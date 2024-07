La primera mitad del campeonato cerró con gran paridad entre los cuatro equipos de punta.

George Russell y Lewis Hamilton llegaron casi pegados a la línea de meta, y quien no haya visto el Gran Premio de Bélgica podrá pensar que los dos Mercedes Benz estuvieron disputándose la primera posición a lo largo de toda la carrera, pero no fue así. Russell optó, a mitad de la competencia, por una estrategia distinta a la de su compañero de equipo: hizo una sola parada en boxes, estiró el rendimiento de sus cubiertas y eso le permitió cruzar la línea de llegada como puntero, cuando antes de la parada en boxes venía estancado en la quinta posición.

Sin embargo, Russell fue descalificado. Luego de la inspección de los vehículos, los comisarios de carrera decidieron descalificarlo debido a que su máquina no alcanzó el peso mínimo reglamentario. Así, Hamilton es el ganador del Gran Premio de Bélgica y llega a su victoria 105. Todos los demás pilotos también ascendieron una posición respecto al orden de llegada.

Las 44 vueltas de carrera no tuvieron incidentes, pero estuvieron repletas de batallas tácticas. El sábado, Max Verstappen había conseguido la primera posición, pero fue relegado diez puestos porque hizo un cambio de motor. Charles Leclerc, de Ferrari, heredó la posición tras un magnífico tiempo de clasificación en pista húmeda, pero el domingo, a pesar de una buena partida, no pudo contener durante mucho tiempo a los Mercedes y al McLaren de Oscar Piastri. Lando Norris, el otro McLaren, tuvo otra mala largada y no estuvo entre los que se disputaron la punta.

Mientras tanto, Hamilton, que había liderado la mayor parte de la carrera tras superar a Leclerc y a Sergio Pérez, se encontró con que su compañero había elegido una estrategia arriesgada pero superior: lo intentó, pero no pudo superarlo. Detrás, casi pegado a su auto, llegaba Piastri, que cometió un error dentro de boxes que tal vez le haya costado la carrera. Luego llegó Leclerc y detrás de él, Verstappen, que luchó hasta el final con unas gomas muy desgastadas.

La carrera, que fue la número 14 en un campeonato de 24, marca el inicio de la pausa de mitad de temporada. Red Bull tendrá que encarar estas vacaciones con preocupación, porque sus rivales vienen pisándoles los talones en el campeonato de constructores. Pérez volvió a hacer un papelón, a pesar de que largaba segundo (llegó octavo), y el equipo parece haber perdido no sólo rendimiento, sino también la ventaja estratégica que solía ostentar. Verstappen es un piloto excepcional, pero desde hace un buen tiempo se sabe que con eso no alcanza para ganar todo.

Campeonato de pilotos

Max Verstappen (Red Bull) - 277 puntos

Lando Norris (McLaren) -199 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) - 177 puntos

Oscar Piastri (McLaren) - 167 puntos

Carlos Sainz Jr. (Ferrari) - 162 puntos

Lewis Hamilton (Mercedes) - 150 puntos

Sergio Pérez (Red Bull) - 131 puntos

George Russell (Mercedes) - 116 puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) - 47 puntos

Lance Stroll (Aston Martin) - 24 puntos.