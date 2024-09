Más de 4.400 atletas pudieron romper barreras y hacer realidad sus sueños; Henry Borges y Hanna Arias fueron los deportistas celestes.

Este domingo culminaron los Juegos Paralímpicos de París 2024. Si bien la cobertura mundial fue mucho menor a la de los Juegos Olímpicos, la posibilidad de visualizar todos los eventos de forma gratuita a través del canal oficial de los Paralímpicos en Youtube hizo que se llegara a más lugares alrededor de todo el planeta.

Durante los 11 días en los que se desarrollaron las 22 competencias se repartieron un total de 549 medallas de oro. Las disciplinas que formaron parte de la agenda paralímpica fueron las siguientes: Atletismo, bádminton, basquetbol en silla de ruedas, boccia, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, fútbol para ciegos, goalball, judo, halterofilia, hípica, natación, piragüismo, remo, rugby en silla de ruedas, taekwondo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro con arco, tiro olímpico, triatlón y voleibol sentado. Todos los deportes tuvieron su rama masculina y femenina, a excepción de dos: el fútbol para ciegos, que sólo contó con representación de los hombres, y el rugby en silla de ruedas, que sólo se realizó de forma mixta.

La representación celeste

El rendimiento de los uruguayos estuvo lejos de la zona de medallas. A primera hora del 4 de setiembre, Hanna Arias hizo su debut en los Juegos Paralímpicos, con los 100 metros libre en la modalidad S9 (para deportistas que tienen la coordinación ligeramente limitada de los brazos y de las piernas, una limitación considerable en una pierna o la ausencia de extremidades), pero aunque mejoró su marca a 1:19:11, quedó en la posición 15 de 15 y no pudo acceder a la final. En su misma carrera se destacó la nadadora australiana Alexa Leary, dado que pocas horas más tarde se llevó la medalla de oro con un récord mundial de 59.53. Dos días después disputó las eliminatorias de los 100 metros mariposa (en la misma categoría) y aunque tampoco pudo acceder a la última instancia, bajó su récord a 1:28:32 y se posicionó en el sexto lugar de su serie, terminando en el puesto 11 de 15 en la general.

Por su parte, el judoca Henry Borges saltó al tatami el 5 de setiembre a las 5:15 para enfrentarse al chino Zhu Shiwen en la rama S1 (ciegos totales). Luego de un vibrante combate en el que no se pudieron sacar diferencias, el asiático se impuso en el tiempo extra gracias al llamado punto de oro. La última esperanza del oriundo de Artigas para seguir en la competencia era que su vencedor llegara a semifinales para que se le concediera un combate de repechaje, pero Shiwen perdió en cuartos de final a manos del iraní Seyed Meysam Banitaba Khorram Abadi (quien terminó llevándose la presea de plata). Más allá de las circunstancias de la competencia, Borges se convirtió en el único deportista uruguay -paralímpico y olímpico- en estar en cinco Juegos consecutivos.

Atletas destacados

Fadi AlDeeb:

En el día de la apertura de las competencias de atletismo, se realizó la final de lanzamiento de peso de la categoría F55 (para atletas de campo que tienen el movimiento muy limitado de las piernas, o la ausencia de extremidades). Al tener sólo 25 días para entrenar, AlDeeb se posicionó en octavo lugar, bastante lejos del ganador del evento, el búlgaro Ruzhdi Ruzdhi. Pero el único atleta palestino que participó en esta edición tiene una historia de vida que demuestra que a veces, ganar una medalla queda en segundo plano. En 2001, un francotirador isrealí le disparó en la espalda y lo dejó paralítico, pero ese no fue el único golpe que ha recibido. Los diversos atentados bélicos sucedidos en la Franja de Gaza se han cobrado la vida de miles de personas inocentes, entre los que se encuentran más de 15 miembros de su familia. Luego de este hecho devastador, el atleta ha aprovechado la oportunidad de ser abanderado para transmitirle el mensaje a todo el mundo de lo que le está sucediendo a su pueblo.

