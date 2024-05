El tenista uruguayo Ariel Behar, jugando en dobles, clasificó a cuartos de final del Masters 1000 de Madrid este miércoles tras ganar en tres sets a los ingleses Joe Salisbury -sexto de la clasificación de doblistas del ATP- y Neal Skupski -décimo-, pareja de dobles tercera preclasificada del torneo.

El uruguayo, posicionado en el escalón número 39, compite nuevamente junto al checo Adam Pavlasek -número 40- y con quien logró imponerse 6-3, 3-6 y 12-10 luego de una hora, 20 minutos y 12 segundos.

Lo próximo para el deportista charrúa en el polvo de ladrillo de la capital española será este jueves ante los estadounidenses Nathaniel Lammons -número 29- y Jackson Withrow -número 27-. El match empezará no antes de las 12.00 hora local, es decir no antes de las 7.00 de nuestros relojes.

En lo que va del año, Behar y Pavlasek tuvieron buenas actuaciones: llegaron a cuartos de final del Australian Open y a semifinales de los torneos de Dubái (ATP 500), Doha y Hong Kong (250). Por otro lado, cayeron en los estrenos en Adelaida, Róterdam, Miami y Estoril, y en segunda ronda en Múnich.

Adiós a un grande

Por el mismo torneo, Rafael Nadal cayó eliminado en octavos de final ante el checo Jiří Lehečka -número 31- y se despidió de un torneo que supo ganar en varias ocasiones: lo disputó durante 20 años y lo ganó cinco veces.

Nadal habia accedido a esta instancia luego de tres horas de juego en su victoria contra el argentino Pedro Cachín, en un encuentro que tuvo un emotivo final, para después caer contra el checo 7-5 y 6-4.

Tras su eliminación, la estrella del tenis mundial valoró el hecho de haber estado en el torneo: “He tenido la oportunidad de volver a jugar aquí, en esta pista que me ha dado tanto en todos los sentidos, a nivel deportivo y emocional”, sostuvo desde la pista del partido, muy emocionado.

Antes de retirarse, Rafa fue homenajeado por la organización del torneo, que colocó cinco lonas en representación de sus títulos en Madrid con el mensaje “Gracias, Rafa”.

“Sólo puedo agradecer a todos quienes en algún momento me han ayudado en mi carrera. No ha terminado aún, pero aquí sí. Es un regalo que habéis hecho durante 21 años. Madrid ha sido para mí más importante que un Grand Slam. Las emociones de Madrid se quedan conmigo para siempre. He tenido la suerte de haber podido hacer de lo que era un hobby un trabajo, y además hacerlo bien. Me siento muy afortunado y no puedo pedir nada más”, dijo Rafa como respuesta.