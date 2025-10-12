Los ghaneses jugarán su quinta copa del mundo: de las últimas seis ediciones solo faltaron a Rusia 2018.

Se empezaron a cerrar los grupos de las eliminatorias africanas y Ghana confirmó lo que ya era prácticamente un hecho: estará en el Mundial 2026. Los ghaneses –como locatarios– vencieron 1-0 a Comoras, que estaba eliminado, y de esa forma aseguraron su cupo mundialista, que meramente necesitaba la finalización del trámite, ya que antes del encuentro tenían tres puntos y ocho goles de ventaja sobre Madagascar, por lo que solamente quedaban afuera con una derrota por siete tantos de diferencia.

Madagascar, por su parte, perdió 4-1 ante la eliminada Mali y no pudo confirmar su lugar en el cuadrangular final de África como uno de los cuatro mejores segundos. Ahora deberá esperar a los partidos que se jugarán entre lunes y martes. Quienes pasen a la definición disputarán su chance de llegar al repechaje mundialista donde ya están clasificados Bolivia y Nueva Caledonia.

Ghana le agarró el gustito

Ghana jugará su quinto Mundial con la llamativa estadística de que en los últimos seis sólo faltó en Rusia 2018. Su mejor participación fue en Sudáfrica 2010, donde quedó eliminado en cuartos de final ante Uruguay en el recordado partido de la mano de Luis Suárez, el penal fallado por Asamoah Gyan y la picadita de Sebastián Abreu. Los africanos fueron séptimos en el torneo que se jugó en su continente.

El estreno fue en Alemania 2006, donde fueron segundos en su grupo atrás de Italia, el campeón. En la primera fase eliminaron a República Checa y Estados Unidos, venciendo a los dos. En octavos, Brasil lo sacó de competencia con un contundente 3-0.

Tanto en Brasil 2014 como en Qatar 2022 Ghana quedó eliminado en fase de grupos. En el último torneo volvió a enfrentar a la celeste, que en la última fecha ganó 2-0 con doblete de Giorgian de Arrascaeta, resultado que no alcanzó y ambos se despidieron de la competencia.

Los 21 países clasificados al Mundial 2026 hasta el momento

A falta de ocho meses para el Mundial 2026, están adentro Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones; Nueva Zelanda por Oceanía; Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia por Sudamérica; Corea del Sur, Japón, Jordania, Australia, Uzbekistán e Irán por Asia, y Marruecos, Túnez, Argelia, Ghana y Egipto por África.

Entre lunes y martes terminarán las eliminatorias en Asia y África, seguro se agregarán clasificados a la lista de participantes en el próximo campeonato del mundo. Además, es muy factible que se conozcan los primeros europeos en obtener su boleto para el certamen.