Valentina Petrillo:

La velocista italiana de 400 metros en la modalidad T12 (para corredores que tienen una discapacidad visual restringida) fue furor no tanto por sus resultados deportivos (no logró acceder a la final en ninguna de sus dos competencias) sino por la particularidad de ser la primera atleta transgénero de la historia en participar en los Juegos Paralímpicos. Su presencia generó distintas opiniones en las redes sociales, ya que en el pasado había competido en eventos masculinos, pero una de las reacciones negativas más extremas fue la de la famosa autora de la saga de Harry Potter, J. K. Rowling, conocida por su discriminación al colectivo LGBT. Petrillo se limitó a responder que no le importan en absoluto las críticas, y que cuenta con el total apoyo de su exesposa y su hijo.

Ihar Boki:

El nadador bielorruso de 30 años volvió a demostrar por qué es el mejor nadador de la historia de la rama S13 (para nadadores con discapacidad visual restringida), al ganar en las cinco competencias que disputó (200 metros combinado, 50 metros libre, 400 metros libre, 100 metros espalda y 100 metros mariposa). De esta manera, llegó a 21 preseas doradas, lo que sumadas a sus 28 triunfos en campeonatos mundiales, lo convierten en uno de los atletas más prolíficos del mundo.

Jessica Long:

Si Michael Phelps es el monarca de la natación olímpica estadounidense, Long ha hecho lo suyo en la paralímpica, más específicamente en la categoría S8 (para nadadores que tienen la coordinación ligeramente limitada, el movimiento de las piernas moderadamente limitado, el uso de un solo brazo o la ausencia de extremidades). Con el oro que consiguió en los 400 metros libre rompió la barrera del mencionado Phelps, dado que ahora su palmarés es de 17 oros, 8 platas y 5 bronces. La nacida en Rusia pero adoptada por una familia católica de Baltimore a los trece meses de vida ha competido al máximo nivel desde la edición de Atenas 2004, cuando tenía solo 12 años, y no ha parado de obtener preseas en todas las disciplinas en las que ha participado.

Jincheng Guo:

Si hay que destacar a uno de los atletas de la nación que se llevó más medallas, no podemos dejar pasar al competidor en la rama S5 (para nadadores que tienen una coordinación moderadamente limitada, con un movimiento muy limitado de la mitad del torso y de las piernas, o la ausencia de extremidades). El chino nació sin sus brazos, pero compensa su discapacidad con una potencia de piernas nunca antes vista, lo que sumado a su capacidad para completar largas distancias sin respirar, lo hace prácticamente invencible. A sus 23 años se llevó 6 medallas en las 9 competencias que disputó y rompió cuatro récords mundiales.

Arnulfo Castolena:

Para cerrar la rama de la natación adaptada, hay que hablar del multimedallista paralímpico mexicano Arnulfo Castolena. El nacido en Guadalajara, México, tuvo una dura infancia, dado que su madre falleció en el parto y su padre lo abandonó producto de su discapacidad. En su niñez ingresó a un internado de monjas, donde descubrió su gran pasión: la natación. Luego de una adolescencia marcada por más pérdidas familiares y las malas compañías, logró salir adelante gracias a una oportunidad que le brindó un funcionario del Consejo Estatal del Deporte de Jalisco. Ha estado en todos los Juegos de forma ininterrumpida desde Sidney 2000 en la categoría SB2 (para nadadores que tienen una coordinación muy limitada del torso, de las piernas y de las manos y a un nivel bajo de los brazos) y ha conseguido 7 medallas, sumando la última la que consiguió en los 50 metros pecho de ésta edición.

Matt Stutzman:

En París 2024, el arquero estadounidense de 42 años logró un hecho sin precedentes, ya que se convirtió en el primer tirador sin brazos en ganar la medalla de oro en tiro con arco compuesto. Su historia de vida no fue sencilla, dado que luego de nacer sin sus extremidades superiores a causa de una malformación, fue dado en adopción. Para su suerte, fue cobijado por una familia granjera de Iowa que le dió los mejores cuidados. En su adolescencia le picó el gusto por el arco y la flecha, y desde allí no se detuvo más. Lamentablemente, recientemente anunció que no volverá a participar en los Juegos Paralímpicos.

