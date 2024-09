Álvaro Navarro, entrenador de Defensor, criticó el arbitraje: “cuando vio que era Polenta fue para atrás”.

El empate 1 a 1 entre Nacional y Defensor Sporting dejó muchas repercusiones. El bolso perdió puntos importantes en la lucha por el clausura y la anual, mientras que la violeta estiró la racha sin triunfos, no gana hace seis partidos.

Martín Lasarte, entrenador tricolor, analizó el encuentro: “La sensación que tengo es que el resultado terminó siendo justo. Tuvimos un control relativo en el primer tiempo, pero ellos tuvieron una ocasión en la cual materializan el gol. Habíamos visto un cierto desorden y nos hizo replantearnos las cosas, buscando un sistema que controlara a sus dos delanteros que eran movedizos, picantes. Tratamos de igualar en el medio donde tenían superioridad y dejar arriba a Nicolás López y Ruben Bentancourt”.

El entrenador mencionó la falta de efectividad como razón para no alcanzar el triunfo: “Faltó concretar. Ante Wanderers, que fuimos superiores, tuvimos bastantes ocasiones y materializamos dos. Esta vez contamos con nueve jugadas de gol y metimos una sola. Más allá que el rival hizo un buen partido y nos generó problemas, es un partido que debíamos haberlo llevado, tuvimos ocasiones para hacerlo, lamentablemente dejamos dos puntos por el camino”.

El tricolor quedó lejos de Peñarol en la anual y, además, perdió puntos por segunda vez en cuatro fechas en el torneo clausura: “El empate es malo desde el resultado y el punto conseguido, siempre es malo igualar para Nacional”, sentenció el entrenador.

Lasarte se molestó cuando le preguntaron por la ausencia en la convocatoria de Gonzalo Petit, quien anotó en la final por el clásico del intermedio: “Otra vez lo de Petit. Ya lo hablé la semana pasada, no quiero hacer una situación con el pobre Gonzalo. Me parece muy injusto para todos, soy el que lo puse y resulta que ahora tengo que dar explicaciones. Ni sabían quién era hace un mes”.

El próximo miércoles Nacional jugará ante Frontera en Rivera por Copa Uruguay, además el próximo domingo visitará a Progreso en el Parque Viera en partido previo al clásico. Gabriel Báez, Diego Polenta y Gastón González tienen cuatro amarillas; Lasarte comentó que “alguna cosa vamos a tener que hacer. No podemos arriesgar a jugadores que son tan importantes para un partido de esas características. Vamos a ver como transcurre la semana, quienes viajan a Rivera, los que se queden y tomar decisiones para no correr el riesgo de que no puedan competir ese día”.

Álvaro Navarro: “lo vio todo el estadio”

El director técnico de Defensor Sporting terminó molesto con el arbitraje de Gustavo Tejera: “Molestó que le iba a sacar la amarilla y cuando vio que era Polenta fue para atrás. Si era para amarilla, sacala sea para quien sea. Lo vio todo el estadio, lo vieron todos. Me echó por protestar eso, nunca les falté el respeto”.

Sobre lo futbolístico, Navarro opinó: “Fue un partido parejo, con momentos de ellos y otros nuestros. Hay que ver que terminamos jugando con cinco sub-20 y todo influye”.