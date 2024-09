El entrenador de Nacional habló tras el triunfo por Copa Uruguay en Rivera; destacó los aportes de Gonzalo Petit y Exequiel Mereles.

Nacional derrotó 5-1 a Frontera de Rivera por los dieciseisavos de final de la Copa Uruguay. Tras el encuentro, Martín Lasarte habló en la transmisión de VTV: “Fue el típico partido trampa, son peligrosos, engañosos, conocés poco del rival. Es difícil, creo que el piso nos perjudicó a nosotros, pero también a ellos. Nos costó tomarle el ritmo al trámite”, comenzó diciendo.

El bolso mejoró considerablemente con el transcurrir del encuentro y terminó goleando; así lo analizó el entrenador: “En el complemento el equipo comenzó mejor, habíamos logrado el empate al cierre del primero y eso nos dio tranquilidad. Aparecieron los goles, aunque capaz que faltó alguno más. También fue bueno el ingreso de los más jóvenes que están haciendo sus primeras armas, pero están pidiendo a gritos jugar, están empujando”.

En las últimas conferencias de prensa de Lasarte se viene reiterando la pregunta sobre los pocos minutos de Gonzalo Petit, que ante Frontera anotó en una de las primeras que tocó. Sobre eso, Lasarte dijo: “Entiendo la pregunta, no entiendo la insistencia. Me preguntás una vez y está bien. Estamos hablando de un proyecto de jugador, hace un mes y medio que debutó. Hay que tener tranquilidad, porque si no le hacemos mal a él, y eso que es un pibe muy bien ‘amueblado’, está ubicado y además tiene una gran familia”.

Exequiel Mereles llegó desde Atenas de San Carlos para ir adquiriendo experiencia en tercera. Debutó en el primer equipo de Nacional con un gol y buena actuación: “Es un jugador que me encanta. Me voy muy contento con su debut. Tiene esa picardía del jugador de antes, uno contra uno, engaño, está para pelear el lugar”.

Para cerrar, Lasarte contó el pedido que le hizo a Fabián Coito, entrenador de la sub 20, donde entrenan Petit y Mereles tres veces por semana: “Nosotros ya teníamos previsto que un par de fechas antes del clásico íbamos a tratar de recuperarlos, pedirle a Fabián que nos hiciera el favor y sea generoso en darnos a Mereles y Petit para que pudieran competir aquí. Los dos hicieron un gol y quedamos súper contentos”.