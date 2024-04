Tras el encuentro de Peñarol ante Atlético Mineiro, en el que el aurinegro cayó 3-2 y estuvo cerca de igualarlo, Diego Aguirre habló en conferencia de prensa y destacó la actitud de su equipo, a pesar de la derrota.

En su análisis del encuentro, el DT consideró que Atlético Mineiro fue claramente superior en la primera parte, pero que Peñarol estuvo atento para encontrar el gol después de estar 3-0 abajo. “Controlamos, hicimos el segundo y pudimos haber hecho perfectamente el tercero, lo que habla bien del equipo, de la parte anímica y de intentar revertir un resultado adverso”, comentó.

En ese sentido, sus decisiones con respecto a los cambios tuvieron mucho que ver con el resultado final. “Se puede decir que fueron dos tiempos bien marcados; el primero a favor de Atlético Mineiro y el segundo a favor nuestro”, agregó.

En cuanto a las sensaciones de los mirasoles luego de la disputa, Aguirre prefirió quedarse con lo bueno: “Siempre hay que sacar cosas positivas, no sólo cuando ganamos. Me voy con la sensación de que el equipo vuelve más fuerte. Es duro perder, pero tenemos que ir por el objetivo, que es clasificar”, alegó.

Además, la Fiera habló de su propuesta táctica; Peñarol salió con un claro 4-4-1-1 pero luego se acomodó con tres defensores y dos carrileros. Consultado por esta idea, Aguirre explicó que tiene “jugadores de experiencia que tienen la capacidad de hacer un cambio de sistema sin ningún problema”. “Empezamos con línea de cuatro con Lucas Hernández metiéndose un poco en la línea, y en el final con tres zagueros buscando alguna variante. Salió bastante bien porque encontrar los goles acompañó y quedó esa sensación positiva dentro de lo negativo”, sostuvo.

En otra de las interrogantes, Aguirre respondió sobre el error en la salida de Damián García en la jugada del segundo gol. El entrenador contó que no consideró necesario hablar con el jugador porque “son cosas del juego”. “No pasa nada. Está todo bien. Es normal que haya algún error. No me preocupa”, reconoció el entrenador aurinegro.

Hay que seguir

Con este resultado en el grupo G, Atlético Mineiro quedó como líder con puntaje perfecto: nueve unidades para el equipo brasileño. Por debajo está Rosario Central con cuatro, tras igualar este martes ante Caracas, que está último con uno y que será el próximo rival de Peñarol. La cita es el martes a las 19.00 en Venezuela. Peñarol está tercero con tres puntos.

Sobre lo que tiene por delante, Aguirre recordó que las chances de acceder a la siguiente fase están intactas para el carbonero: “Esto continúa y cuando juguemos el último partido en Montevideo se sabrá si logramos el objetivo de pasar de fase o no. Habrá que seguir trabajando. Confío mucho en el grupo y los jugadores están dando una muy buena respuesta”, agregó el director técnico aurinegro.

Para alcanzar ese objetivo, Peñarol tiene que hacerse fuerte de local. “Tenemos que luchar por la clasificación. Nuestro próximo partido es en Venezuela y tenemos que intentar ganar. Después tenemos dos partidos difíciles en casa, pero pensamos que tenemos buenas chances de clasificar y podemos lograrlo”, valoró el DT.

“Quedan dos partidos en casa y uno afuera. Tenemos que intentar ganar los tres. Claro que es difícil, pero el equipo está mostrando muchas ganas, buen juego por momentos y mucha entrega. Vamos a darlo todo para intentar la clasificación. El objetivo sigue intacto porque depende 100% de nosotros”, finalizó.