Tras la clasificatoria en el interior, se sortearon los cruces para la tercera edición de la copa.

En sala de la Asociación Uruguaya de Fútbol(AUF), ayer se llevó a cabo el sorteo de la tercera edición de la Copa AUF Uruguay. La competencia contará con la participación de equipos representantes de diversas divisiones del fútbol uruguayo: diez de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), otro tanto de Primera División de la AUF, seis clubes de la B, cuatro de la Primera Amateur (o la vieja C) y más dos de Segunda Amateur (que no es otra cosa que la antigua D).

El sorteo determinó los duelos para la ronda de dieciseisavos de final, que para la organización es la primera fase, más allá de que ya se disputaron dos eliminatorias en el interior. Entre los encuentros más destacados está el enfrentamiento entre Peñarol y Piriápolis Fútbol Club, que marcará el debut de los aurinegros en la competencia.

Por otro lado, Nacional aguarda por el rival que clasificará desde la primera división amateur. De acuerdo con la configuración de los cruces, existe la posibilidad de que tricolores y carboneros se crucen en los cuartos de final.

Es importante señalar que la localía en los octavos y cuartos de final estará determinada por el sorteo, mientras que las semifinales y la gran final se llevarán a cabo en escenarios neutrales.

En las dos ediciones anteriores de la Copa Uruguay, Defensor Sporting se alzó con el título dejando en el camino a rivales como La Luz en la primera edición, y a Montevideo City Torque en la del año pasado —que terminó en 2024—.

Es importante destacar que los cruces se definirán a partido único o sea que, si no hay ganador en el tiempo reglamentario, se definirá por penales.

Cruces de la Copa Uruguay

Bella Vista (Paysandú) - Defensor Sporting

Paso de la Arena - Montevideo City Torque

C1 (Primera División Amateur) - Uruguay Montevideo

C4 – Nacional

Bristol (Mercedes) - Racing

Melo Wanderers - Cerro Largo

Litoral - Plaza Colonia

Piriápolis - Peñarol

Ferrocarril (Salto) - Oriental

Rio Negro (San José) - Danubio

18 de Julio (Fray Bentos) - Cerro

Rincón F.C. - Progreso

C2 - Juventud de Las Piedras

San Carlos - Albion

C3 - Montevideo Wanderers

Juanicó - Boston River

Cómo se definieron los equipos

Para esta edición de la Copa, la cantidad de equipos fue diferente a la de las dos ediciones anteriores. Primero, con respecto a la edición interior, se hicieron dos fases eliminatorias desde donde clasificaron nueve equipos a los que se agregó 18 de Julio de Fray Bentos, que se ganó el derecho a estar por ser campeón de la Copa Nacional de Clubes B del 2023.

Con respecto a los equipos de la AUF, lo raro fue que se definió que no todos los clubes de la A ni de la B jueguen la copa. Se pasó raya: de Primera entraron los diez de la tabla Anual al término del Intermedio; de Segunda pasaron seis primeros, también tomando en cuenta el cierre del Intermedio; en cuanto a la C son cuatro equipos que recién se conocerán una vez disputada la primera fase del torneo —en estos momentos podrían ser Deportivo Colonia (20 puntos), Artigas (17), Durazno FC (17) y Villa Teresa (16)—; mientras que los dos de la D (Rincón y Paso de la Arena, los mejores ubicados del 2023), deben buscar su clasificación entre los de la C.

Los diez de Primera tras el Intermedio fueron: Peñarol, Nacional, Defensor Sporting, Boston River, Cerro Largo, Progreso, Wanderers, Danubio, Cerro y Racing¸mientras que los de Segunda fueron Torque, Juventud, Uruguay Montevideo, Plaza Colonia, Oriental y Albion.