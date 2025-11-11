El técnico de la selección uruguaya, Ariel Longo, dio a conocer la lista de futbolistas reservadas para la próxima fecha FIFA, con dos partidos clave por eliminatorias mundialistas.

Uruguay busca su primera clasificación a un Mundial femenino, que tendrá su próxima edición en Brasil en 2027. Por primera vez, también, hay eliminatorias sudamericanas propiamente dichas. En ediciones anteriores era la Copa América femenina la que determinaba las clasificadas a la cita mundialista.

En la Liga de Naciones Femenina juegan todas contra todas –son nueve fechas, y cada selección tiene una jornada libre por la ausencia de Brasil, ya clasificada en su calidad de anfitriona– y las primeras dos selecciones irán directo al Mundial, mientras que las dos siguientes de la tabla jugarán un repechaje intercontinental.

La celeste tuvo libre en la primera fecha, y en la segunda se le escapó sobre el final el triunfo ante Argentina en el Centenario.

Ahora, las dirigidas por Ariel Longo se preparan para visitar a Paraguay en Asunción, el viernes 28 de noviembre. A la semana siguiente, el martes 2 de diciembre, Uruguay volverá a ser locataria para recibir a Ecuador, a las 18.00, en el Parque Viera.

La lista de reservadas incluye 38 futbolistas. En los próximos días se dará a conocer la lista definitiva de 23 jugadoras, que formarán el plantel que el lunes 24 de noviembre iniciará sus trabajos en el Complejo Celeste.

Las reservadas

Arqueras

Sofía Olivera (Gimnasia LP – Argentina)

Agustina Sánchez (Belgrano – Argentina)

Josefina Villanueva (Nacional)

Vanina Sburlati (Peñarol)

Romina Olmedo (Defensor Sporting)

Defensas

Daiana Farías (Peñarol)

Micaela Domínguez (Peñarol)

Fátima Barone (Belgrano – Argentina)

Laura Felipe (Belgrano – Argentina)

Yannel Correa (Alhama – España)

Stephanie Tregartten (Talleres – Argentina)

Juliana Viera (East Carolina University – Estados Unidos)

Manuela Olivera (Defensor Sporting)

Sharon López (Gimnasia LP – Argentina)

Stephanie Lacoste (Internacional – Brasil)

Valentina Cousillas (Nacional)

Rocío Martínez (Cruz Azul – México)

Antonella Ferradans (Ferro – Argentina)

Fátima Traversaro (Atlético Baleares – España)

Volantes

Nikol Laurnaga (River Plate – Argentina)

Ángela Gómez (Bahía – Brasil)

Pamela González (Racing Power – Portugal)

Ximena Velazco (Dux Logroño – España)

Ahelín Piña (Talleres – Argentina)

Pilar González (Talleres – Argentina)

Micaela Fitipaldi (Nacional)

Solange Lemos (Cruz Azul – México)

Sindy Ramírez (Racing – Argentina)

Luciana Gómez (Botafogo – Brasil)

Karol Bermúdez (RB Bragantino – Brasil)

Ilana Guedes (Liverpool)

Valentina Morales (SC Huelva – España)

Delanteras

Alaides Paz (Belgrano – Argentina)

Wendy Carballo (Bahía – Brasil)

Belén Aquino (Internacional – Brasil)

Esperanza Pizarro (Dépor Abanca – España)

Sofía Oxandabarat (Nacional)

Agustina Gómez (Liverpool)