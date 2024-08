El entrenador de Nacional habló en conferencia de prensa, previo a la final clásica del próximo domingo.

Ante la llegada del colombiano Diego Herazo a nuestro país para jugar en Nacional y en el entorno de la próxima final por el Torneo Intermedio, Martín Lasarte habló en conferencia de prensa.

El entrenador se refirió al partido clásico que enfrentará el próximo domingo. Ante la llegada del delantero colombiano proveniente de San Lorenzo de Almagro para reforzar una diezmada delantera tricolor por las lesiones de sus principales figuras, Lasarte dijo que “lo que hay que hacer es tratar de disfrutarlo. Somos privilegiados por participar de un partido de estas características, por un trofeo. Agradezco al destino por ponernos ante esta posibilidad”.

El entrenador, campeón de América y de la Intercontinental como jugador del club de La Blanqueada, y también campeón local como entrenador, es un referente. Había preferido no hablar del clásico en la previa a que se confirme el tradicional encuentro como final, pero ahora, cuando todas las miradas se posan en la definición, dijo que habrá “mucha concentración, pierna fuerte y balón dividido, que hace que se dejen de lado otros aspectos”. El entrenador agregó que “es nuestra tarea que esos aspectos no queden de lado”.

Algunas presencias marcan el pendiente de la hinchada tricolor y, por consiguiente, de la hinchada rival, tal es el caso de Diego Polenta, afectado por un estado gripal que lo mantuvo al margen de los últimos dos partidos. Consultado por la prensa, Lasarte dijo que “no sabemos si fue gripe u otra cosa. Su entrenamiento de la semana le pasó factura y la idea fue, fuera cual fuera este partido, prepararlo mejor y ver cómo llegaba a esta semana. Ha trabajado con normalidad y está dentro de las posibilidades”.

La posición fundamental del número 9, artífice de la definición de las jugadas en la mayoría de los casos, posición que se ha visto alterada por las lesiones de Rúben Bentancourt y [Gonzalo Carneiro](https://ladiaria.com.uy/deporte/articulo/2024/7/gonzalo-carneiro-se-perdera-lo-que-queda-de-temporada/, estará en los pies de Federico Santander o del juvenil Gonzalo Petit. El paraguayo estuvo ausente por un problema personal y también generó dudas en el armado general de Nacional. Finalmente, se incorporó al plantel y junto a Petit pelearán la zona del número 9. La llegada del colombiano supone una solución para Lasarte, aunque no parece ser a corto plazo. “Lo acabo de saludar y no va a entrenar. Me parece todo demasiado prematuro y loco. Todo necesita un pienso y una tranquilidad. Nosotros venimos compitiendo con un grupo y vamos adosándole gente que se vaya incorporando. A medida que lo hagan más rápido, es más fácil que puedan pelear por la titularidad. En la medida que sea más lento, se hace más difícil”, sostuvo el DT.

Uno de los que llamó la atención en este período de pases fue Sebastián Coates. El defensor se despidió como un ídolo del Sporting de Lisboa y llegó a Nacional en el mismo tenor. Se crio y maduró en el club albo de sus amores, emigró y fue futbolista de la selección uruguaya de fútbol. Volvió al club entero para competir por todo lo que implique su participación. Lasarte se refirió al ídolo tricolor y señaló que “lleva dos meses casi sin competir, y en el medio de ese período hubo una lesión que lo apartó de la rutina diaria. Lo estamos evaluando. A diferencia de los otros casos, vamos a esperar hasta último minuto porque ni siquiera hemos hecho fútbol con él. Antes de ayer hizo un trabajo diferenciado y recién ayer trabajó con normalidad”.

Consultado por la incorporación del Diente Nicolás López, dijo que habló con él y que lo sintió “súper entusiasmado, pero del ‘súper entusiasmado’ a que se convierta en realidad, hay un tiempo y situaciones a manejar, de las que no conozco. La situación está en negociación y somos optimistas, pero no puedo decir mucho más”, cerró el entrenador.