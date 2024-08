“Me emocioné muchísimo cuando entré”, dijo la atleta uruguaya luego del debut en París.

María Pía Fernández corrió en la segunda serie de los 1.500 metros femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Terminó en la última colocación entre 15 participantes con tiempo 4.19.30. Las primeras seis de cada manga clasificaban a semifinales, el resto a repechaje. La uruguaya tomó una decisión estratégica mientras competía: “Después que vi que se iban los primeros puestos opté por cuidarme un poquito, para mi es nuevo volver a correr a las 24 horas”.

La segunda chance para la atleta de 29 años será este martes a las 7.45 de Uruguay. Competirá nuevamente en la segunda manga, clasifican a semifinales las tres primeras. En caso de avanzar volverá el jueves a la pista del Stade de France.

Foto: Oscar Muñoz Badilla, CAU

Tras la competencia, la nacida en Trinidad dijo: “Estoy super orgullosa de estar acá, me emocioné muchísimo cuando entré y vi a mi mamá y mi hermano con la bandera de Uruguay. Por mérito propio estoy entre las 45 mejores del mundo”.

Hace tres años, en Tokio, Fernández compitió lesionada en un evento que por la pandemia fue sin público. Por eso, correr con el Stade de France repleto fue una experiencia nueva para ella: “Fue increíble, íbamos caminando por debajo de las gradas para entrar a la pista y parecía que se iba a caer el techo. Es la primera vez que corro en un estadio tan grande lleno”.

Foto: Oscar Muñoz Badilla, CAU

Para cerrar, Maria Pía analizó la carrera de repesca y la situación general de clasificación: “Fueron tres años muy duros, con una cirugía en el medio. Estoy en mi mejor forma, di todo lo que tenía y mañana voy por más. No quiero poner excusas. La clasificación fue durísima, me superé y me reinventé. El sistema de atletismo es demasiado exigente, nos lleva a hacer varios picos de forma al año. Me avisaron que clasifiqué 20 días antes de venir a París. Se ha notado con la cantidad de lesionados que hay o deportistas disminuidos. El atletismo en general se tendría que replantear el sistema de clasificación”, reflexionó.