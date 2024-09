El expresidente de ONFI, Eduardo Mosegui, dijo que “no es un tema político” sino de “gestión”.

En 2020, el exfutbolista y campeón de América y del Mundo con Nacional, Arsenio Luzardo, integraba el Partido Nacional (PN) en la lista 71 en Treinta y Tres, de donde es oriundo. Ese mismo año, Luzardo se fue de ese sector y pasó a formar parte de la lista 8 Por La Patria, según indicó en diálogo con la diaria. También ese mismo año la madre de sus hijo fue cesada del Ministerio de Desarrollo Social y la Junta Departamental olimareña donde se desempeñaba como asesora jurídica.

Luzardo afirmó que su expareja, abogada y escribana, “quedó cesante inmediatamente que tomó el poder la lista 71”, y que “la persecución viene desde hace años, desde que asumieron ellos [el actual gobierno]”. En un video difundido por el periodista Eduardo Preve en M24, el exfutbolista señaló que “tres personas importantes del gobierno” le dijeron que “desde la Torre Ejecutiva bajó la orden que 'para Arsenio Luzardo, nada'”.

Por esta razón, a pesar de que “golpeaba puertas” consiguió trabajo recién en abril de 2022 en la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI). Sin embargo, explicó que estuvo “sin poderse desarrollar”, ya que estuvo “en un escritorio sin hacer nada” durante “dos años y medio” sin que le dieran “trabajo para poder actuar”.

El 11 de setiembre de este año llamaron a Luzardo desde ONFI para decirle que su “contrato quedaba finiquitado”. Un día antes, había concurrido a un acto del Frente Amplio (FA) en Treinta y Tres, y manifestó su apoyo al diputado Nino Medina para un nuevo período en la cámara baja, y también al candidato a la presidencia, Yamandú Orsi.

El exfutbolista recordó que cuando se cambió de sector en el PN “pagó las consecuencias”, pero que “no es lo mismo” ahora ya que tomó la decisión de irse con el sector La Patriada del FA y “apoyar a Nino Medina a la diputación del departamento de Treinta y Tres”.

Consultado sobre los argumentos para terminar su contrato, el exfutbolista dijo que no hubo más que una resolución del Comité Ejecutivo sobre el cese. “Con esto espero que se termine la persecución, y que por pasarte de un partido político a otro no te quedes sin trabajo como me ha pasado a mi, y como muchísima gente que no se anima a mostrar que están con un candidato o con otro por miedo a tener represalias”, subrayó. En ese sentido, dijo que espera que “esto sirva para que no pase más”.

Por otro lado, Eduardo Mosegui, expresidente de ONFI, dijo a la diaria que la decisión se tomó el 15 de agosto y también se resolvió despedir a tres funcionarios más. Advirtió que “no es un tema político”, sino que “es un tema de gestión”. “No es el primer funcionario con el cual se corta el vínculo laboral de esta gestión, han habido varios, y ninguno se ha utilizado de forma política porque son decisiones que las toma ONFI, donde no tiene absolutamente nada que ver [la] Secretaría [Nacional] de Deporte, ni Presidencia, es un tema que funciona con un derecho independiente”, apuntó.

Indicó que ONFI participa en el Consejo de Salarios y “es una actividad privada”, por lo que “tomar, a su saber y entender, a sus empleados depende de la tarea que van a llevar adelante”. En el caso de los cuatro empleados cesados, entre ellos Luzardo, Mosegui explicó que “son parte de una gestión”, que son “los que llevan adelante diferentes programas” y que “deben entrar y cesar con la administración”. Por lo tanto, de acuerdo con el ahora asesor de ONFI, el 15 de agosto se tomó la resolución de cesar a los empleados “que habían entrado en esta gestión, cosa que cuando vengan las autoridades nuevas tenga las manos libres para armar sus equipos, que es lo que debe ser”.

La gestión dura cinco años y termina en diciembre, según Mosegui, por lo que hay un “tema económico”, ya que no se puede “continuar la gestión de forma normal pagando los salarios hasta febrero porque, si no, le estarías traspasando el costo de liquidación de haberes a la administración que venga nueva”.

