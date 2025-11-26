Hinchas de Nacional en la previa del clásico por el torneo Apertura, el 9 de febrero, en el Gran Parque Central.

Artículos prohibidos y permitidos para la final del campeonato uruguayo.

Este miércoles Nacional dio a conocer algunas recomendaciones de cara al clásico que dará al campeón uruguayo 2025.

Lo primero a tener en cuenta es el horario de apertura de puertas, que será 13.30. Nacional insta a su parcialidad a llegar temprano, ya que habrá doble control de ingresos al Gran Parque Central.

En cuanto a la seguridad, el equipo tricolor comunicó las prohibiciones para el partido, tales como “introducir, ingresar, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir los mismos efectos, así como bengalas, petardos, explosivos o productos inflamables (papel picado, rollos, serpentina, etcétera), fumíferos o corrosivos”, según expresa la misiva difundida por Nacional.

En esa dirección, se hace énfasis en “banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia o en cuyo texto o similar una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada por razón de su adhesión deportiva”; tampoco se podrán exhibir banderas o símbolos que pertenezcan a Peñarol —ni a ninguno de los equipos afiliados a la AUF—.

Finalmente, aclaran algo que ya le ha costado a Nacional sanciones: “no lanzar ninguna clase de objetos a las tribunas, campo de juego o fuera del escenario deportivo”.

Fuente: Nacional

Fuente: Nacional

.