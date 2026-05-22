El mapa de la identidad se prepara para una tercera fecha que define rumbos

En casi cualquier rincón del país este fin de semana, se sentirá ruido de pelota con camisetas locales y de los de allá, con gente esperando con expectativa e ilusión entre cáscaras de maníes y la montañita del mate, alentando a su vecino y aprendiendo los colores de esa camiseta de los del otro pueblo.

Es la Copa Nacional de Clubes. Con 12 ciudades movilizadas por el sentimiento de la orejona, el sábado y domingo la A cierra su primera rueda; 16 batallas donde los que vienen con puntaje ideal buscan el pasaje anticipado y los rezagados se juegan la ropa.

La ingeniería de esta tercera fecha de la Copa A nos lleva a 12 ciudades —Salto, Paysandú, Bella Unión, Fray Bentos, Nueva Helvecia, Trinidad, Florida, San Bautista, San José, Punta del Este, San Carlos y Minas— donde se define la suerte de los 32 clubes en competencia. Tras un arranque que ya separó a cinco equipos con paso de vencedores, la globa vuelve a rodar para confirmar tendencias o permitir despertares agónicos en cada cancha.

En la Serie A, el litoral será testigo de un domingo de estirpe. En Salto, Arsenal recibirá a Ferro Carril a las 14.00 en duelo de vecinos en el césped artificial del estadio Juan José Vispo Mari, un choque donde el local busca trepar tras su última victoria y pasar al carbonero de la banda negra. Simultáneamente, en Paysandú, el parque Don Bosco abrirá sus puertas a las 15.00 para que Bella Vista se mide ante un Peñarol de Rivera que llega muy golpeado y sin haber podido gritar ni un solo gol. Al cierre de la segunda jornada, Ferro Carril y Bella Vista lideran con 4 unidades, Arsenal tiene 3 y Peñarol cierra sin puntos.

La Serie B tendrá su pulso el domingo en dos campos del norte. A las 14.00, Uruguay de Bella Unión será local en el Martínez Cerrutti ante Estudiantes de Tacuarembó, en un duelo de urgencias para salir del fondo, en el estadio más norteño de todo el Uruguay. El plato fuerte llegará a las 16.15 otra vez en el Vispo Mari de Salto, donde Universitario recibirá a Gladiador; como el del sábado en la serie A, será un choque de salteños que dominan la tabla, con el Gladia defendiendo su puntaje perfecto. Las posiciones muestran a Gladiador mandando con 6 puntos, Universitario lo sigue con 4, Estudiantes tiene 1 y Uruguay queda en cero.

Para la Serie C, la actividad se concentra el sábado a las 16.00. En Fray Bentos, el Parque Pablo E Abbate recibirá el cruce entre el líder Laureles y Juventud de Colonia, en lo que promete ser un partidazo de técnica y roce. A la misma hora, Nacional de Nueva Helvecia será local ante San Carlos de Colonia en su escenario, buscando el tricolor sus primeros puntos en su remozado estadio que aún sigue teniendo amplio aforo para sillas de playa. La tabla tiene a Laureles liderando con 6 unidades, San Carlos y Juventud con 3, y Nacional sin sumar.

En la Serie D, el estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad se vuelve el epicentro del equilibrio. El sábado a las 17.00, Porongos. El único que ha logrado ganar recibirá a Polancos de Nueva Palmira en un duelo por la cima de la zona. El domingo, en el mismo escenario y a la misma hora, Independiente de Trinidad enfrentará a Sportivo Barracas de Dolores. En esta serie de las tablas, Porongos es puntero con 4 puntos, Polancos tiene 2, mientras que Independiente y Barracas cierran con una unidad.

La Serie E reparte sus emociones en la Piedra Alta. El sábado a las 16.30, Nacional de Florida recibirá a Atenas de Tala en el Campeones Olímpicos, buscando ambos seguirle la huella al puntero. El domingo a las 15.30, Atlético Florida será local frente al líder Racing de Durazno en el estadio Artigas Lacassy Loroña, a menos de 100 metros de la Piedra Alta y a escasos metros de uno de los márgenes. Hasta ahora, el sorprendente Racing duraznense es el único líder con 6 unidades, seguido por Atenas y Nacional con 3, mientras que Atlético Florida está en cero.

La Serie F tendrá actividad repartida entre el barro y la gloria. El sábado a las 15.30, San Bautista Vida Nueva recibirá a Wanderers de Durazno en el estadio Campeones del 47 de San Bautista. El domingo, el fútbol se traslada al Casto Martínez Laguarda, donde a las 15.00 el líder Río Negro recibirá a Campana de Libertad en un choque entre representantes de la Liga Mayor de San José. Río Negro manda con 6 puntos, Wanderers y Campana tienen 3, y San Bautista cierra la tabla sin unidades.

En la Serie G, el sentimiento se traslada al este. El sábado a las 15.30, Ituzaingó de Punta del Este recibirá a Lavalleja de Rocha en el Parque San Rafael, con la urgencia de ambos de sumar. El domingo, a las 15.30, Libertad de San Carlos y Barrio Olímpico de Minas se verán las caras en el estadio del Penal 14, el Álvaro Pérez, en un duelo de líderes. Libertad y Barrio Olímpico comparten la cima con 4 unidades, mientras que Ituzaingó y Lavalleja de Rocha tienen un punto cada uno.

Finalmente, la Serie H cierra su primera rueda con dos partidos de alto voltaje. El sábado a las 15.00, San Carlos en San Carlos recibirá a Huracán de Treinta y Tres en su estadio, en un encuentro que será televisado. A las 15.30, en las sierras de Minas, Lavalleja enfrentará a Cerro Arrozal de Vergara en el Parque Alfredo García Montero, en el barrio Lavalleja, al lado de las viviendas del Complejo San Francisco. San Carlos lidera con 6 puntos, Huracán y Lavalleja lo siguen con 3, y Cerro Arrozal cierra sin unidades.