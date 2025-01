El futbolista, tras sus problemas de salud mental, probablemente deje Gimnasia y Esgrima de La Plata y vuelva a Defensor Sporting; además, hubo movimientos en otros clubes.

Matías Abaldo dejó la concentración de Gimnasia por “cuestiones personales relacionadas a su bienestar”. El campeón del Mundial Sub 20 estaba sufriendo por temas relacionados a la salud mental. Tras algunos días, habló públicamente en el programa Punto penal.

“Me siento mucho mejor y un poco más tranquilo. El Chino [Edgardo] Lasalvia –su representante– me arropó como si fuera mi padre. También quiero agradecer a toda la gente que me escribió, personas de mi barrio y jugadores importantes como Luis Suárez y Edinson Cavani. Me han escrito miles de personas. Me conmueve el respaldo que tuve desde el ambiente. La estaba pasando mal, y saber que está ese apoyo me hizo abrir la cabeza de muchas maneras. Es muy importante”, contó Abaldo.

El jugador explicó el proceso de los últimos días: “Fui directamente a mi familia y al Chino. Hace unos días atrás parecía que todo estaba bien. No había hablado con nadie, ni siquiera con los profesionales del club. Eso fue lo peor que hice. Si pueden hablarlo antes, con la persona que sea, mucho mejor. Sentía presiones y mochilas que no tenía que cargar, algunos temas personales y extra familiares. Es un agobio que podés pasar, pero llega un momento que, de tanto guardar, explotás”.

Es muy probable que Abaldo continúe su carrera en Defensor Sporting. Si bien se deben solucionar temas contractuales con Gimnasia y Esgrima de La Plata, el pase está avanzado. Sobre esta situación, el atacante dijo: “Sería lo ideal. Lo veo así porque es mi casa y es donde mejor me voy a sentir”.

Nicolás Rossi a Liverpool y Alexander Machado cerca de Peñarol

El volante ofensivo Nicolás Rossi jugará en Liverpool, procedente de Peñarol. Anteriormente había estado a préstamo en Danubio, donde estuvo hasta mitad de 2024. El presidente carbonero, Ignacio Ruglio, contó en Polideportivo que la negociación está avanzada y será una cesión por un año. El negriazul había cerrado en las últimas horas al zaguero argentino Nicolás Cabral, que en la última temporada vistió la camiseta de Cerro Largo.

Peñarol, en tanto, está cerca de incorporar al delantero Alexander Machado, que jugó en Miramar Misiones en 2024 a préstamo desde Boston River. Anteriormente había estado en Cerro, club donde se formó futbolísticamente. Tiene 22 años y también puede jugar como puntero por la izquierda.