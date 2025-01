Sobre la seguridad en el fútbol consideró que “hay que darle una vuelta de tuerca y debería haber un control mayor”, aunque no se le pueden cargar al fútbol “todas las culpas” de la violencia en la sociedad.

El presidente electo, Yamandú Orsi, se refirió al clásico de la Supercopa Uruguaya, al penal cobrado para Nacional y a la violencia en el fútbol.

“La relación entre fútbol y política, entre sociedad y fútbol, es indiscutible”, dijo Orsi, declarado hincha de Peñarol, quien reiteró la confianza en su equipo, en el director técnico Diego Aguirre, aunque reconoció que “como hincha, me preocupa todo”.

Entrevistado por el programa La Mañana del Fútbol de radio El Espectador, el futuro presidente fue consultado por las manifestaciones en redes sociales tras el clásico: “No hay manera de escapar [de las redes]. Anoche se me dio por mirar y era una locura. Aparte no hay grises, es blanco o negro”, comentó. Opinó que los dirigentes del fútbol, al igual que los políticos, “tienen que tratar de abstraerse”, porque ambos ámbitos tienen “mucho de pasión” y de “la parcialidad que te impone”. “Si los que tenemos responsabilidad de conducción, de gobierno, y te marcan la cancha las redes, ya empezaste nublado, no estás viendo bien”, consideró el presidente electo.

Consultado por la violencia en el fútbol y el ingreso a los estadios de elementos prohibidos como las bengalas, Orsi comentó que “es tremendo”. “Ya está instalado esto. Porque ahí se mueven otras cosas también. (...) Y no es porque no haya habido intervención de los equipos”. El frenteamplista opinó que “hay un espacio ahí que siempre está en discusión, en torno a ‘¿dónde se mete el Estado, hasta dónde se mete la policía o hasta dónde los clubes se tienen que hacer cargo?’”.

Preguntado por si existe un “vacío” en ese sentido, dijo: “Hay dudas”. “Yo no tengo muchos elementos, pero sería bueno hablar con la seguridad de ambos equipos y nos vamos a enterar de cosas increíbles. (...) Y de cómo funcionan esas presiones”, manifestó Orsi.

“Yo pienso que hay que darle una vuelta de tuerca y debería haber un control mayor”, dijo Orsi y aseguró, al igual que en la campaña electoral, que el “esquema” que más le convence ahora es el de clásico sin hinchada visitante si se juega en los estadios de los equipos locales, para asegurar que no haya enfrentamientos. Sin embargo, consideró que “el enfrentamiento igual se da en la calle”, ya que “tiene que ver con la violencia en la sociedad que pasa por otro lado. No le carguemos al fútbol todas las culpas, por decirlo de alguna forma, de algo que es evidente”, consideró.

Secretaría Nacional del Deporte

La semana pasada se conoció que el profesor Alejandro Pereda, actual director general de Deportes de la Intendencia de Canelones, será el nuevo secretario nacional del Deporte de Presidencia de la República.

Consultado sobre Pereda, Orsi comentó que comparte con él “una visión muy interesante referente al rol social y lo que se puede hacer en nuestra sociedad a través del deporte”, y consideró que la designación era “natural”.

Explicó que el tema del deporte tiene varias “aristas”. Por un lado, la competencia: “lo que son los deportes federados, que es importante retomarlo y repensarlo, la dimensión olímpica y la potencialidad que tiene el Comité Olímpico”; y por otro “lo que genera en la sociedad”. En ese sentido, afirmó: “Cuando vos generás un espacio deportivo cuidado y atendido en cualquier rincón del territorio, enseguida se te desborda la cantidad de gente que quiere participar, se llenan los cupos”.

“La filosofía es esa. Cuando tú generas oportunidades, pero no de cualquier modo, sino que generas un buen espacio, (...) te aseguro, porque nos ha pasado siempre, se te llena y lo tenés todos los días ocupado, y tenés gente de todas las ciudades”, reafirmó Orsi.

“En una sociedad tan quebrada como la contemporánea, todo lo que implique encuentro, y el deporte, es maravilloso”, aseguró Orsi y reiteró que también “hay que prestarle mucha atención” a la alta competencia.

“Uruguay me parece que se ha quedado un poquito”, opinó Orsi acerca de la oferta de centros de alto rendimiento para otras disciplinas además del fútbol. “Yo creo que si abrimos la cancha y generamos infraestructura, capaz que más gente adhiere y que Uruguay puede escalar un poco. No es por conseguir medallas, sino porque son también estrategias identitarias que nos tienen que fortalecer”, consideró.

Sobre el partido inaugural del Mundial 2030 que tendrá lugar en el Estadio Centenario, Orsi dijo que “Uruguay asumió el compromiso, no importa quien esté en el gobierno” y agregó, “si me pareciera que capaz era mejor hacer otra cosa, no se puede andar mirando para atrás. Hay que apechugar y resolver bien”, opinó el presidente electo.

Orsi también fue consultado sobre la polémica por el penal que el árbitro Javier Burgos dio a Nacional tras la revisión de la jugada en el VAR, y que terminó abriendo el marcador para los tricolores.

“Son esas cosas que se cobran o no se cobran. Cualquiera de las cosas que pasen siempre está bien”, opinó Orsi sobre la jugada y agregó que, “desde que existe esto del VAR, siempre están estas dos lecturas”. Para el presidente electo, “cuando no existía la tecnología para definir esto, capaz que pasaban desapercibidas algunas cosas o capaz que algunas cosas se cobraban mal por falta de precisión”. Más allá del debate sobre la jugada y la sanción aplicada, Orsi consideró que “el balance dio el resultado que se tenía que dar por lo que fue el primer tiempo”.