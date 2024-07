Los talleres terminan este viernes y estuvieron a cargo de Luis Gama, ex director nacional de Loterías y Quinielas, el doctor Óscar Coll, médico psiquiatra experto en ludopatía, y Juan Matías Méndez, experto en integridad deportiva.

Alejandro Garay, quien fuera entrenador de las selecciones juveniles de Uruguay, es el coordinador de las divisiones formativas de Montevideo Wanderers. El entrenador formó parte de las selecciones formativas celestes por un espacio de 11 años y medio en los que dirigió a las selecciones sub 15, sub 17 y sub 18 durante el ciclo del Maestro Óscar Washington Tabárez.

Garay fue el impulsor de que en bohemio del Prado ofreciera a las divisiones formativas una serie de charlas sobre prevención del juego problemático y manipulación de partidos. El plan se propuso alcanzar a alrededor de 150 futbolistas.

Los encuentros estuvieron liderados por Luis Gama, ex director nacional de Loterías y Quinielas, acompañado por el doctor Óscar Coll, médico psiquiatra experto en ludopatía, y Juan Matías Méndez, experto en integridad deportiva. Los principales objetivos fueron transmitir a los jóvenes las consecuencias de la adicción a determinadas modalidades de juego, focalizando en comportamientos que atentan contra sus objetivos deportivos.

Vale recordar los casos recientes del club El Porvenir en Argentina, cuyo presidente denunció a casi la totalidad del plantel por aceptar dinero a cambio de un gol en contra, un penal, o algo que favorezca al rival o a la apuesta. También son conocidos los casos de los italianos Sandro Tonali y Nicolò Zaniolo.

Tanto Tonali, que jugaba en Newcastle, como Zaniolo, quien lo hacía en Aston Villa, ambos integrantes de la selección italiana, fueron acusados de inclumplir el Código Deportivo de la Federación Italiana de Fútbol, que en su artículo 24 dice que se prohíbe a “los sujetos del régimen federativo, directivos, socios y socios portadores de carnet de clubes pertenecientes al sector profesional a realizar o aceptar apuestas, directa o indirectamente, incluso de personas autorizadas a recibirlas, relativas a los resultados de partidos oficiales organizados en el marco de la FIGC, la FIFA y la UEFA”.

Los temas tratados en las charlas abordaron esos lugares que ocupa la ludopatía como patología, ahondando en los diferentes tipos de jugadores, los sociales, los profesionales, los casos problemáticos y patológicos, las etapas, las causas y las consecuencias del juego y la manipulación de partidos.

Los objetivos de este ciclo de charlas son compartir conceptos y experiencias respecto del tema de las adicciones enfocadas en los juegos de azar, informar las normas vigentes sobre apuestas deportivas, posibles sanciones en caso de que se constaten infracciones. Además, brindar herramientas de acción en caso de recibir ofertas para influenciar en determinadas acciones del partido por un interés originado a partir de una apuesta deportiva.

Fútbol y salud mental

La salud mental y los futbolistas son un tema recurrente. Temas como el de las apuestas deportivas llaman la atención y forman parte de una serie de hechos que contemplan la salud mental, la creatividad y la subjetividad de los jugadores de fútbol.

Recientemente en Netflix salió el documental La Liga: más allá del gol, una serie donde se puede ver a futbolistas como Ferran Torres en sus sesiones de psicología para sobrellevar la presión del fútbol profesional, a Xavi Hernández reconociendo que el equipo al que ama es “una trituradora de personas”, o sentir las dudas de Álvaro Morata ante las críticas que recibe en redes sociales.

Uno de los encargados del proyecto es el director de Estrategia y Marca de La Liga, Ángel Fernández, quien manifestó que el documental forma parte de una “pequeña revolución y metamorfosis” de los últimos años. Añadió que “la sociedad cada vez tiende más a no poner esas figuras en un pedestal, sino a ser capaz de conectar con ellas, de humanizar a esos jugadores, entrenadores, directivos, aficionados”, dijo Fernández a la agencia Efe.

El documental refleja las diferencias de cómo se vive el fútbol en Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Pamplona, Villarreal y Getafe, con un denominador común: todos aseguran tener un sentimiento difícil de explicar.