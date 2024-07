Desde que hay Torneo Intermedio estaba normativamente estipulado que las incorporaciones del segundo período de pases recién podían debutar en el Campeonato Uruguayo en el Torneo Clausura. Sin embargo, el miércoles la Mesa Ejecutiva del Campeonato Uruguayo de Primera División resolvió que los nuevos fichajes de los equipos en este mercado de pases pueden disputar lo que resta del Torneo Intermedio a partir de la quinta fecha, que se juega este fin de semana.

Este cambio que implementó la Mesa Ejecutiva fue comunicado a los clubes, por lo tanto, aquellas instituciones que concretaron refuerzos de cara al Clausura, y cumplieron con todos los pasos (pidieron el pase y fueron habilitados), podrán incluirlos a partir de este fin de semana y hasta la final del campeonato. Este cambio se concretó con la aprobación del nuevo estatuto del jugador.

Incorporaciones en Wanderers, Boston River, Progreso y Liverpool

Este jueves Wanderers anunció la llegada de Nicolás Royón, procedente de un Rampla Juniors, club que está golpeado por las deudas. Es el primer fichaje del equipo de Antonio Pacheco en la temporada.

Boston River, por su parte, confirmó a Facundo Rodríguez, que llega desde Universidad César Vallejo de Perú, mientras que Gonzalo Barreto, otro que ya hace varias fechas que había dejado Rampla Juniors, y Mario García, que ya conoce los colores y estaba jugando en el FC Sheriff Tiraspol de Moldavia, arribaron a Progreso.

Danubio anunció la llegada del ex Nacional y ex Deportivo Maldonado Maximiliano Cantera y tiene intenciones de concretar la llegada de Nicolás Blandi, el ex Boca Juniors que viene de jugar pocos minutos en Defensa y Justicia.

Otro que movió el plantel es Liverpool. Ante la partida de Gastón Guruceaga, se aseguró la vuelta del arquero Nicolás Vikonis, que además es psicólogo y estaba jugando en Celaya, en México. Juega en ese país desde 2021, después de una década en el fútbol colombiano. El arquero decidió volver a Uruguay días después de que asesinaran a su expareja, la madre de su hijo, a la salida de un circo.

Por otra parte, el equipo dirigido por Emiliano Alfaro se aseguró a Bryan Bentaberry, proveniente de Bolívar de La Paz, y a Lucas Acosta que llega desde Montevideo City Torque.

Los partidos de la quinta fecha del Intermedio

El Torneo Intermedio disputará su quinta fecha en plena definición de la Copa América y con el mercado de pases del fútbol uruguayo en pleno apogeo. La planificación de los partidos está ideada en función de la definición de la copa, de manera que ninguno coincida con la final del domingo ni con el partido por el tercer puesto en el que Uruguay enfrentará a Canadá el sábado.

En filas de Peñarol, el campeón del Apertura, se sabe que Randall Rodríguez jugará en Vélez Sarsfield del fútbol argentino. El arquero de 20 años atajó en Primera División en apenas dos partidos, luego de consagrarse campeón de la Copa Libertadores sub 20 con Peñarol y del Campeonato del Mundo con la selección de la misma categoría, ambos combinados dirigidos por Marcelo Broli.

Peñarol jugará por el Intermedio con River Plate el domingo a las 15.00. Por su parte, Danubio enfrentará a Nacional en otro de los atractivos duelos del fin de semana.

En Defensor Sporting debutará Álvaro Chino Navarro como director técnico tras la salida de Martín Varini, en la que también es su primera vez como entrenador en Primera División. El equipo de Navarro jugará con Fénix este domingo a las 12.30 en el Parque Capurro.

La quinta fecha del Intermedio comenzará el viernes con el cruce entre Deportivo Maldonado y Racing en el Campus, continuará el sábado con Rampla Juniors-Liverpool, Boston River-Miramar Misiones y Danubio-Nacional en Jardines.

El domingo de mañana Cerro recibirá a Cerro Largo en el Tróccoli y Peñarol jugará de tarde con River Plate. El cierre de la etapa será en el Parque Viera, donde se enfrentarán Wanderers y Progreso.

Posibles desenlaces del Intermedio

Ninguna de las dos series está decidida ni se definirá este fin de semana, pero hay clubes que pueden aprovechar para reducir o ampliar ventajas que los puedan conducir a la final del torneo que disputarán los dos ganadores de las series.

La serie A, liderada por Fénix con 9 puntos, tiene como escolta a Defensor Sporting con 8 y justo se enfrentarán este domingo en el impropio horario de las 12.30 en el Capurro.

Aquí se puede despegar Fénix, pasar Defensor o que Progreso, que tiene 7 y juega con Wanderers de visitante el domingo a las 17.30, llegue al primer escalón si albivioletas y tuertos empatan y los gauchos ganan en el Prado.

El cuarto club en cuestión parece ser Peñarol, que no llegaría al liderazgo pero si los demás de arriba pierden puntos podría recortar diferencias teniendo en cuenta que en las últimas dos fechas enfrenta a Fénix y a Defensor. Los aurinegros tienen 5 puntos y juegan también en el Prado, en el Saroldi, a las 15.00 del domingo ante River Plate.

En la serie B los cuatro candidatos van más apretados porque Miramar Misiones suma 9 puntos, Danubio 8, y Nacional y Cerro Largo 7, por lo que el partido del sábado a las 15.00 en el María Mincheff entre danubianos y tricolores es decisivo.

Miramar juega el sábado de visitante con Boston River a las 17.30 en el Campeones Olímpicos de Florida, y Cerro Largo madruga en el Tróccoli el domingo a las 10.00 enfrentando a Cerro. Boston River, si gana todos su últimos partidos, que son ante Miramar, Danubio y Nacional, también podría llegar a ser finalista de acuerdo a cómo los demás salgan entre ellos.

Está lindo el Intermedio, que no llega ni cerca a eclipsar la Anual o el próximo Clausura, pero tiene partidos interesantes ahora que empezamos a retirar el foco de la Copa América.