Por eso consideró que “no hay que politizar el tema”: “Los funcionarios vienen acá, trabajan, hay muchos y no se les conoce la filiación política”, dijo. Consultado por la fecha en que Luzardo fue cesado, que fue un día después de ir al acto del FA, Mosegui sostuvo que “puede haber coincidido pero es un problema de apreciación de Luzardo”.

“Lo que se pueda politizar es un tema que escapa a ONFI, son acuerdos; ya hay siete u ocho situaciones de este tipo que han pasado en esta administración y ninguna toma un carácter ni público ni político porque no fue el fin”, subrayó. “Yo, puntualmente, es la primera vez que veo que se politiza algo así, y la decisión fue tomada en agosto y fue tomada con responsabilidad para que las autoridades que vengan nuevas no hereden ningún tipo de compromiso que no corresponde”.

En la misma línea que Mosegui, ONFI emitió un comunicado de prensa en respuesta a la “información errónea que está circulando en redes sociales y portales de noticias acerca de la desvinculación de un empleado de nuestra organización”.

Cuando se conoció la noticia, diversos medios de prensa difundieron que a Luzardo lo habían cesado en la Secretaría Nacional de Deporte (SND). Sin embargo, ONFI aclaró que “no hay fundamento alguno en las afirmaciones que sugieren que esta decisión fue acordada con la SND ni el gobierno de turno”.

Agregan que la gestión del personal “se basa en criterios objetivos y profesionales, priorizando siempre el buen funcionamiento de toda la organización”. Destacaron que “el vínculo laboral es de carácter estrictamente privado entre los empleados y nuestra institución, siendo cada una de nuestras decisiones de carácter personal y atendiendo al buen desempeño de cada uno de nuestros empleados”. Por lo tanto, como dijo Mosegui, concluye con que “la decisión de desvincular a dicha persona [Luzardo] se tomó en sesión de la Mesa Ejecutiva de ONFI el día 15 de agosto pasado”.

Orsi dijo que lo sucedido con Luzardo “no puede pasar”

En rueda de prensa, Orsi declaró que “hay que tener mucho cuidado”, e hizo referencia a lo que dijo en Florida a fines de agosto sobre que en algunas zonas del interior hay personas que “no pueden ir” a sus actos “porque, si no, los echan” del trabajo.

La candidata a la vicepresidencia por el PN, Valeria Ripoll, respondió a esto y dijo que quería “creer” que tanto Orsi como Carolina Cosse, compañera de fórmula, “tienen pruebas de quién lo hace y quién es víctima de esta situación”.

Este jueves, Orsi aseguró que “hoy aparecieron las pruebas que tenían que aparecer, entonces no está bueno”. “Le pasó a Luzardo, una gloria del fútbol uruguayo que lo echaron porque dijo que adhería al FA, que adhería a votarme a mí, y esas son las pruebas”.

“Yo creo que en el fondo la gente quiere coincidencia, no quiere tanta diferencia”, sostuvo, y remarcó que “ojalá esto se corte y no sea así porque también nos pasa que hay gente que nos para y nos dice “mirá, me da cosa arrimarme porque no sé qué me puede pasar”, y eso es lo que hay que erradicar de la campaña electoral y de la política uruguaya”.

Consultado sobre si es difícil de erradicar, el candidato respondió que sí y que “la ciudadanía lo puede hacer porque nosotros [el FA] hicimos eso, me consta que hay gente de los partidos tradicionales que tampoco lo hacen”.

Por su parte, en diálogo con la diaria, el diputado del FA de Treinta y Tres, Nino Medina, al que Luzardo apoyó, calificó la situación de “triste”, “lamentable” y que “todo configura un caso de persecución”.

Si bien aclaró que no quería hacer declaraciones, dijo que este tipo de hechos “se repiten a lo largo y ancho del país cuando una persona expresa sus ideas” y “muy presente en el interior donde todos nos conocemos”.