El jueves 20 de junio comenzó la Copa América 2024, el torneo más importante a nivel de selecciones en América. Serán 20 jornadas cargadas de fútbol, que se extenderán en 25 días en total de competencia, con 32 partidos. El cierre será el domingo 14 de julio, cuando se realice la gran final.

Los 32 partidos serán transmitidos exclusivamente por Directv. En Flow y en los cables del interior asociados a la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) y por la plataforma AUF TV se podrán ver 28 partidos: no estarán disponibles Venezuela vs México (primera fecha del grupo B), Perú vs Chile (primera fecha del grupo A), Brasil vs Costa Rica (primera fecha del grupo D) y un partido de cuartos de final que aún no fue elegido.

Los cables de Montevideo (Nuevo Siglo, TCC y Montecable), y Multiseñal negociaron y tendrán a Uruguay en sus pantallas, y también se podrán ver por streaming en DGO los 32 partidos.

Además, por la televisión abierta satelital se verá en TV Ciudad un mínimo de seis partidos y un máximo de siete.

Todos los partidos de la Copa

Jueves 20 de junio

Grupo A: 21.00 | Argentina 2-0 Canadá | Mercedes Benz Stadium, Atlanta, Georgia

Viernes 21 de junio

Grupo A: 20.00 | Perú 0-0 Chile | AT&T Stadium, Arlington, Texas

Sábado 22 de junio

Grupo B: 19.00 | Ecuador 1-2 Venezuela | Levi’s Stadium, Santa Clara, California

Grupo B: 22.00 | México 1-0 Jamaica | NGR Stadium, Houston, Texas

Domingo 23 de junio

Grupo C: 19.00 | Estados Unidos 2-0 Bolivia | Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Grupo C: 22.00 | Uruguay 3-1 Panamá | AT&T Stadium, Arlington, Texas

- Leé más sobre esto: ¿Dónde ver la Copa América en Uruguay?

Lunes 24 de junio

Grupo D: 19.00 | Colombia 2-1 Paraguay | NGR Stadium, Houston, Texas

Grupo D: 22.00 | Brasil 0-0 Costa Rica | SoFi Stadium, Inglewood, California

Martes 25 de junio

Grupo A: 19.00 | Perú 0-1 Canadá | Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas

Grupo A: 22.00 | Chile 0-1 Argentina | MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey

Miércoles 26 de junio

Grupo B: 19.00 | Ecuador 3-1 Jamaica | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

Grupo B: 22.00 | Venezuela 1-0 México | SoFi Stadium, Inglewood, California

Jueves 27 de junio

Grupo C: 19.00 | Panamá 2-1 Estados Unidos | Mercedes Benz Stadium, Atlanta, Georgia

Grupo C: 22.00 | Uruguay 5-0 Bolivia | MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey

Leé más sobre esto: Copa América 2024: los estadios en los que jugará Uruguay en la fase de grupos

Viernes 28 de junio

Grupo D: 19.00 | Colombia 3-0 Costa Rica | State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Grupo D: 22.00 | Paraguay 1-4 Brasil | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

Sábado 29 de junio

Grupo A: 21.00 | Argentina 2-0 Perú | Hard Rock Stadium, Miami, Florida

Grupo A: 21.00 | Canadá 0-0 Chile | Inter&Co Stadium, Orlando, Florida

Domingo 30 de junio

Grupo B: 21.00 | Jamaica 0-3 Venezuela | Q2 Stadium, Austin, Texas

Grupo B: 21.00 | México 0-0 Ecuador | State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Lunes 1º de julio

Grupo C: 22.00 | Estados Unidos 0-1 Uruguay | GEHA Field at Arrowhead, Kansas City, Missouri

Grupo C: 22.00 | Bolivia 1-3 Panamá | Inter&Co Stadium, Orlando, Florida

Martes 2 de julio

Grupo D: 22.00 | Brasil 1-1 Colombia | Levi’s Stadium, Santa Clara, California

Grupo D: 22.00 | Costa Rica 2-1 Paraguay | Q2 Stadium, Austin, Texas

Leé más sobre esto: Copa América: los cracks que la pueden jugar por última vez

Jueves 4 de julio | Cuartos de final

22.00 | Argentina 1 (4)-(2) 1 Ecuador | NGR Stadium, Houston, Texas

Viernes 5 de julio | Cuartos de final

22.00 | Venezuela 1 (3)-(4) 1 Canadá | AT&T Stadium, Arlington, Texas

Sábado 6 de julio | Cuartos de final

19.00 | Colombia 5-0 Panamá | State Farm Stadium, Glendale, Arizona 22.00 | Uruguay 0 (4)-(2) 0 Brasil | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

Martes 9 de julio | Semifinales

21.00 | Argentina 2-0 Canadá | MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey

Miércoles 10 de julio | Semifinales

21.00 | Colombia 1-0 Uruguay | Bank of America Stadium, Charlotte

Sábado 13 de julio | Tercer puesto

21.00 | Canadá vs. Uruguay | Bank of America Stadium, Charlotte

Domingo 14 de julio | Final

21.00 | Argentina vs Colombia | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Charlotte.