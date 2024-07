Defensor despidió con aplausos al argentino Fernando Elizari, quien jugará en el fútbol brasileño y será suplantado por Walter Montoya, otro argentino; River Plate movió el mercado y Nacional busca delantero.

El mercado de pases de mitad de año no afloja en el fútbol uruguayo. En Defensor Sporting se destacó la salida de Fernando Elizari, que dio lugar a la llegada de Walter Montoya, proveniente de Central Córdoba de Santiago del Estero. El violeta buscará así suplantar a uno de los mejores jugadores de los últimos dos años. Elizari llegó a Uruguay para jugar en Cerro y su rendimiento lo llevó al equipo del Parque Rodó. Jugará en el fútbol brasileño, más precisamente en el América MG.

Otro que jugará en el fútbol brasileño será Gonzalo Freitas, el futbolista de reciente paso por el Montevideo Wanderers, que dirige el Tony Antonio Pacheco. Freitas ya fue presentado en el Atlético Goianense. Wanderers, por otra parte, abrochó la llegada de Paulo Lima, que estaba en el Guaireña FC de Paraguay, quien se sumó a la llegada de Nicolás Royón desde Rampla Juniors.

En Deportivo Maldonado se destaca la vuelta al fútbol uruguayo de Marcos Montiel, ex River Plate, proveniente de Godoy Cruz de Mendoza. En Liverpool, el equipo de Emiliano Alfaro, que busca establecerse, debutó Luciano Aued, que viene de Unión La Calera de Chile.

Defensor confirmó la llegada de Walter Montoya

Elizari se despidió ovacionado de Defensor. El futbolista, quien supo jugar en los Dorados de Sinaloa bajo la dirección técnica de Diego Armando Maradona, jugará en América Mineiro de la Serie B del fútbol brasileño. Para suplantarlo llega su compatriota Walter Montoya. El volante llega de Central Córdoba, de Santiago del Estero, donde disputó 15 partidos en el marco de la temporada 2024. Firmó contrato con Defensor hasta julio de 2025, y ya está bajo las órdenes del Chino Álvaro Navarro.

El mediocampista pasó por Rosario Central, de Argentina, en dos ciclos: entre 2013 y 2017, y entre 2022 y 2023, y ha hecho una buena carrera en clubes como Sevilla, de España, en 2017, Cruz Azul, de México, también en dos ciclos, entre 2017 y 2018, y en 2021; además, la gran carrera del argentino dice que jugó en Gremio de Porto Alegre en 2019 y en Racing de Avellaneda entre 2019 y 2020.

River Plate se rearma

River hizo oficiales las contrataciones de los uruguayos Joaquín Zeballos y Nicolás Olivera para la recta final del año. El golpeado equipo darsenero sufrió la suspensión de varios jugadores importantes tras la gresca con Defensor Sporting, lo que determinó su bajo rendimiento en las fechas posteriores. Aquello desencadenó en la salida del técnico Ignacio Ithurralde y la posterior llegada de Francisco Palladino.

Zeballos llegó de Montevideo City Torque, equipo que es líder. Jugó 13 partidos y convirtió tres goles en la temporada 2024 de la Segunda División Profesional. Además, jugó en Deportivo Maldonado, Juventud de Las Piedras y Huracán de Paso de la Arena en el medio local, y en el exterior registró pasos por el Barcelona B y el Girona, de España, y el Sportivo Wanderers, de Chile. Por su parte, el zaguero Olivera arribó proveniente de Deportes Temuco, de Chile. En el fútbol uruguayo estuvo en Rampla Juniors, Fénix, Plaza Colonia, Deportivo Maldonado y Villa Teresa. En el exterior pasó por Carlos Mannucci de Chile, Santaní de Paraguay y Estudiantes de San Luis de la Primera B Nacional de Argentina.

La situación del jugador del pueblo

Walter Domínguez no sólo debutó con la selección mayor uruguaya en el partido amistoso disputado en tierras ticas bajo la conducción del Ruso Diego Pérez, sino que además continúa siendo figura y goleador en su equipo, Juventud Soriano.

El jugador, que causó la simpatía de propios y extraños con su convocatoria a la selección y su inmensa cantidad de goles en el fútbol del interior, estaba entrenando en Fénix a la espera de confirmar su pase al fútbol profesional. Sin embargo, en las últimas semanas Nicolás Vigneri, entrenador de Fénix, confirmó que Walter Domínguez, “el jugador del pueblo”, había dejado de entrenar en el equipo de Capurro.

“Walter vino un par de semanas a entrenar con nosotros, pero hace como dos semanas que no viene. No sé bien cuál es el panorama. En un principio, iba a quedar habilitado en este período de pases, pero hace dos o tres semanas que no viene y no entrena con nosotros”, destacó Vigneri en Sport 890. El entrenador agregó: “Le vimos buenas características, es rápido y habilidoso, ya lo estábamos mirando como para ver dónde lo podíamos ubicar, que se vaya ganando un lugar y conozca el plantel, pero pasaron tres semanas donde no vino”.

Consultado por el mismo medio, el presidente de Juventud Soriano, Guillermo Moranti, expresó que son “horas claves” para definir el futuro de Domínguez. “Desde un principio se acordó que él iba a terminar de jugar el campeonato OFI. Además, Juventud juega a nivel local. Hubo una semana que el club jugaba un partido importante contra San Carlos de Colonia. Jugó el sábado, se quedó para jugar el miércoles y volvimos a jugar el sábado. Ahí fue que él no fue a entrenar allá [a Fénix]. Después quiso quedarse una semana más, para despedirse”, contó, a la vez que agregó que “Fénix con nosotros nunca se ha comunicado. El 10 de julio fue la primera vez, cuando mandaron una propuesta de contrato. Antes no hubo ningún contacto, y simplemente estaba ahí por contacto del representante”.

El presidente de Juventud comentó que “Fénix hizo una oferta, pero el club no estuvo de acuerdo. Fue por seis meses a costo cero. Después de 17 años con Walter el club no recibía absolutamente nada. Walter iba seis meses y, si no tenía éxito su pasaje, quedaba el 1° de enero como jugador libre”.

El goleador del interior también es pretendido por Cooper de la Segunda División, que, según Moranti, podría darle “más estabilidad al jugador; ofertaba dinero para el club y mejoraba el sueldo”. “Wanderers también se interesó en el jugador y consultó cómo era su situación. Pienso que esta semana se puede definir”, concluyó Moranti.