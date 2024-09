Darwin Núñez (c), del Liverpool, el 21 de setiembre, en Anfield, Liverpool.

El artiguense fue el compatriota más destacado de este fin de semana; entre los muchos que vieron acción resaltaron Mathías Olivera y Diego Rossi.

Luego de varios días cargados de fútbol internacional, producto del comienzo del nuevo formato de la Champions League y la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, los equipos volvieron a sus territorios para disputar los torneos locales. Para algunos uruguayos esta fecha fue clave dado que en breve el entrenador de la selección, Marcelo Bielsa, reservará la lista de convocados para la doble fecha de las Eliminatorias.

A pesar de que no podrá ser parte del plantel por la suspensión de tres partidos que aún acarrea desde la Copa América, Darwin Núñez abrió la quinta fecha de la Premier League de la mejor manera. Finalmente, en el duelo del sábado a la mañana entre el Liverpool y el Bournemouth, el DT Arne Slot le dio la oportunidad al ariete. Este no la desaprovechó, ya que hizo el 3-0 definitivo para los suyos con un remate de zurda luego de una excelsa jugada individual desde el sector diestro.

Quien sí podrá volver a la selección será Rodrigo Bentancur. El oriundo de Nueva Helvecia jugó la primera hora en la victoria de su equipo, Tottenham, 3-1 frente a Brentford. Idéntico resultado fue el que sacó Aston Villa contra Wolverhampton, donde el zaguero del elenco perdedor Santiago Bueno entró a la cancha a poco menos de diez minutos del final, cuando el duelo estaba 1-1. El último cotejo del sábado, entre Crystal Palace y Manchester United, acabó sin goles gracias a la gran actuación de ambos arqueros. Por parte de los red devils, a los 75 ingresó el mediocampista Manuel Ugarte, que sigue, según su director técnico, Erik Ten Hag, en “un período de adaptación”.

La Liga

El balompié español tuvo otra jornada cargada de presencia uruguaya. En el inicio de la sexta fecha se enfrentaron Alavés y Sevilla, con una victoria local 2-1, que se mantuvo, en parte, por la aportación defensiva de Santiago Mourinho en el cierre del juego. Su compañero Carlos Protesoni no fue tenido en cuenta por el técnico vitoriano. Quien sí tuvo protagonismo desde afuera del campo fue Paulo Pezzolano. El DT de Valladolid se ganó una amarilla por protestar en el empate a cero entre su equipo y Real Sociedad, en un duelo vital para la lucha por el descenso.

La jornada continuó con dos celestes que se enfrentaron entre sí. Real Madrid venció 4-1 a Espanyol, con Federico Valverde jugando el partido completo en la demarcación de 5, y del otro lado con el zaguero Leandro Cabrera, que también disputó los 90 minutos. Antes, el veterano delantero Christian Stuani -que recientemente se convirtió en el jugador más longevo en debutar como capitán titular en un partido de Champions League- entró en el minuto 78 para evitar la caída parcial de Girona contra Valencia 2-0, pero el marcador no se movió.

El domingo inició como terminó, con representación charrúa, ya que Mauro Arambarri estuvo presente en el enfrentamiento entre su equipo, Getafe, y Leganés. El salteño disputó todo el partido pero no pudo evitar el empate a uno. Al anochecer español se batieron a duelo Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. Antes del comienzo del partido -que terminó 1-1- los jugadores del elenco de Vallecas rindieron una especie de homenaje al lateral Alfonso Espino, luego de conocerse que sufrió una fractura de peroné que lo dejará afuera de las canchas por varios meses. José María Giménez arrancó en el banco de suplentes, pero el DT colchonero, el Cholo Simeone, le dio pista al final del primer tiempo por la lesión del español César Azpilicueta.

Otros destacados

Mathías Olivera fue protagonista en Italia, al ser importante en el clásico del norte contra el sur en el que su escuadra, Nápoli, empató a cero contra Juventus. Cabe recordar que el lateral izquierdo -que fue titular y no salió- podrá volver a la selección en la próxima doble fecha.

En Estados Unidos, la jornada sabatina de la MLS tuvo a primera hora al goleador histórico de la celeste, Luis Suárez. El delantero jugó los 90 minutos pero no pudo evitar el empate a uno de Inter Miami ante New York City. Los dirigidos por Gerardo Martino no lamentaron tanto la igualdad, dado que desde hace varias fechas se han clasificado a los playoffs.

Más tarde, Columbus Crew y Orlando City regalaron un partidazo que terminó 4-3 para los de Ohio. En los vencedores se destacó el puntero Diego Rossi al marcar la primera diana de los suyos, mientras que Facundo Torres aportó una asistencia en la visita. Nicolás Lodeiro también participó en los derrotados, saliendo desde el banco de suplentes para la última media hora. El último uruguayo que formó parte de la jornada fue Felipe Carballo, en el empate a dos entre New York Red Bulls y Atlanta United. Cristian Olivera, habitual titular de Los Ángeles City, no formó parte del plantel por una lesión.

Sin poder contar con el zaguero Sebastián Cáceres, que se sigue recuperando de la lesión que sufrió en el duelo entre Uruguay y Venezuela, América visitó a Necaxa por una nueva fecha del Apertura de la Liga MX. El puntero Brian Rodríguez disputó la totalidad del encuentro, y Rodrigo Aguirre jugó todo el complemento, pero no pudieron ayudar a su equipo a pasar del empate a uno.

En Argentina todas las miradas se pusieron en el superclásico argentino. Boca y River se batieron en la Bombonera con el objetivo de prevalecer ante su rival. Los millonarios terminaron derrotando 1-0 a los xeneizes gracias al tanto de Manuel Lanzini en el primer tiempo. En las dos escuadras hubo participación uruguaya. En los locales, Edinson Cavani y Miguel Merentiel compartieron la doble punta hasta la salida del nacido en Salto en el complemento, mientras que los de Marcelo Gallardo, que presentaron un once alternativo, contaron en la totalidad del duelo con la participación del mediocampista Nicolás Fonseca. Marcelo Saracchi en Boca y Agustín Sant’Anna en River permanecieron en el banco, sin ver acción.

En Portugal el actual puntero invicto de la Liga Nos, el Sporting, contó con dos integrantes de la selección en el cotejo ante el AVS. Franco Israel ocupó el arco ante la lesión del guardameta titular, Vladan Kovacevic, y Maximiliano Araújo salió al campo para la media hora final. El elenco verdiblanco triunfó sin mayores problemas 3-0.

En Brasil, por último, en el Brasileirão, cuatro compatriotas participaron con diversos niveles de protagonismo. El lateral derecho del Botafogo, Mateo Ponte, y el centrocampista del Fluminense Facundo Bernal compartieron cancha los primeros 70 minutos en la agónica victoria del fogão 1-0. Luciano Rodríguez jugó el último cuarto de hora en la derrota de Bahía 4-1 frente a Fortaleza, mientras que el lateral del Vasco da Gama Puma Rodríguez entró al minuto 58 en el encuentro contra Palmeiras, pero no logró ayudar a revertir el 1-0 firmado por el verdão.