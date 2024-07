El atleta uruguayo cayó ante el campeón Takanori Nagase en la categoría -81 kilogramos.

El judoca uruguayo Mikael Aprahamian debutó este martes en judo de los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de -81 kilogramos y cayó contra el japones Takanori Nagase, campeón olímpico.

El uruguayo tuvo acción en el Arena 1 Champ de Mars, en su segunda presentación en una cita olímpica -luego de haber competido en Tokio 2020-. El combate duró un minuto y 52 segundos, en el que comenzó complicando a su rival, pero luego la pelea se destrabó en su contra.

Tras su participación, el deportista habló con la diaria y explicó que, a la mitad de la pelea, pudo hacer un lance y retener en el suelo a su rival. “Teníamos una estrategia bien planteada con mi entrenador, la seguimos pero salió un poco diferente, en ese momento hay que adaptarse… cuando fuimos al suelo lo pude girar y casi retener pero él tenía mi pierna entre sus piernas con un doble enganche, se complicó, yo me decía que podíamos, le apretamos la cabeza, no salió, él se planteo diferente y logró tirarme”, contó.

A su vez, dijo que se siente “mega contento” con su rendimiento porque “fue un combatazo”. “él tuvo que cambiar un poco su cabeza porque me miraba las mangas y yo no lo dejaba salir, se puso un poco nervioso”, agregó.

Sobre lo que significa tener este tipo de participaciones, el judoca de 36 años dijo que le genera alegría: “Estoy contento con mi actuación y el proceso que hay detrás, por los años de crecimiento. Cuando rindo es cuando disfruto y vine a eso; calenté bien, tenía todo planteado. En el túnel, cuando estaba por entrar, sentía las gradas, me dije palabras, estaba la gente, mi familia, que me puedan venir a ver me llena de ilusión. Es una experiencia positiva; no quiero perder, pero acá han perdido campeones olímpicos, todo el mundo, pero estos juegos tienen una magia especial que te hace rendir bien”, confesó.

Por su parte, Igor Herrero, el entrenador del deportista celeste, explicó por qué cuando Mikael pudo retener a su rival el juez no falló a su favor: “para que comience la cuenta ambos pies tienen que estar liberados, por lo que no le contabilizó la estrategia a Mikael. La estrategia que teníamos -que era controlar su mano derecha porque es muy fuerte- la hizo a la perfección”, contó.

La jornada de la pelea

Antes de la participación charrúa, la competencia de judo se abrió a las 5.00 de la mañana de Uruguay cuando salió a escena Alpha Djalo, quien enfrentó al egipcio Abdelrahman Abdelghany que logró el triunfo tras una dura pelea que generó un clima vibrante entre los espectadores franceses.

Luego vino el triunfo del belga Matthias Casse frente a Sibghatullah Arab del equipo olímpico de los refugiados y más tarde se dio la victoria del húngaro Attila Ungvari ante el kazajo Abylaikhan Zhubanazar.