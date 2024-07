El exentrenador de Nacional habló por primera vez después de su salida del club albo donde es ídolo.

Tras su salida de Nacional, este jueves volvió a hablar Álvaro Recoba. El entrenador habló semanas después de que la directiva tricolor decidiera desvincularlo del club, hecho que se dio después de una dura derrota frente a Cerro por 3-0. Lo cierto es que Nacional en ese entonces y hasta ahora, pese a ese mal resultado, sigue cortejando a Peñarol en la Tabla Anual y está en octavos de final de la Copa Libertadores, peleando por meterse en el Mundial de Clubes.

“Jeremía [Recoba, su hijo] tomó mal mi salida”, dijo el entrenador, que sostuvo que notó al joven futbolista “con mucha amargura y tristeza porque cuando empecé a dirigir él estuvo conmigo; estaba en Cuarta División y lo subí a Tercera porque sabía que él precisaba apretarle un poquito las riendas porque condiciones tenía, y en el fútbol se precisa más que condiciones. Con el cuerpo técnico lo podíamos mejorar, y así pasó. Y ahí él hizo un cambio muy grande que hasta hoy sigue mejorando. Habíamos hecho un camino juntos. Ahora está un poco mejor”.

Sobre ese punto de inflexión que significó el partido con Cerro, Recoba dijo que “nos saca un resultado recontra adverso e inmerecido porque no sé si hubo otro partido en el fútbol uruguayo en el que haya tantas ocasiones tan claras como las que tuvimos. Me tocó salir en un momento en el que yo no quería, pero son las reglas del fútbol”, destacó en el programa Fuera de juego de Radio Carve Deportiva, que agregó que “sentía que podía estar a la altura de dirigir al primer equipo y asumí ese riesgo que no salió bien por el resultado final, que no fue de todo un año. Estadísticamente, el único mal número fue haber salido segundo en el Apertura; el resto eran buenos”.

“En octubre nadie sabía que había un Mundial de clubes”, dijo, “y en enero sí decíamos que había que clasificar porque estaba esa opción”, continuó. “Ya en febrero estábamos a 12 puntos y en marzo a nueve. ¿Por qué? Porque habíamos pasado dos fases previas. Llegamos a ese partido con Libertad con esa presión de ganar e increíblemente en cinco o diez minutos nos hicieron dos goles, y no logramos empatarlo”.

Además, el Chino dijo: “Es un año electoral, hay intereses por un lado y por otro, puede haber intereses de que se critiquen las medias, los colores de los zapatos, las canchas de entrenamiento; es un año complicado. Íbamos a la mitad y daba la sensación de que habíamos perdido todo, pero habíamos perdido cuatro partidos en todo el año”, sentenció.

“Todo me llega. Me dio la sensación de que todo lo que hacía tenía un pero, de la prensa, de todos. Se ensañaron; en algún momento fue exagerada. Por algo estoy afuera”, amplió el entrenador, que además se refirió a la actualidad del equipo y señaló que “Subí a algunos de los muchachos y después no vi lo que veía en Tercera. Por ejemplo, Gonzalo Petit hizo el gol el otro día y ya lo ponemos en un sitial en el que va a competir con Ruben Bentancourt, con [Federico] Santander, con [Christian] Ebere, pero todavía no va a competir porque no le da. Sí le da para estar en el plantel como estaba con nosotros. Él estaba en la sub 20, entonces de lunes a jueves no lo teníamos, pero eso a la gente no le importa, le importa que entró e hizo el gol”.