El tricolor mantiene la ilusión por Kike Olivera mientras que la llegada de Nicolás Lodeiro quedó descartada.

Luciano Boggio espera autorización para viajar

Nacional selló el acuerdo por Luciano Boggio: pagará 900.000 dólares por el volante surgido en Defensor Sporting que estaba jugando en Lanús de Argentina. Luego de que se trancara la transferencia el fin de semana pasado, las noticias volvieron a ser positivas cuando el mediocampista no concentró ni estuvo a la orden en el partido donde el granate visitó a Rosario Central.

Luli espera la autorización de Lanús para viajar a Uruguay, en principio llegaría el viernes a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de Nacional. Si bien está con rodaje y pronto para competir, no estará en el debut del Torneo Apertura ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario.

Kike Olivera sería la frutilla de la torta para Nacional

El delantero uruguayo Cristian Olivera y el defensa venezolano Nahuel Ferraresi durante el partido de las Eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Uruguay en el estadio Monumental de Maturín, Venezuela, el 10 de setiembre de 2024. Foto: Federico Parra, AFP

Cristian Olivera viajó a Los Ángeles para negociar su llegada al tricolor, sería un préstamo por seis meses. El delantero pertenece a Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS) y no está en los planes del club ceder al jugador en este momento. La estrategia para que llegue Kike es plantearle al equipo angelino que la definición de la MLS es recién a fin de año y que sólo se perdería la fase regular del certamen.

El futbolista surgido en Rentistas es hincha de Nacional, incluso en las últimas horas declaró que está “arrepentido de haber jugado en Peñarol”.

Nicolás Lodeiro no llegará en este período de pases a Nacional

Anthony Annan, de Ghana, y Nicolás Lodeiro, de Uruguay, partido por los cuartos de final, Sudáfrica 2010, en Johannesburgo. Foto: Sandro Pereyra

La novela entre Nacional y Nicolás Lodeiro se instala en cada período de pases pero nunca llega a final feliz. Las veces que el club lo buscó, el jugador no llegó; ahora que el futbolista quería volver, el tricolor tiene el puesto cubierto.

“Él podía haber venido un poco más joven. Tengo aprecio por él aunque no seamos amigos, durante la campaña dije que desde afuera no me había gustado que él haya tenido varias oportunidades para volver y por H o por B nunca había vuelto” dijo Flavio Perchmann, vicepresidente de Nacional. Alex Saúl, también directivo tricolor, contó al respecto: “El jugador no tiene ninguna pretensión económica. Quiere retirarse y que los hijos lo vean en Nacional”.

Nacional recibirá a Peñarol en el Gran Parque Central

Se definió que el clásico correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura se disputará el domingo 9 de febrero a las 19.30 en el Gran Parque Central. Será solamente con público de Nacional.

El tricolor debutará en el campeonato uruguayo el domingo 2 de febrero contra Montevideo City Torque en el Estadio Centenario, también 19.30.

Bruno Damiani se queda en Nacional

Bruno Damiani tuvo un gran 2024 defendiendo la casaca de Boston River y, en su retorno a Nacional, sumó buenos rendimientos en los partidos de verano lo que le valieron la titularidad en los dos clásicos del 2025. El tricolor confirmó que el delantero se quedará en la institución.

Más allá de la llegada de Eduardo Vargas y la permanencia hasta junio de Diego Herazo, Damiani peleará un lugar. Incluso se perfila como titular para la primera fecha del apertura ante Montevideo City Torque ya que los dos delanteros extranjeros no estarán a la órden. El chileno todavía se está poniendo a punto fisicamente y el colombiano fue expulsado en el clásico de la supercopa.

Fue presentado Eduardo Vargas en Nacional

Raúl Giuria y Eduardo Vargas, el 27 de enero, durante la presentación del futbolista. Foto: Alessandro Maradei

Eduardo Vargas fue presentado oficialmente en la sede social tricolor. El delantero chileno contó: “Comencé a trabajar y estuve haciendo los entrenamientos físicos. Espero estar en la primera fecha e intentar ir al banco para estar a disposición de Martín Lasarte”.

Además informó que va a usar la camiseta número 17 y se entusiasmó por haber visto el clásico de la supercopa en el Estadio Centenario: “La gente es muy apasionada y eso motiva más al jugador. Fue una fiesta muy linda que me impresionó mucho. Cantaban todo el tiempo”.

Eduardo Ache al Comité Ejecutivo de la AUF

Eduardo Ache (archivo, marzo de 2014). Foto: Iván Franco

Los equipos grandes siempre buscan tener representación en lugares importantes del fútbol uruguayo y uno de ellos es el Comité Ejecutivo de la AUF. Nacional comunicó oficialmente que Eduardo Ache se sumará como representante tricolor. El ex presidente bolso -y actual directivo- tomará el lugar de Aldo Gioia. En el comunicado institucional, Nacional explicó que: “aprobó formar un grupo de trabajo destinado a analizar el proceso de renovación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo”.

