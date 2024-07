Luis Suárez discute con Miguel Borja luego del partido semifinal, el 10 de julio, en el estadio Bank of America, en Charlotte, Carolina del Norte.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció la apertura de un expediente disciplinario a raíz de los incidentes ocurridos al término del partido entre Uruguay y Colombia que, con el triunfo de los colombianos 1-0, significó el pase a la final de los cafeteros, mientras que los uruguayos jugarán este sábado ante Canadá por el tercer puesto en el mismo estadio, el Bank of America, en Charlotte, Carolina del Norte.

La Conmebol informó que la Unidad Disciplinaria inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los involucrados en estos actos de violencia.

Una vez concluido el partido, hubo serios incidentes en las tribunas y fue fácil identificar un foco en donde estaban las familias de los jugadores uruguayos. También en el centro de la cancha, al final del partido y cuando los suplentes y colaboradores colombianos ingresaron a la cancha a festejar el triunfo, hubo algunos empujones entre los protagonistas del encuentro.

El foco más preocupante ocurrió detrás del banco de suplentes uruguayo, donde estaban los familiares de los futbolistas, que ante los hechos de violencia entraron al campo de juego y recibieron asistencia de la delegación celeste. Ya José María Giménez había denunciado, en la entrevista que se hace al borde del campo de juego, lo que estaba pasando, y después algunos jugadores salieron disparados a la tribuna, entre ellos Darwin Núñez, Mathías Olivera, Ronald Araújo y el propio Josema.

El nuevo comunicado de la Conmebol es apenas un poco más resolutivo y ejecutivo que el publicado el miércoles de noche, cuando se suscitaron los problemas. El nuevo texto dice que abrirá un expediente e investigará la situación, y textualmente indica: “Ante los actos de violencia ocurridos al término del partido entre las selecciones de Uruguay y Colombia, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol ha decidido abrir un expediente para dilucidar la secuencia de hechos y las responsabilidades de los involucrados”.

“En vísperas de la final de nuestra Copa América, queremos ratificar y advertir que no se tolerará ninguna acción que empañe una fiesta mundial del fútbol en la cual están involucrados los protagonistas y la afición que estará presente en el estadio en una final vista por cientos de millones de espectadores en todo el mundo”, continuó. Y concluyó: “Es inadmisible que un hecho como el ocurrido en esta ocasión convierta la pasión en violencia. Por tanto, no se tolerará ninguna actitud que transgreda la competencia deportiva y el espectáculo más lindo del mundo, que pertenece a toda la familia”.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF: “Lo importante es que se contextualice la situación”

Este jueves el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, volvió a expresar su posición y observación de la difícil situación que se vivió y que tampoco le fue ajena, dado que también hubo problemas en el palco que compartía con el resto de los integrantes de la delegación y los jugadores juveniles que están de sparring, además de Nahitan Nández que, por estar suspendido, no podía estar en el banco de suplentes.

Alonso habló primero en el programa Quiero fútbol de Sport 890 y posteriormente en la emisión televisiva de AUF TV La quinta tribuna. Dijo que “lo importante es que se contextualice la situación, como se hizo en el partido Brasil-Argentina jugado en Maracaná”.

“Hubo claramente una situación de las familias del staff. Hay gente vulnerable dentro de la familia, como los niños o los bebés, personas mayores, mujeres que en algún momento recibieron algún hostigamiento de parte de algunos hinchas. Cuando se advierte esa situación, como ocurrió en la Eliminatoria, es natural la reacción de los futbolistas y, en este caso, se dio una vez finalizado el partido y no al comienzo, como en Brasil-Argentina. Es un atenuante. Es una reacción natural. No digo que esté bien; condenamos la violencia, pero la reacción natural no es ponerse a pedir paz ni a rezar enfrente de las familias violentadas. Se tiene que considerar esa situación, contextualizar y ver los antecedentes, que son muy recientes”, planteó.

“Hubo una inadecuada posición para familiares e hinchas que estaban en ese sector. En sectores técnicos hubo entradas vendidas y se había violado el acordonamiento del staff, no tenían un aislamiento respecto del público. Ellos [el staff técnico] bajan y suben a la cancha al arrancar el partido, cuando termina el primer tiempo y después del partido, desde ahí hacen el recorrido al vestuario. Esa zona técnica no estuvo aislada como debía estar, algunos hinchas colombianos se sentaron ahí y arrojaron cerveza”, continuó.

El partido Uruguay-Canadá por el tercer puesto

Uruguay jugará su próximo y último partido de esta Copa América el sábado a las 21.00 ante Canadá por el tercer puesto del certamen. Marcelo Bielsa ya sabe que por motivos disciplinarios no podrá contar para este partido con Guillermo Varela (expulsado después de terminado el partido con Colombia) ni con Nicolás de la Cruz, y es muy posible que sean varios los futbolistas sancionados por los hechos de violencia protagonizados en la tribuna, aun cuando actuaron en defensa de sus familias.

En tal sentido, son absolutamente públicas las imágenes en las que se ve a Darwin Núñez, Ronald Araújo y José María Giménez, por lo que tampoco ellos podrían estar. Si a esto se suman los lesionados Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera y Matías Viña, la celeste contaría con tres arqueros y 15 jugadores de todo el campo para enfrentar a los canadienses, por lo que es posible que debuten algunos de los jugadores que aún no han tenido minutos, como es el caso de Nicolás Marichal, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez o Brian Ocampo, o quienes apenas jugaron, como Lucas Olaza y Agustín Canobbio.

Los celestes, que este jueves entrenaron en el Sportsplex at Matthews, volverán a practicar este viernes. Ese mismo día Bielsa y un futbolista se presentarán en la conferencia de prensa previa a los encuentros.

Luis Suárez el futbolista en actividad con más partidos en la selección uruguaya y su máximo goleador histórico, que de ninguna manera ha anunciado su despedida de la celeste posteó en sus redes sociales: “Cuesta asumir la derrota, duele perder y más con la ilusión que teníamos, pero nos queda la tranquilidad de que dimos el máximo.

Ahora es donde tenemos que mostrar fortaleza como grupo y seguir trabajando con la misma humildad. ¡Vamos siempre Uruguay!”.

Cuesta asumir la derrota, duele perder y más con la ilusión que teníamos, pero nos queda la tranquilidad de que dimos el máximo.



Ahora es donde tenemos que mostrar fortaleza como grupo y seguir trabajando con la misma humildad.



Vamos siempre @Uruguay! pic.twitter.com/zllh38u4p2 — Luis Suárez (@LuisSuarez9) July 11, 2024