Repasá qué dijo el argentino que incomodó a la Conmebol.

La Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicará la sanción –en las últimas horas de este miércoles o el jueves– que aplicará al director técnico celeste, Marcelo Bielsa, por sus declaraciones luego de los incidentes ocurridos entre jugadores uruguayos y público colombiano tras el partido por semifinales en la pasada Copa América. El ente continental abrió el expediente al entender que lo dicho es extrafutbolístico y “menoscaba” la imagen de la Conmebol.

Lo que se conoce son las sanciones que recibieron los futbolistas de la selección uruguaya: Darwin Núnez es el que ha recibido el castigo mayor, con cinco partidos y 20.000 dólares.

En aquella recordada conferencia de prensa tras el partido ante Colombia por las semifinales de la Copa América, en la que el experimentado entrenador argentino fue claro en cuestiones del resultado final y sus derivaciones, también se volcó hacia la labor periodística y la responsabilidad de los organizadores.

En la oportunidad se preguntó: “¿Cómo le voy a tener miedo a una sanción que es imposible que suceda?”, poniendo en el centro que los protagonistas del hecho violento debieron ser salvaguardados por la seguridad del evento y no expuestos, como terminó sucediendo.

En el momento en que cuestionar iba en dirección contraria al poder intrínseco a la organización, enlazó esto con ciertos comportamientos del periodismo cuando dijo: “Hay un porcentaje del periodismo que no agrede a determinados sectores que son responsables porque no les conviene económicamente. ¿Es verdad o es mentira? Lo que pasa es que usted no lo quiere decir por corporativismo”, sin señalar a nadie en particular.

Loco 2.0

Bielsa no se guardó nada y prosiguió aquella noche contra quien sea y con las consecuencias que sean. Cuando el clima tuvo particular temperatura, propuso una cuestión: si les habían pedido disculpas a los jugadores y si “los organizadores estaban en condiciones de evitar que eso pasara”.

Agregó en aquella conferencia que les teme a “las venganzas prometidas, que siempre son deportivas”, y que las constantes amenazas van en ese sentido. Las palabras no cesaron, dirigidas a los responsables: “Será Estados Unidos o será quien sea. Nos dijeron: ‘No podemos defender a tu familia’; segundo mensaje: ‘No podemos permitirles huir’. A partir de ahí, ¿de qué sanción me hablan?”.

Que las disculpas lleguen. Era esa la madeja de la exposición del director técnico, que mostró su personalidad sin guardarse nada. Así, agregó que a Lionel Scaloni –el entrenador de Argentina– lo amenazaron. “Los jugadores no pueden hablar, todos amenazados”, subrayó, finalizó: “¿Los van a suspender? ¡Pero pídanles disculpas, viejo! Qué van a suspender”.