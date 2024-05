Tras el empate de Nacional frente a River Plate en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores, Álvaro Recoba analizó el rendimiento de su equipo. “Mirándolo fríamente, ganamos un punto, porque podría haber sido mucho peor. Tuvimos un primer tiempo en el que, por desatenciones nuestras y sabiendo que River tiene un juego vertical increíble, nos agarraron mal parados; el ímpetu de ir hacia adelante capaz nos jugó una mala pasada”, comenzó diciendo el entrenador.

Consultado por ese primer tiempo, en el que a Nacional no le salieron las cosas, Recoba sostuvo que, a su entender, los goles del rival no llegaron “por no tener siete defensores o siete mediocampistas”, sino que fue virtud del rival. “El fútbol es fútbol. En el primer tiempo salimos a presionar arriba porque lo habíamos trabajado para que fuera así. No fue que nos crearon porque fuimos desbordados. Fueron desatenciones nuestras. A veces corrés el riesgo. Jugamos de igual a igual. Obvio que eso nos pudo haber llevado a perder por más de dos goles, pero hay maneras y maneras. River es un equipo vertical y de mucha calidad”, analizó.

Sobre el segundo tiempo, el DT albo reconoció que el trámite estuvo “caliente” y valoró la actitud de su equipo para igualar el asunto. “El segundo tiempo fue un partido de las viejas copas, en el que hubo tumulto, forcejeo y piernas fuertes, desde los dos lados, no sólo de parte nuestra. Se jugó con mucha fuerza y pasión. La gente nuestra acompañó increíblemente. Hoy, que teníamos que tener ese plus, lo tuvimos”, expresó.

Para el Chino, el momento de quiebre en el complemento se dio tras un intercambio violento entre los jugadores de ambos equipos: “Hubo un cambio a nivel intensidad. Hay un antes y un después, cuando se genera el tumulto. Pensé que nos podía tirar abajo, por un tema de que estábamos en partido, yendo hacia adelante. Fue al revés: el equipo fue e intentó. Por momentos quedamos mal parados, pero sabíamos que podía pasar. Lo logramos empatar. Estuvimos cerca de perderlo y también de ganarlo”, agregó.

En conclusión, el entrenador tricolor se fue con sensaciones encontradas: “Me hubiese encantado ganar y me hubiese amargado mucho haber perdido. Pudo haber sido peor. Sumamos un punto. Seguimos dependiendo de nosotros. Hay que corregir y seguir para adelante”, alegó.

En ese sentido, Recoba dijo sentir que sus futbolistas lo representan, “a veces jugando bien, a veces jugando mal, pero van hacia adelante, vamos hacia el frente”, agregó.

El héroe de la noche

Por otro lado, Recoba reconoció el sacrificio defensivo importante que hizo Gonzalo Carneiro en el segundo tiempo: “Quedamos con mucha gente arriba, tenía que defender a alguien y Gonzalo lo hizo. Lo hizo porque yo creo que él tiene un compromiso con sus compañeros y el club, como todo el resto. Sentía que tenía que ser así”, expresó.

Con este resultado, River continúa como líder del grupo con diez unidades y Nacional quedó segundo con siete puntos. En tercer lugar está Libertad de Paraguay con tres y el último es Deportivo Táchira con uno. Repasando estos resultados, Recoba asumió que “por cómo se dio el resultado en Venezuela, el punto termina sirviendo. Seguimos dependiendo de nosotros. El rival más difícil del grupo es el que enfrentamos hoy”, dijo, en referencia a los argentinos.

Esta situación en la tabla de posiciones le permite a River Plate pensar en el Mundial de Clubes, algo de lo que Recoba no quiso hablar: “Tenemos a Fénix el viernes. Es imposible pensar en el Mundial de Clubes. Es demasiado pronto. No estamos ni clasificados de fase. Mañana tenemos que ver quién está bien para afrontar el partido del viernes. Vamos a enfrentar a un equipo que está golpeado, pero no lo podemos subestimar. Para afrontar ese partido, tenemos que olvidarnos de lo de hoy”, finalizó.