Martín Lasarte: “Los clásicos son para ganar”

Martín Lasarte. Foto: Gianni Schiaffarino

El entrenador tricolor habló en conferencia de prensa luego del encuentro, con la satisfacción de otro triunfo ante Peñarol. “No vamos a borrar lo que siempre decimos: las finales y los clásicos son para ganar. Sé que hay cosas por mejorar, pero lógicamente me deja muy contento irme ganador de un partido de estas características”, dijo Lasarte.

El entrenador sacó pecho del resultado y despejó dudas sobre su permanencia en el cargo: “Poder trabajar en un club como este, haber sido campeón unas cuantas veces y haber tenido la fortuna en el recorrido de algún gran jugador, es un disfrute a diario y un sin fin en sí mismo. Yo nunca tuve dudas de continuar, esos planteos estuvieron por otro lado y no me corresponden a mi. Este grupo siempre ha dado muestras de tener un endurance especial. Cuando hay jugadores capaces de sobrellevar cosas así todo es posible”.

Para cerrar habló del chileno Eduardo Vargas: “Lo conozco bien. Lo tuve todo el período de selección. Es un delantero potente, que tira diagonales y tiene mucho gol y movilidad. También puede jugar por banda aunque hay que verlo a esta edad. Nos da la posibilidad de variantes. Bruno Damiani y Diego Herazo han competido en la pretemporada. Bruno tiene mejor juego aéreo; compite muy bien y afloja mucho a los defensas rivales, en el primer clásico Diego lo aprovechó anotando el gol del triunfo”.

Bruno Damiani, de Nacional, y Leonardo Coelho, de Peñarol. Foto: Gianni Schiaffarino

Bruno Damiani: “Quiero quedarme en Nacional”

“Durante estos días no quería pensar en otra cosa que no fueran los clásicos. Me han dado la confianza de ser titular y la camiseta número 9, no son cosas menores. Estoy muy feliz porque fue mi primer título oficial. Ahora toca pensar qué voy a hacer, sabiendo que hay mucha gente en mi puesto, es una mezcla de racionalidad y sentimientos”.

“Mi cabeza está ilusionada con quedarme. Quiero quedarme, pero a veces hay que poner un poco de pienso. Tendré que hacer un balance y ver lo que piensan de mí en el club. Si el martes o miércoles no hay una decisión tendré que pensar en el domingo. Ya me dijo Flavio Perchman que soy el único 9 disponible”, concluyó.

Jeremía Recoba (D), de Nacional, celebra su gol con Julián Millán. Foto: Alessandro Maradei

Flavio Perchmann: “Había que dar el golpe en la mesa”

El vicepresidente de Nacional también habló luego del título: “Fue un partido sufrido y duro porque tuvimos que defender mucho cerca de nuestro arco y en el segundo tiempo no pudimos sacar nunca un contragolpe claro, pero volvimos a ganar y era una final por un título. Había que dar un golpe en la mesa y lo dimos”.

Perchmann se enfrentó con el periodismo por algunas publicaciones sobre sus dichos hacia Martín Lasarte: “El periodismo veía turbulencias que no veo. Estaba muy tranquilo y sabiendo por el camino que íbamos. En estos dos clásicos que son los partidos que valen de verdad, lo demostramos. Con San Lorenzo y Olimpia sirvieron para que los jóvenes empezaran a mostrarse. La continuidad de Lasarte nunca estuvo en duda. Me preguntaron qué pasaba si perdía contra Peñarol y lo que dije fue que en un 90% seguía. La eventualidad eran dos goleadas en contra, que era muy difícil que pasara. Digo lo que pienso, pero me sacan de contexto muchas cosas”.

Sobre el período de pases, contó: “En un momento estuvimos muy cerca de Luciano Boggio hasta que se planteó un problema de impuestos con Lanús. La gente que lo representa está negociando. Él quiere venir y nosotros queremos traerlo. Veremos de acá al miércoles si se soluciona. Ellos bajaron la cifra y nosotros subimos mucho más de lo que queríamos, en plata y porcentaje. Compramos el 80% del pase y el otro 20% sigue en poder de Defensor”.

Alejandro Balbi: “Me alegro por Martín Lasarte que en su momento fue manoseado”

Alejandro Balbi (archivo, diciembre de 2024). Foto: Rodrigo Viera Amaral

El expresidente de Nacional habló en el palco, luego de ganarle a Peñarol: “En clásicos es una continuación. Hace dos años venimos triunfando en ese campeonato paralelo con Peñarol. En mi presidencia fueron cinco o seis y en la de Ricardo Vairo van dos. Tenemos muchos jugadores que son ganadores clásicos y al tradicional rival le pasa lo contrario. Eso en este tipo de partidos influye”.

El actual directivo tricolor agregó: “Nos cobraron un penal en un clásico después de mucho tiempo, creo que ganamos psicológicamente el partido por lo que me voy contento. Me alegro mucho por Martín Lasarte que en su momento fue manoseado. Él más que nadie, con su cuerpo técnico, se merecía este triunfo”.