Messi nunca podría haber ganado un Mundial con Maradona vivo

Esta teoría ya circulaba, pero a los efectos de esta crónica, el mensaje que nos interesa es el del tuitero @denisdupuy96 del 7 de mayo de 2023, ya que este fue el punto de partida que provocó, una semana más tarde, la carta abierta de Jorge Malamud Ibarra, cofundador de la Iglesia Maradoniana. En su tuit, @denisdupuy96 decía exactamente lo que puse como título: Messi nunca podría haber ganado un Mundial con Maradona vivo. En los comentarios, se lo acusa de irrespetuoso, virgo, macrista, contrafáctico y pendejo pelotudo. Otros, sin embargo, se manifestaron a favor de esta teoría. Uno dice: “Es imposible que los jugadores se concentren con Diego haciendo la momia en las tribunas”. El usuario @letibaires2000 pone una cita de Sigmund Freud: “El parricidio es el crimen principal y primordial tanto de la humanidad como del individuo”. Otro dice que ni siquiera la canción Muchachos hubiera funcionado sin el empuje místico de su quinta estrofa: Y al Diego / desde el cielo lo podemos ver / con don Diego y doña Tota / alentándolo a Lionel.

Desde la cuenta oficial de la Iglesia Maradoniana hicieron su descargo. Su mensaje es un tanto confuso ya que por un lado asegura que la teoría de @denisdupuy96 es absurda e incomprobable, pero termina diciendo: “¿Y quién te dijo que Diego está muerto?”. Es en este momento que Malamud Ibarra hace su primera intervención. Su respuesta simplemente dice: “¡No entendieron nada!”. ¿A quién se refería Malamud? En principio no queda claro, pero en la carta abierta que publicó unos días más tarde en su cuenta de Facebook se puede ver que su principal rivalidad no es con @denisdupuy96, sino con sus excorreligionarios (Malamud se separó de la Iglesia Maradoniana el 30 de octubre de 1999, apenas un año después de su fundación).

No voy a copiar la carta entera porque Malamud, como buen teólogo, es poco afecto a la síntesis, pero la idea central de su descargo merece ser rescatada. De hecho, la tesis que propone puede ser expresada en una sola línea: al igual que Jesús, Diego murió por nosotros. Según cuenta la leyenda, dice Malamud, la primera vez que compararon a Messi con Maradona fue cuando Lionel tenía tres años y un vecino lo vio dominar la pelota con la pierna izquierda. Ese comentario bienintencionado abrió una larga serie de comparaciones que fue creciendo exponencialmente durante un período de treinta años y que involucró a maestras, compañeros, scouts, dirigentes, médicos, empresarios, abogados, gobernantes, periodistas, familiares, entrenadores, y a casi todos los argentinos nacidos en el siglo XX. Según la tesis de Malamud, Diego era consciente de todo esto y en consecuencia se dejó morir. Dice: “Diego murió por Messi, para quitarle el peso de su cruz, y también lo hizo por los argentinos porque sabía que Messi era el único que podía darnos un Mundial y sólo le quedaba una bala en la cartuchera”.

La publicación de Facebook produjo una catarata de comentarios. Hay que aclarar que Malamud tiene por costumbre eliminar de su muro todos los mensajes que considera ofensivos o divergentes. También hay que decir que Malamud no responde a los comentarios, ni siquiera cuando le hacen una pregunta directa, porque (esto lo advierte al final de su carta) “los evangelios hablan una sola vez”. Hay, sin embargo, un usuario (su nombre es Noctilucas y no hay mucha más información en su perfil) que interviene en el debate como si fuera un discípulo de Malamud o incluso el mismo Malamud detrás de un avatar mal disfrazado. Hechas estas aclaraciones, voy a transcribir algunos comentarios a modo de muestra:

“Hola Jorge, ¿por qué te separaste de la Iglesia Maradoniana / No hay iglesia sin separación. / Yo pensaba que Diego se había martirizado para que podamos romper la cuarentena de la covid, pero esto tiene mucho más sentido. / ‘El sexo y la muerte son dos cosas que no entendemos’, Jacques Lacan. / ¿Y qué querés, si venimos del mono? / Nada que ver. / Pensá lo lejos que están los monos de llegar a algo como el VAR para resolver alguna disputa en sus juegos (les falta la tecnología, la matemática, el financiamiento), pero sobre la muerte o qué pasa después de la muerte no sabemos mucho más que los monos, fijate que nuestra explicación más aceptada es algo tan random como que vamos al cielo o al infierno. / Incluso en Qatar el mérito termina siendo de Maradona. ¿No es esto una paradoja si su objetivo era correrse de escena? / Su objetivo era volver a ganar un Mundial. / ¿Y no pensó en las hijas? / No se puede ser un buen redentor y un buen padre de familia. / Tampoco es que Diego estaba rebosante de salud. No fue un salto muy grande el que hizo. / Jesús en cambio se inmoló en el pico de su carrera. / Pero Diego eligió el momento justo: un poco antes de la Copa América para que Leo vaya ganando confianza y quede de macho para el Mundial. / ¿De macho? / Tendrían que empezar a vender maradonas crucificados. / Por favor no lo hagan con el cuerpo con el que murió. / Tendría que ser con el Diego del 86 / Pero eso no tendría sentido. / Es santería, no tiene que tener sentido. / ¿Alguien sabe qué hizo Jesús después de resucitar? / Según la Biblia, “ascendió al cielo y se puso a la diestra de Dios? / ¿Por qué no se quedó en la tierra? ¿Qué sentido tiene resucitar para ir al cielo? / Mi viejo tiene una fábrica de sándwiches de miga en Coronel Pringles, a los 15 años entré a laburar con él, me enseñó todo sobre el oficio y la familia, ahora tengo 58, yo lo amo a mi viejo, no quiero que esto se malentienda, lo amo y gracias a mi viejo soy todo lo que soy, pero te juro que el año pasado cuando se murió sentí mucho dolor, pero también un alivio tremendo, es la primera vez que lo digo porque me da vergüenza, pero sentí alivio, y fue de un paro cardíaco, no es que estaba mal de salud, los empleados pusieron una foto suya en la fábrica, la mandamos a encuadrar, y cada mañana cuando llego al laburo siento culpa, alivio y dolor.

Estatua de Diego Armando Maradona realizada por el escultor italiano Domenico Sepe, en Nápoles, Italia (archivo, noviembre de 2021). Foto: Filippo Monteforte, AFP

Las nenas

Mariel Jitrik nació en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, en agosto de 1977, hija de un comerciante de telas y una maestra rural. En 2005 se recibió summa cumme laude de licenciada en Psicología en la Universidad de Buenos Aires. A fines de 2012, abrió un consultorio privado ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y Boulogne Sur Mer, en el barrio de Once. Los primeros años atendía problemáticas de todo tipo, pero de a poco fue descubriendo que su área de interés estaba en la sexología y decidió especializarse en la materia; cursó dos maestrías en el extranjero, tuvo una columna en la radio y escribió los libros Manual de perversiones y No es tan difícil que aprendas a volar, ambos publicados por editorial Norma.

No fue, sin embargo, hasta los años de pandemia y encierro que Mariel Jitrik se convirtió en un referente de la sexología. Obligada por las circunstancias, abrió una cuenta de Instagram bajo el seudónimo Licenciada Jit en la que hablaba diariamente sobre sexo a partir de las consultas que recibía. En poco menos de tres meses llegó a los 200.000 seguidores. Al año alcanzó el millón y el patrocinio de varias marcas de lubricantes y juguetes sexuales. En una entrevista reciente, ya convertida en una especie de gurú, le preguntaron a la licenciada Jit cuál fue la clave de su éxito. Su respuesta: “El sexo y la muerte son nuestros dos grandes misterios; hay que animarse a hablar”.

El 2 de marzo de 2021 la licenciada Jit compartió en su Instagram una consulta muy particular. Como de costumbre, ocultó el nombre del consultante, así como cualquier otra seña que sirviera para identificarlo. El texto, que se podía leer en tres capturas de pantalla, decía lo siguiente: “Estoy saliendo con un hombre que les dice Dalma y Giannina a mis tetas. Explico. Él es muy maradoniano. En eso es igual a mi viejo. Un día empezó a decirles nenas a mis tetas. ¿A ver cómo están las nenas? ¿Las nenas quieren su besito de las buenas noches? Eso no era por Maradona, creo. Viste que a veces les ponemos apodos. Pero una noche estábamos bobeando después de coger y empezó a joder con lo de las nenas, y después dijo que si mis tetas eran las nenas, una tenía que ser Dalma y la otra Giannina, y entró a preguntarles cuál era cuál. Ahí estuve mal yo porque le seguí el juego y le dije que tengo una apenas más grande que la otra (ya que estamos, te consulto, ¿es normal eso?) y que en ese caso la más grande tenía que ser Dalma y la más chica Giannina. Hasta ahí todo bien, nos cagamos de la risa. Pero el chabón se entró a obsesionar y las nombra todo el tiempo. Hasta cuando estamos cogiendo, ¿entendés? Que le va a hacer esto a Dalmita o aquello a Giannina. Y últimamente les habla directamente a ellas, les dice por su nombre y les pregunta si les gusta tal o cual cosa. Dal, Dalu, Gianni, Giannuchi, ya no sabe más cómo decirles, y te juro que le ves la cara al chabón y es como si realmente las tuviera ahí, se vuelve loco de placer”.

Es probable que la consulta le haya causado gracia a la licenciada Jit, y que incluso haya dudado de su veracidad. Su respuesta, sin embargo, fue sincera y profesional, ya que ese era su tono habitual y una de las principales razones por la cuales se había ganado la confianza de sus seguidores. En resumen, lo que respondió fue que, por extraño que pareciera, cualquier fantasía o fetiche es válido si es consensuado entre adultos, pero que si la fantasía de su pareja la deserotizaba, sin dudas debía decírselo. Como siempre decimos, concluyó, en todo vínculo sexual lo más importante es la “triple C: confianza, comunicación y consentimiento.

