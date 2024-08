A las 15.00 en el Centenario definirán, por primera vez con un clásico, el Intermedio.

Este domingo a las 15.00 en el estadio Centenario, con el arbitraje de Esteban Ostojich, Héctor Bergaló y Sebastián Silvera en cancha, y Christian Ferreyra, Yimmi Álvarez y Santiago Fernández en el VAR, se definirá la séptima edición del torneo Intermedio, que otorgará al campeón una plaza para la copa Sudamericana 2025.

Nacional y Peñarol, por primera vez protagonistas de una final en este certamen que los tricolores ya han ganado en seis oportunidades (las otras dos las ganó Liverpool), han tomado la decisión de mutuo acuerdo con la AUF de que si hay empate en los 90 minutos habrá directamente definición por penales salteando el alargue, lo que está rozando lo antirreglamentario dado que la normativa indica que “el partido final para determinar el ganador del Torneo Intermedio, será de 90 minutos y de mantenerse la igualdad al término del mismo, se jugará un alargue de 30 minutos, en dos tiempos de 15 minutos cada uno, de no surgir un vencedor, se definirá por la ejecución de tiros penales de acuerdo con el régimen FIFA”.

Como en todos los últimos clásicos en el Centenario la Colombes será para hinchas de Nacional y la Ámsterdam para los de Peñarol. La Olímpica y la América, con un pulmón de seguridad, permitirá seguidores de los dos equipos.

La venta de entradas para los aurinegros se dio en dos jornadas, el martes lo hizo para socios y el miércoles para público general a través de Tickantel, y se agotaron rápidamente. Los mirasoles, como seguramente también lo hará Nacional, están procurando conseguir más entradas.

Tras agotarse en pocas horas las 19.823 entradas puestas a disposición de la hinchada de Peñarol, la institución comenzó las gestiones ante AUF para que se habilite un remanente más.



En caso de aceptarse la petición, se informará por esta vía. pic.twitter.com/Cq6PNwrqTt — PEÑAROL (@OficialCAP) August 1, 2024

El bolso hizo una venta a través de su propia ticketera más escalonada, empezando por ciertas categorías de socios especiales (socios Atilio, honorarios y vitalicios), el miércoles abrió la venta a socios activos con más de cinco años de antigüedad, y este jueves para socios generales, dejando seguramente una mínima posibilidad de compra a público en general desde el viernes.

Centenario yendo



Como desde hace 3 años, adquirí tu entrada en nuestra ticketera propia



https://t.co/tw4L4S1GMu#ElClubGigante pic.twitter.com/ChauLpqQmP — Nacional (@Nacional) August 1, 2024

No juegan Ramírez ni Coates

Como es lógico esperar, ninguno de los dos entrenadores dio a conocer cómo serán las oncenas que saldrán al Centenario, pero por lo pronto ya se sabe que Peñarol, debido a la quinta tarjeta amarilla que recibió su capitán, no tendrá al fraybentino Gastón Ramírez, quien comandó la mediacancha con su capacidad futbolística ante Defensor. Otro que se sabe que no estará es el lesionado Eduardo Darias, con un problema en una de sus rodillas, y se desconoce si Ignacio Sosa, ausente por problemas físicos el pasado domingo, estará apto para jugar. El argentino Leo Sequeira hace unas semanas que no juega, también por problemas físicos, y no se sabe si integrará el plantel, cosa que sí hará Camilo Mayada.

Diego Aguirre, que cuando nadie se lo esperaba en el último partido le dió unos minutitos a Matheus Babi, el brasileño que está o estaba de salida y le dió con su agónico gol la posibilidad de ser finalista tampoco ha hecho público si el delantero brasileño estará en el plantel, donde ya desde hace tres partidos está jugando Facundo Batista, que llegó en medio del Intermedio.

En Nacional, Martín Lasarte, que brindó una conferencia de prensa no dio un adelanto de su equipo, pero con su sensatez dio a entender que el colombiano Diego Herazo no estará en la cancha: “Lo acabo de saludar y no va a entrenar. Me parece todo demasiado prematuro y loco. Todo necesita un pienso y una tranquilidad. Nosotros venimos compitiendo con un grupo y vamos adosándole gente que se vaya incorporando. A medida que lo hagan más rápido, es más fácil que puedan pelear por la titularidad”, dijo el DT. La gran contratación tricolor, Sebastián Coates, llegó recién en estos días, y seguramente no tendrá minutos. Federico Santander, el delantero paraguayo que por motivos familiares debió estar en su país por varios días y también ha retornado en los últimos días, estará en el Centenario, pero habrá que ver qué determinación toma el cuerpo técnico con él, que el domingo pasado después de llegar ya estuvo en el banco cuando los tricolores derrotaron a Boston River 1-0.

Como es sabido los tricolores han tendido problemas físicos con sus delanteros: Gonzalo Carneiro que se perderá el resto de la temporada por su rotura de ligamentos, Ruben Bentancourt con un desgarro muscular y hasta Christian Ebere, que también estaba de salida, con tendinitis.

Al fin, con saberlo a las 15.00 del domingo estará bien.

Siempre hay una primera vez

Sabido es que esta será la primera final clásica del Intermedio, pero también habrá de ser la primera vez de una final en un campeonato que no se había jugado en el siglo XX, y que por tanto en el segundo milenio aparece como la primera posibilidad de que Peñarol y Nacional se enfrenten definiendo un torneo como pasó decenas de veces en todos los campeonatos anteriores organizados por la Asociación Uruguaya de Fútbol -que se hayan jugado por lo menos en cinco ediciones-.

Sin embargo, este no es el primer clásico por el Intermedio, dado que aurinegros y tricolores ya se enfrentaron dos veces por el torneo más corto de los tres módulos del Uruguayo, y fue en ediciones consecutivas, 2019 y 2020 -que por la pandemia se jugó a fin de año-.

Esas dos veces fueron de las ocho ediciones jugadas las que en la prensa ya desde antes que empezara el torneo se lamentaban de que no podría haber final clásica. Desde 2017, cuando se jugó, y sorprendió, por primera vez el Intermedio, hay un sector de la opinión pública que, fogoneada por el ambiente deportivo, se estimula con la posibilidad de que todo termine en un Nacional-Peñarol, como si los otros 14 clubes no existieran.

No es la primera vez que un clásico por el Intermedio se juega en el Centenario, dado que el primero de los dos que jugaron fue en el monumento histórico al fútbol en setiembre de 2019, cuando los tricolores vencieron 3-0. El otro Peñarol-Nacional del Intermedio fue más de un año después, sin gente por el covid-19, en el Campeón del Siglo y ganaron los carboneros 3-2.

La última final que jugaron Nacional-Peñarol en el Centenario fue la del 15 de diciembre de 2019 -era final para los bolsos y semi para los aurinegros por el Uruguayo de aquella temporada-, y la última final que jugaron por un módulo del Uruguayo que no sumaba puntos para la tabla anual fue justamente en esa misma época, el 11 de diciembre de 2019, y los dos terminaron con triunfos tricolores.