Sheetal Devi:

La tiradora india de sólo 17 años se hizo viral en las redes sociales gracias a su excelsa capacidad para disparar al blanco con sus pies. Fue descubierta en un evento juvenil del ejército indio, y a pesar de que sus entrenadores se mostraron reservados en un principio por su falta de brazos, la jóven los sorprendió gratamente al demostrar que podía hacer de todo con sus extremidades inferiores y rápidamente fue rompiendo estigmas, convirtiéndose en una de las mejores del mundo. Aunque fue eliminada de forma tempranera en la rama individual, se redimió y consiguió un gran tercer puesto en la modalidad de tiro con arco compuesto mixto junto al veterano Rakesh Kumar.

Oksana Masters:

La multideportista de origen ucraniano tiene una de las historias de superación más fuertes. Nació en 1989, tres años después de la tragedia de Chernobyl, cuando los efectos de la radiación aún estaban latentes. Sus piernas y sus manos tenían malformaciones, por lo que sus padres decidieron abandonarla en un orfanato. Allí sufrió múltiples abusos físicos y psicológicos hasta que a sus siete años fue adoptada por una profesora estadounidense. Posteriormente se le realizó una doble amputación por debajo de sus rodillas, ya que le era imposible moverse con comodidad, e inmediatamente comenzó su amor ininterrumpido por la actividad física. En la parte deportiva, ha destacado por competir en biatlón, remo, esquí de fondo y en los últimos años, ciclismo. Después de ganar el bronce en remo en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, ha hecho historia tanto en Tokyo 2020 como en París 2024 al llevarse preseas de oro en Ciclismo de Ruta Contrarreloj H4-5 y en Carrera en Ruta H5.

Morteza Mehrzadselakjani:

La vida del jugador de Voleibol sentado iraní ha sido muy curiosa. Debido a que sufre de acromegalia su estatura es de 2,46 metros, pero a pesar de ser el segundo hombre vivo más alto del mundo, no puede mantenerse de pie por largos períodos de tiempo. En el año 2011, el entrenador de la selección de Irán lo vió en un programa de televisión que hablaba sobre personas con problemas físicos y quedó maravillado con él, por lo que fue a buscarlo en persona para convencerlo de sumarse al equipo. Morteza aceptó, y su popularidad no ha hecho más que crecer. El elenco islámico ha ganado las últimas tres ediciones paralímpicas de su categoría con Mehrzadselakjani siendo clave. No hay mejor ejemplo que en estos Juegos, donde parecía que Bosnia podía dar la sorpresa en la final, pero el atleta de 36 años se despachó con 27 puntos para remontar el encuentro.

Beatrice Vio:

La esgrimista, modelo e influencer italiana tuvo un evento traumático en su niñez. A los once años sufrió de meningitis a causa de no haber sido vacunada contra ella, y para salvar su vida, se le tuvieron que amputar ambas piernas desde la rodilla, y ambos brazos por debajo del codo. A pesar de ello, siguió practicando su deporte predilecto, la esgrima, gracias a una prótesis que le permite sostener su florete de forma efectiva. Su punto máximo fue en Tokyo 2020, donde consiguió el oro en la categoría B, pero ahora tampoco se ha quedado atrás, al conseguir bronces en la rama individual y en equipo. Es muy activa en redes sociales, con más de un millón de seguidores, y se ha posicionado firmemente a favor de la vacunación temprana.

Bruna Costa Alexandre:

No se podía pasar por alto a la única persona que participó tanto en esta edición de los Juegos Olímpicos como en la de los Juegos Paralímpicos. La jugadora de tenis de mesa que sufrió la amputación de su brazo derecho como consecuencia de una trombosis por una vacuna mal aplicada representó a Brasil en ambos eventos, tal como hizo el pasado año con los Juegos Panamericanos, donde ganó la medalla de bronce en equipos. A nivel paralímpico se ha llevado varias preseas, y esta vez no fue la excepción ya que sumó dos bronces, uno en la categoría individual y otro en dobles femenino con Danielle Rauen.

La cara negra de los Juegos

Pero no todo son luces y colores. El pasado 20 de agosto una de las integrantes del equipo de voleibol sentado femenino (de la que no se ha querido revelar su nombre) salió de su alojamiento del equipo en Courbevoie para ir a cenar y no se la volvió a ver. El presidente del Comité Olímpico Ruandés y el embajador de Ruanda en Francia se han movido de manera activa junto a las autoridades pero no han tenido mayores pistas. En medio de distintas teorías sobre lo que pudo haber pasado, el cuadro de voleibol igualmente compitió en el torneo y quedó en la séptima plaza.