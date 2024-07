Luego de la emocionante victoria de la selección uruguaya ante Brasil por penales, que clasificó a Uruguay a la semifinal de la Copa América, Marcelo Bielsa, el entrenador de la celeste, habló sobre las decisiones que tomó durante el partido y desarrolló algunos conceptos sobre lo que viene haciendo Uruguay en la Copa América.

Primero, Bielsa fue consultado por la identidad del equipo, y dijo que “todo lo que sucede es ‘a la uruguaya’. Siempre son los jugadores los que le dan el perfil al equipo. El partido fue con muy pocas situaciones de gol, muy disputado y muy cerrado”, aunque “fue un partido parejo, con pocos cambios de dominio en el trámite”, agregó.

Sobre los últimos minutos de la disputa, cuando Uruguay quedó con diez jugadores por la expulsión de Nahitan Nández, Bielsa contó que el equipo se resignó a defender en campo propio, “pero no sufrimos situaciones de gol en todo el segundo tiempo”, analizó. “Es verdad que aferrarse a un resultado como lo ha hecho el equipo uruguayo hoy denota un perfil del fútbol uruguayo”, sostuvo.

De la definición del encuentro, dijo que “hubo mucha calma y serenidad” para asumir los penales: “No solamente exige pericia, sino carácter”, manifestó, dando cuenta de que Sergio Rochet “tuvo un rol muy importante” no sólo por el penal atajado en la tanda, sino porque “la pelota que tapó en el primer tiempo no era sencilla”.

El cambio que dejó afuera a Darwin Núñez

El DT charrúa sorprendió con la salida de Darwin Núñez para que ingresara Giorgian de Arrascaeta cuando había sido expulsado Nández. El cambio llamó la atención porque se estaba definiendo el partido y Uruguay se quedó sin un 9 de área.

Sobre eso, el DT explicó que cuando hizo la variante consideró esa particularidad táctica, “sobre todo porque Darwin había generado preocupaciones verdaderas”, pero que pensó que “los dos centrales de ellos eran los jugadores que debíamos dejar manejar la pelota”, por lo que “lo ideal era conservar a Darwin con De Arrascaeta dentro del campo, porque es un buen habilitador, pero las dos cosas no me parecieron posibles. Darwin había hecho un esfuerzo muy grande y se venía notando que la energía iba disminuyendo, lo mismo que [Facundo] Pellistri”, confesó.

“Hay veces que, si uno deja un jugador para contraatacar, pero no puede hacerlo, malgasta un jugador. Tuve la sensación de que, si jugábamos con Darwin adelante sin gente atrás que lo pudiera habilitar, no le iba a llegar la pelota. A lo mejor equivocado, opté por sumar pases para salvar ese momento de un hombre menos cuando recuperáramos la pelota”, analizó.

Las particularidades del partido

En cuanto a lo pareja que fue la disputa, Bielsa comparó las llegadas claras de los equipos: “Si me preguntan si estoy conforme con haber creado tres situaciones de gol en 90 minutos, no. Pero, a su vez, el rival creó dos”. Asimismo, “el partido fue cerrado y las posibilidades de crear opciones ofensivas fueron bajas. Nosotros para jugar necesitamos correr mucho. Brasil para jugar corre menos que nosotros y necesita menos despliegue”, dijo.

Por otro lado, Bielsa se mostró conforme con lo hecho por Uruguay, teniendo en cuenta que “tres opciones de gol en 90 minutos son pocas”, pero que “haber recibido dos de un rival como Brasil en 95 minutos, 15 de los cuales se jugaron con un hombre menos, es satisfactorio”.

En ese sentido, dijo que no puede ignorar que le atrae mucho más atacar que defender, “pero también tengo que valorar que en un partido cerrado creamos una opción más que el rival y defendimos bien, jugando 15 minutos con un jugador menos. Eso a este nivel se nota mucho”, destacó.

Sobre el hecho de no haber recibido goles en los últimos tres partidos, Bielsa hizo referencia a declaraciones de Mario Saralegui, al decir que había leído que un entrenador del fútbol uruguayo declaró que Bielsa “va a aprender a defender acá”, haciendo referencia a una entrevista que Saralegui dio en la radio Carve Deportiva: “Hace unos días leí un comentario de un entrenador uruguayo que decía que durante mi paso por el fútbol uruguayo iba a aprender cómo se debe defender, y eso tiene mucho de cierto. Uruguay es un equipo que, puesto a defender, es muy consistente”.

“Jugó con México, con Estados Unidos y con Brasil, que son rivales para valorar las conclusiones que se saquen, y no recibió goles. Entonces, defensivamente, y no por una cuestión desarrollada por mí, sino porque viene con los jugadores que estoy dirigiendo, hay que valorar no haber recibido goles”, dijo.

Los penales y lo próximo, porque esto sigue

Por último, el entrenador argentino fue consultado acerca de Colombia, el próximo rival de Uruguay.

“Será un partido tan exigente como el de hoy porque es un equipo que viene evolucionando muchísimo” partido tras partido. “Los que interpretaron el fútbol ofensivo de Brasil son jugadores de nivel. Si bien no estuvo Vinicius, estuvieron Rodrygo, Raphinha, Endrick, Paquetá y su sustituto. Hay muchos jugadores. Son delanteros importantes. Colombia también tiene muchos delanteros importantes y en cada posición, pero confiamos en que estamos en condiciones de poder jugar en un plano de igualdad con cualquier rival”, analizó.

“[En] el partido de hoy superamos a Brasil en unos segmentos del juego y fuimos superados en otros. Y no digo cuando quedamos con un jugador menos, porque ahí la decisión fue que el partido terminara 0-0”, agregó, y confesó cómo confeccionó la lista de ejecutantes de penales, sin haber hecho variantes pensando en esa definición: “En el entrenamiento de ayer practicamos los penales e hicimos una lista del mejor hacia abajo. De los que estaban en la cancha elegimos a los que figuraban en la parte superior de la lista. De ningún modo los cambios estuvieron hechos considerando que [Rodrigo] Bentancur o De Arrascaeta patean bien. Si bien lo sabíamos, los cambios no fueron hechos con ese objetivo”, sostuvo.

Por último, dijo que no cree que los cambios que se están viendo en la selección uruguaya sean responsabilidad total de él. “Cuando uno trabaja a nivel de selección hay muy pocas opciones de lograr transformaciones”, “este período es especial porque hace 40 días que estamos en contacto. Si me preguntan si predominan los cambios que yo propuse o la incidencia del perfil de los jugadores en el estilo del equipo, creo que lo que predomina es la incidencia del perfil de los jugadores para definir el estilo del equipo”, finalizó.