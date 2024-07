El equipo de Seven, que había conseguido empatar al final del partido, cayó en la prórroga; el sábado cerrará su participación.

En un partido que pudo haberse transformado en histórico, Uruguay perdió frente a Kenia por 19-14 en el tiempo extra por haber terminado empatados en 14, en un partido que definía quién pasaba a jugar por la novena colocación. La derrota de los uruguayos los lleva ahora a jugar —para evitar ser los últimos del torneo— contra Japón el sábado a las 15.30.

Hubiese sido histórico porque habría sido el primer triunfo del rugby uruguayo en los Juegos Olímpicos, pero además por la forma cómo empató y generó la prórroga en la última jugada del partido. Sin embargo, seguramente quedará pronto en el olvido por la manera en cómo lo terminó perdiendo. Ahora habrá que esperar hasta el partido con los japoneses para intentar conseguir esa ansiada primera victoria olímpica.

En la hora y con la mano

El partido que correspondía a los playoff para completar los puestos del noveno al duodécimo de este campeonato olímpico de rugby seven que se está disputando en París comenzó con el triunfo de Los Teros por 7-0 tras try de Juan Manuel Tafernaberry acompañado de conversión.

Así se fueron al pequeño descanso con una buena defensa del equipo celeste, que para el segundo tiempo sentiría la importancia de la condición física donde fue netamente superado por los keniatas, que con dos try pasó a ganar 14-7 hasta la mismísima última instancia del tiempo reglamentario, cuando Uruguay empató el partido con try de Baltazar Amaya para ponerse 14-14.

Después del apoyo y la conversión fue necesario ir al tiempo extra para decidir quién jugaba por el noveno y décimo lugar, y quién lo hacía para determinar la undécima y duodécima posición. En el alargue, Los Teros comenzaron de buena manera y aproximaron mucho al linegoal de los africanos, sin embargo una increíble pérdida generó una corrida larga de los keniatas que terminaron apoyando y ganando el partido dado que, a la manera del gol de oro, el juego terminaba con quién convirtiera.

Palabra del entrenador Ivo Dugonjic

Tras el partido, Ivo Dugonjic habló con la diaria. Consultado sobre cómo vio a sus dirigidos, el DT dijo sentir “frustración” tras la derrota. “El objetivo era ganar el partido, se luchó hasta el final, creo que los chicos hicieron un esfuerzo enorme, pero bueno, sabemos que el camino hacia donde queremos ir no es lineal ni lleno de rosas todo el tiempo, así que hay que hacer lo mismo que si hubiéramos ganado y aprender de los errores, mejorar las cosas que hicimos bien, tratar de llevarlas más veces a la cancha”, ahondó Dugonjic.

Uruguay estuvo cerca. Contra Kenia se escapó en el tiempo extra, a Francia se le pudo ganar con la última ovalada; en el medio de ambos partidos estuvo la derrota ante Estados Unidos. Keniatas y estadounidenses —precisamente— han sido rivales a los que Los Teros le han ganado. Tras la pregunta de analizar los resultados en estos Juegos, Dugonjic comentó que “la realidad es que nosotros tenemos que estar siempre en nuestra mejor versión, para eso entrenamos, para eso nos preparamos y bueno, la realidad es que no nos dio por diferentes razones y hay que buscarlas, hay que analizarlas, hay que mirarse los videos, ver lo que hicimos para poder mejorarlo y tratar de que la próxima no quede un partido y salir de la situación en la que todavía no hemos ganado”.

El dato no es menor: sería la primera victoria en los Juegos Olímpicos. “Sería irse con otra cara, ¿no?”, dice el DT, quien además agregó que el viernes se utilizará para descansar, primero, y después para disfrutar la ceremonia inaugural.

Con respecto a lo del sábado, el juego ante Japón para despedirse de los Juegos, Dugonjic concluyó que “hay que pararse e ir a buscar el siguiente reto, identificar las cosas que hay que mejorar y saber que estamos jugando contra los mejores; estar muy convencidos del rumbo que tenemos y que es por ese lado”.