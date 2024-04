Luego de casi cuatro meses sin actividad, el domingo comenzó el Torneo Clasificatorio de primera división que dio inicio al Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino. La última vez que se había disputado un partido oficial de mujeres a nivel local y de clubes había sido el 10 de diciembre del 2023, cuando Peñarol se coronó campeón uruguayo tras vencer a Nacional en el Parque Palermo.

Luego de los ya clásicos intercambios entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y los clubes, hubo acuerdo para que el torneo comience el 27 de abril. El sorteo que se realizó el viernes pasado determinó que en la primera fecha se enfrentaran Nacional-Fénix, Danubio-Liverpool, Canadian-MC Torque, Defensor-San Jacinto, Boston-Wanderers y Racing-Peñarol.

La primera fecha

Todos los partidos de la primera etapa se disputaron el domingo y fueron prácticamente en simultáneo: Nacional goleó a Fénix 11 a 0, oficiando de local en el Estadio Charrúa, en uno de los partidos televisados por AUF TV. Los goles fueron obra de Sofía Ferrada -por cuatro-, Anna Cola -por tres-, Josefina Villanueva de penal, Paz Vila, Alison Latua y uno en contra de Guillermina Pedrin.

Peñarol obtuvo el mismo resultado ante Racing, 11 a 0 en el Parque Palermo con tres tantos de Wendy Carballo, dos de Micaela Suhr, dos de Tatiana Magallanes y los de Pilar González, Daiana Hernández, Guillermina Basso y Karen Gómez.

En los otros resultados, Defensor Sporting goleó 8-2 a San Jacinto Keguay, Liverpool superó 2 a 0 a Danubio, Montevideo City Torque venció 5-2 a Canadian y Boston River le ganó 1-0 a Wanderers.

El torneo de la primera división fue el primero en comenzar, mientras que el 4 de mayo iniciarán la sub 14 y la sub 16. El 11 de mayo dará el puntapié inicial la sub 19 y el campeonato de la segunda división.

El torneo clasificatorio de la segunda división tendrá en su primera fecha los cruces entre La Luz City Park y Cerrito, Estudiantes de la Plata con Udelar-Progreso, Bella Vista ante Cerro, River Plate con Huracán Buceo y Juventud ante Rampla Juniors.

.