Defensor Sporting, que en principio no iba a jugarla, ahora decidió participar y defender el bicampeonato.

La Copa Uruguay, deportivamente, comenzará esta noche, aunque hace varias semanas que se viene jugando políticamente. La Mesa Ejecutiva decretó como ganadores a Piriápolis Fútbol Club, Río Negro de San José y 18 de Julio de Fray Bentos, ya que Peñarol, Danubio y Cerro, respectivamente, decidieron no presentarse.

En principio, otros cuatro equipos integrantes de la Unión de Clubes iban a continuar ese camino: Defensor Sporting, Cerro Largo, Progreso y Wanderers. La semana pasada habían firmado un comunicado donde anunciaban que no iban a ser parte del torneo “en estas condiciones”.

El fusionado de Punta Carretas cambió su postura y finalmente jugará el certamen. Vale recordar que hasta el momento es el único ganador, obteniendo las copas en las ediciones 2022 y 2023. En el presente torneo, disputará los dieciseisavos de final frente a Bella Vista (Paysandú), todavía no está fijado día y horario del encuentro.

El vicepresidente de Defensor, Hugo Díaz, explicó en Carve Deportiva que: “Ayer resolvimos jugar la Copa Uruguay. La redacción tiene un fallo en la interpretación y fue por eso que el presidente firmó. Ayer se realizó la reunión en directiva y la votación fue unánime”.

Acerca del comunicado de la Unión de Clubes y el error en la redacción, expresó: “Entendemos que no se debe de jugar en estas condiciones, pero eso no indica que Defensor Sporting no va a competir. Esta competencia nos sirve para utilizar a los juveniles”.

Díaz enfatizó en la independencia política del fusionado pese a la participación en decisiones grupales con otros clubes: “Defensor participa de la Unión de Clubes pero decide por sí solo, incluso estuvimos en reuniones junto con Wanderers en el Complejo Celeste convocadas por Ignacio Alonso”.

¿Qué hace el resto?

La Mesa Ejecutiva de la Copa Uruguay envió un correo electrónico a Cerro Largo, Progreso y Wanderers para conocer si mantienen la postura anunciada en el comunicado público. El plazo para responder la consulta es el viernes 13 de setiembre a las 17.00. Si no hay respuesta afirmativa, se procederá a cancelar sus encuentros.

El presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, anunció públicamente que su equipo no competirá. Progreso y Wanderers no hicieron declaraciones más allá del comunicado firmado, pero no hay indicios de cambios en sus posturas. Los clubes que no se presenten, serán multados con 200.000 pesos.

A la cancha

Esta noche, a las 20.00 comenzará el certamen en cancha -que en realidad ya empezó con las eliminatorias en las zonas del interior del país-. Se enfrentarán Paso de la Arena, de la divisional D, con Montevideo City Torque, equipo de la B. Será el único partido de esta semana. Para la próxima están fijados otros ocho encuentros.