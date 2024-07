Diego Ardao (i), de Uruguay, y Jerry Tuwai (d), de Fiji, el 24 de julio, durante el partido de rugby Sevens por el grupo C, en el Stade de France en Saint-Denis.

Tras la tercera derrota de Los Teros seven en los Juegos Olímpicos, 33-17 frente a Estados Unidos, Baltazar Amaya y Diego Ardao intercambiaron con la diaria sobre sus impresiones: “No estuvimos a la altura”.

Uruguay tuvo su tercera derrota en rugby seven en los Juegos Olímpicos de París 2024, y peleará por el noveno puesto frente a Kenia en la tarde de este jueves.

Tras el partido frente a Estados Unidos, Baltazar Amaya, autor de dos tries en el encuentro, se mostró contento de estar en la cita olímpica, a pesar de los malos resultados: “La realidad es que estoy feliz y disfrutando de jugar un juego olímpico, que es algo que no pasa todo el tiempo, y tuve la suerte de estar acá, pero del partido nos queda el gusto amargo de que no lo pudimos resolver de la mejor manera”, comenzó diciendo el autor de las alegrías charrúas.

Estar en París ya es un mérito por sí mismo para cada uno de los atletas, y eso fue lo que rescató Amaya, dejando en claro que todavía hay una chance para cambiar la pisada: “Ahora tenemos otra oportunidad en otro partido”, aseguró sobre lo que pasará a continuación.

“Para mí personalmente es importantísimo, el noveno puesto es todo para nosotros; por dejar a Uruguay en ese lugar, en el que nunca estuvo, y porque es el piso que tenemos que tener para el año que viene para jugar el circuito, que pasa de 16 a 12, y de esos 12 ocho quedan adentro y cuatro juegan repechaje; el objetivo va a ser estar dentro de los ocho”, explicó.

Para Los Teros, esta instancia es parte de un proceso más largo. “Es el último torneo de la temporada, para cerrarla de la mejor manera y empezar la próxima con un pulso bien firme”, finalizó Amaya.

Ardao: contra Fiyi, “al borde de la humillación”

Por su parte, Diego Ardao, el capitán charrúa, dijo sentir cierto enojo por el desempeño de su equipo. “Veníamos subiendo, el partido con Fiyi fue malo, al borde de la humillación; con Francia nos fuimos con impotencia, por no haber podido ganar un gran partido; jugamos con el corazón, pero este me duele en el orgullo, no pudimos estar a la altura”, confesó el líder celeste.

Sobre las fallas, Ardao dijo que el equipo cometió errores “que parecían de niños”. “Se nos fue yendo hasta que no hubo marcha atrás. Más allá de los sentimientos, tenemos que seguir adelante. Hay que mirar los videos y corregir”, agregó.

A su vez, el capitán de la celeste habló de “pasar la página”. “El seven te obliga a eso, porque jugás un partido y a las dos horas jugás otro. No importa si ganaste con goleada o perdiste en la hora. Tenés que corregir y volver a arrancar. Se trata de pasar la página, mirar adelante y 14 minutos de nuevo”, sostuvo.

Sobre su rol de capitán, dijo que “cada uno sabe cuál es su rol, no es que tengo un rol tan participativo, hago lo que tengo que hacer en la cancha. No hay necesidad de arengar ni de decirle al resto cuál es su rol, la experiencia nos dio eso”, finalizó.