El delantero sanducero se perderá el partido por la Copa Argentina ante Talleres; los otros dos debutantes son Tiago Palacios y Agustín Sant'Anna.

Este martes se oficializó la convocatoria de Marcelo Bielsa para los encuentros de la selección uruguaya ante Paraguay y Venezuela por las Eliminatorias para el Mundial 2026. Tres de los 25 convocados llegaron a la selección mayor por primera vez: Miguel Merentiel, Tiago Palacios y Agustín Sant'Anna.

El sanducero Merentiel lleva 89 partidos en Boca Juniors, donde anotó 33 goles y dio diez asistencias hasta el momento. Justamente los xeneizes perderán al delantero para el partido ante Talleres de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina, que se jugará el próximo sábado a las 20.00 en Mendoza. Los bosteros tampoco tendrán al lateral izquierdo Marcelo Saracchi, otro de los convocados por Bielsa.

A sus 28 años, Merentiel se calzará la celeste por primera vez, ya que tampoco había tenido pasajes por las selecciones formativas. El jugador surgido en Peñarol jugó en El Tanque Sisley, Lorca, Valencia Mestalla, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, y Palmeiras.

El lunes, cuando llegó a Uruguay, dijo en una rueda de prensa en el aeropuerto de Carrasco que estaba “contento y con muchas ganas de aprovechar esta oportunidad”. Contó que todavía no había tenido mucho contacto con el cuerpo técnico y dijo que Edinson Cavani “siempre me da para adelante y está contento con esto”.

Tiago Palacios, argentino nacionalizado uruguayo

Tiago Palacios es argentino, pero se nacionalizó porque su madre es uruguaya. El actual jugador de Estudiantes de La Plata defendió a Uruguay por primera vez en el Preolímpico sub 23 clasificatorio a París 2024, en el que el equipo dirigido por Bielsa no pasó la primera fase. De todas formas, el rosarino quedó conforme con el rendimiento del ex Torque y lo llevó a la selección mayor por las bajas de Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta..

El jugador surgido en Platense lleva 31 partidos en el pincha; donde anotó cuatro goles y dio seis asistencias. A pesar de que sólo lleva nueve meses en la institución de La Plata ya se quedó con un título de primera división: la Copa de la Liga.

Agustín Sant'Anna llega con pocos minutos por lesión

El tercer debutante de la lista de convocados por Bielsa es Agustín Sant'Anna, lateral derecho de River Plate de Argentina que se venía recuperando de una lesión de meniscos en una rodilla. El jugador de 26 años surgió en Cerro; luego pasó a Nacional, Deportivo Maldonado, Defensor Sporting, Defensa y Justicia y en febrero de 2024 fichó con el millonario, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027.

Hasta el momento participó en 13 encuentros y dio una asistencia. No juega desde el 3 de junio, cuando su equipo venció 3-1 a Tigre por la cuarta fecha de la Liga Profesional. Salió sentido a los 70 minutos.