física eclipsada por el desborde técnico y estético.

Esta fase implica para los celestes continuar en la pelea por clasificar a las rondas finales del grupo si la gana, o descender al grupo III en caso de perderla.

Las entradas se sacan en la boletería del emblemático escenario tenístico o por Tickantel y los precios van desde $ 620 por jornada hasta $ 870 el bono para la doble jornada.

En el Carrasco Lawn Tennis. Sábado desde las 12.00: Franco Roncadelli vs. Ilia Snitari (singles); Joaquín Aguilar vs. Radu Albot (singles); Ariel Behar-Ignacio Carou vs. Radu Albot-Alexander Cozbinov (dobles). Domingo desde las 11.00: Franco Roncadelli vs. Radu Albot (singles); Joaquín Aguilar vs. Ilia Sinitari (singles). Transmiten Nuevo Siglo, TCC, Montecable y red de cables del interior.