El posteo de la Licenciada Jit tuvo 28.758 corazones rojos y 692 comentarios. Treinta y cuatro personas repiten la frase “salí de ahí, amiga”. Dos personas dicen que a ellas también les pasó algo similar, pero que sólo quedó como un chiste y no pasó a mayores. El usuario @melitejidos dice: “Mi exmarido me pedía que dijera la formación de Independiente del 94 con su coso en la boca. Todavía me la acuerdo: Islas, Craviotto, Rotchen, Serrizuela y Ríos. Cagna, Perico Pérez, Gustavito López y Garnero, Rambert y el Palomo Usuriaga. Ya por el mediocampo se le iba poniendo dura”. Este comentario provocó una serie de respuestas de las que copio algunas: “¡Para colmo un equipo lleno de erres! / ¿No jugaba Cascini? / No era titular pero entraba bastante. Lo mismo que Moas y Hermes Desio. / Brindisi era el padre de ese equipo. / Dicen que también es el padre de Cristian Castro. / Me encanta el nombre Hermes”.

Un total de veinticuatro personas aseguran que ellos o sus parejas también juran por las nenas, la mayoría agrega que acompaña el juramento besándose el dedo índice, primero de manera vertical y luego horizontal, como para formar una pequeña cruz. Estos comentarios también provocaron respuestas que merecen ser anotadas: “¿Por qué no las dejan tranquilas? ¿Están mal de la cabeza? / No hay que ser tan literal. Te lo juro por las nenas ya es una frase hecha, significa que jurás por lo que más querés. / Soy médico dermatólogo y me hubiese encantado hacer el juramento hipocrático por las nenas. Tiene mucho más sentido que jurar por la patria o los santos evangelios. / Todo bien con que no sea literal, pero, volviendo al caso que plantea la licenciada, ¿por qué Dalma y Giannina se tienen que bancar lo que hace este tipo? / Me parece que lo que lo calienta al tipo no son las nenas en sí, sino el hecho de poder tener al Diego presente mientras hace el amor. / No entiendo. / Es difícil de explicar. No me deja poner el enlace, pero buscá en YouTube el video del chabón que dice “el Diego, el Diegote” y los ojos se le llenan de lágrimas. / Lo mejor de ese video es el chabón que lo corre con que no fue a Ibiza.

Algo bastante inusual que provocó este posteo es que una cantidad significativa de seguidores se manifestó en contra de la publicación de la licenciada Jit. El usuario @selva.lynch escribió lo siguiente: “Entiendo el planteo de la licenciada y no pongo en duda su buena fe, pero me parece que no está bueno hacer pública una consulta que sexualiza a personas concretas sin su consentimiento. No nos olvidemos de que estas chicas también son de carne y hueso”. Este comentario recibió 524 corazones rojos y desató una andanada de comentarios de agresividad creciente, algo muy común en otros foros, pero absolutamente inédito dentro del reinado virtual de la licenciada Jit. Estas chicas son tapa de revista desde que estaban en la panza de su madre, no creo que esto les afecte demasiado. / Con más razón, para qué alimentar esa patología. / ¿Y qué pasa con Jana, la tercera hija? / Las nenas son dos, sabelo. / Aparte tendría que haber una mujer con tres tetas. / Jana a lo sumo podría ser uno de esos pezones truncados. / Sos un pobre tipo. / ¿Y con los hijos varones? / Te fuiste al pasto, enfermo. / ¿Lo seguirá haciendo el tipo después de la muerte del Diego? / Más que nunca. / ¿No lo habrá cambiado por algo de Messi después del Mundial? / No entendiste nada. / Sólo vengo a decir que mi marido le dice “la campeona” a mi vagina. / Para mí la teta más grande tendría que ser Giannina porque acá lo que hay que tener en cuenta es el físico y no la edad. Sacando eso me parece que tiene sentido lo que hace el tipo. / Esta discusión atrasa. Por favor elevemos un poco la vara. / Cada vez que escucho hablar a Dalma y a Giannina, me asombra lo sanitas que salieron teniendo en cuenta que desde que tienen uso de razón les dicen que son las hijas de Dios. / Elevame esta.

Una semana y media después de su publicación, la licenciada Jit eliminó este posteo. Como descargo, publicó un breve mensaje en el que decía que lamentaba lo que se había generado en torno a su publicación y pedía disculpas si alguna persona se había sentido ofendida. Este mensaje también fue eliminado luego de un par de días. Su siguiente publicación fue un estudio sobre el soaking, una técnica muy popular en los jóvenes mormones mediante la cual el hombre penetra a la mujer y luego se queda quieto, callado, sin empujar.