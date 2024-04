El martes en el Consejo de Liga la mesa ejecutiva de la primera división del fútbol femenino uruguayo comunicó a los clubes la fecha de inicio de la temporada 2024 para el sábado 13 de abril, pero los clubes presentaron una moción para atrasarla y se fijó un nuevo Consejo de Liga para el día 19, con la idea de que el torneo comience el 27.

Primero lo internacional

Las autoridades del fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) manejaron la disposición de que el campeonato local comenzara una vez finalizados los torneos sudamericanos en las categorías sub 17, que ya finalizó, y sub 20, que todavía no comenzó.

El torneo juvenil se disputó en Paraguay y al finalizar se completaron los clasificados del continente para la próxima Copa Mundial sub 17, que se disputará a partir del 16 de octubre. Brasil, Ecuador y Colombia participarán en el evento que se jugará en República Dominicana; ya hay siete clasificados al certamen: además de los tres sudamericanos, están Estados Unidos, México, Nueva Zelanda y el anfitrión.

Uruguay participó en el marco del debut de Stefanía Maggiolini como entrenadora de la categoría, y se despidió del torneo tras la fase de grupos.

Brasil ya había logrado su clasificación en la segunda fecha del cuadrangular final, pero coronó su participación con una imponente goleada ante Paraguay 5-1 con goles de Juju Harris, Giovanna Waksman, Aninha, Kalena y Sofía. Así, la canarinha celebró un nuevo título a nivel continental, superando a las anfitrionas, que no pudieron con la quíntuple campeona sudamericana -2010, 2012, 2018 y 2022-.

Paraguay necesitaba sumar de a tres después del resultado del primer turno entre Colombia y Ecuador: las cafeteras se impusieron 4-2 y garantizaron su presencia en la Copa del Mundo.

La selección uruguaya se prepara para el Sudamericano sub 20

El Sudamericano sub 20 comienza el 11 de abril y va hasta el 5 de mayo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Participarán las selecciones nacionales femeninas de las diez asociaciones miembro de la Conmebol.

Los equipos están divididos en dos grupos de cinco selecciones cada uno, las tres primeras de cada serie avanzarán a la fase final. El torneo se modificó a partir de este año y ahora se disputará cada dos años; esta será la novena edición de la competencia.

Ecuador recibirá por segunda vez al torneo continental, del cual Brasil es el máximo campeón, con nueve títulos, todos los disputados hasta el momento.

El formato de competencia es en dos fases, la fase preliminar -o fase de grupos- y fase final, a la que acceden las seis selecciones clasificadas de la fase preliminar, con el mismo sistema de juego todos contra todos. Todas las fases se jugarán a una sola rueda. La fase preliminar la disputan los diez equipos, distribuidos en dos grupos de cinco equipos cada uno. Clasificarán para la fase final los equipos que ocupen las tres primeras posiciones en cada grupo.

A Uruguay le tocó libre en la primera fecha, que será el 11 de abril, y recién verá acción en la segunda jornada, que iniciará el sábado 13. La celeste de Daniel Pérez será justamente la primera en jugar, a las 18.00 ante Paraguay. Lo segundo será el clásico ante Argentina, el lunes 15 a las 20.30, mientras que por la cuarta jornada se medirá ante Perú el lunes 17 a las 18.00. Lo último en la fase de grupos para la celeste será ante Ecuador, el 19 a las 20.30.

Como preparación para el certamen, este miércoles la celeste jugó el primero de los dos encuentros amistosos ante Chile, que terminó en empate sin goles. El segundo será este sábado a las 10.00 en el estadio Charrúa. Las entradas no tienen costo y se pueden obtener ingresando a Auftickets.uy.