Sábado 11 de enero

Unión 1-3 Universidad Católica

Domingo 12 de enero

Huracán 2-0 Danubio

Colo Colo 1-1 Peñarol

Lunes 13 de enero *

Defensa y Justicia 2-3 Racing de Montevideo

San Lorenzo 1-0 Nacional

*Martes 14 de enero *

Universidad Católica 3-2 Atlético Tucumán

Independiente vs Olimpia (no se jugó)

*Miércoles 15 de enero

Argentinos Juniors vs Juventud | 18.00

Colo-Colo vs Huracán | 20.00

Gimnasia La Plata vs Defensor Sporting | 22.00

Jueves 16 de enero

Defensa y Justicia vs Montevideo City Torque | 18.00

Belgrano vs Wanderers | 20.00

Peñarol vs San Lorenzo | 22.00

Viernes 17 de enero

Unión vs Atlético Tucumán | 20.00

Nacional vs Olimpia | 22.00

Sábado 18 de enero

Instituto vs Wanderers | 18.00

Gimnasia La Plata vs Cerro Largo | 20.00

Independiente vs Defensor Sporting | 22.00

Domingo 19 de enero *

Belgrano vs Progreso | 20.00

San Lorenzo vs Independiente del Valle | 22.00

*Lunes 20 de enero

Nacional vs Peñarol | 21.00

Martes 21 de enero

Colón vs Racing | 20.00

Instituto vs Defensor Sporting | 22.00

Miércoles 22 de enero

Independiente del Valle vs Cerro | 21.00

*Viernes 24 de enero *

Independiente del Valle vs Montevideo City Torque | 21.00

Colón vs Albion | 22.00