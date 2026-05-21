Así se juega la segunda fecha del Intermedio 2026

La segunda jornada del Intermedio llega, por obvias razones, con los dos grupos con varios líderes: en el A, Boston River, Central Español, Peñarol y Racing ganaron en el debut y están primeros, mientras que Defensor, Liverpool, Cerro Largo y Cerro buscarán ganar para no perder el tren del torneo corto. En el B, Deportivo Maldonado, Juventud y Nacional también arrancaron con victorias, hubo dos que empataron, Albion y Wanderers, y están sin puntos Montevideo City Torque, Danubio y Progreso.

El fútbol comenzará este viernes con un lindo partido: Liverpool recibirá a Racing en el Parque Viera. Los negriazules necesitan puntos en medio de una temporada irregular, mientras que Racing llega con viento en la camiseta como campeón del Apertura y primero de la tabla anual. Además, el fútbol, claro, esa escuela en la que Racing está haciendo más que bien las cosas.

El sábado la agenda tendrá tres partidos, repartidos entre la mañana y la tardecita. Dos de ellos serán por el grupo B (ver ficha). Eel primero, en la mañana, tendrá frente a frente a Progreso y Montevideo City Torque, dos con realidades opuestas. Mientras que el gaucho del Pantanoso naufraga en lo más bajo de la tabla anual y, en consecuencia, tiene un promedio del descenso muy malo, los ciudadanos gozan su gran momento en la Sudamericana, en la que lograron clasificar a la segunda instancia cuando faltaba una fecha.

El restante encuentro del grupo B será el cierre sabatino en el Gran Parque Central, en el que Nacional será local ante Albion. El tricolor viene cabizbajo tras la temprana eliminación en la Copa Libertadores y buscará mejorar su ánimo en el torneo local. No solo su ánimo, sino también el juego que alguna vez tuvo. No será fácil, porque como rival tendrá a Albion, uno de los mejores equipos de lo que va de la temporada.

En el medio, en la tarde la pelota se trasladará a Melo, en este caso por el grupo A. Cerro Largo será local en el Ubilla ante Boston River, otro que viene de ganar en el plano internacional. Los arachanes no están tan abajo como Progreso, pero también necesitan sumar.

El domingo será otro día de tres encuentros. A primera hora, en el Tróccoli, Cerro esperá a Central Español. Los albicelestes tendrán una nueva oportunidad de salir a flote, ahora con Alejandro Capuccio en la dirección técnica. Luego, en la tarde y en el Parque Viera, Wanderers tendrá la visita de Deportivo Maldonado. El bohemio está llevando adelante una aceptable campaña, pero le pesa el promedio, bastante malo por la suma de la temporada anterior. De hecho, es el último en la tabla que mandará tres equipos a la B. La situación contraria es la de Deportivo Maldonado: segundo en la anual, seguramente es el equipo que mejor juega en el Uruguayo.

El cierre dominical es uno de esos partidos que se anotan en los almanaques: Defensor Sporting-Peñarol en el Franzini. El violeta querrá hacer valer la localía para buscar la victoria y reencauzar su suerte en el grupo tras la derrota en la fecha inicial ante Central Español. Peñarol, que empezó ganando, tiene la oportunidad de seguir con puntaje perfecto en la serie A y meter presión también en la anual.

La particularidad de la etapa es el partido postergado. Danubio y Juventud deberán esperar para enfrentarse porque los pedrenses solicitaron aplazar el juego debido a su itinerario en la Copa Sudamericana, entre el viaje a Venezuela y la posterior salida hacia Perú para cerrar el grupo frente a Cienciano. Eso dejará a la serie B con un partido menos y la sensación de tabla “incompleta” por algunos días, mientras el resto aprovecha para mover fichas en un Intermedio que, en apenas dos fechas, ya empieza a separar aspirantes de equipos que miran con un ojo la tabla de su serie y con el otro la anual.

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