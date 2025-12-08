Adrián Martínez, de Racing, celebra con sus compañeros tras anotar el gol del partido ante Boca Juniors, durante la semifinal del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, en La Bombonera, Buenos Aires, el 7 de diciembre.

Gimnasia y Estudiantes definirán el segundo clasificado a la definición el lunes a las 17.00 en el clásico de La Plata.

Racing, de visitante, le ganó 1-0 a Boca Juniors en la Bombonera en el marco de la primera semifinal del último torneo del año en Argentina. Desde hace un tiempo a esta parte los campeonatos se definen a través de playoffs en uno de los tantos cambios que realizó el criticado Chiqui Tapia.

El xeneize fue locatario porque había terminado segundo en la fase regular, pero los de Avellaneda, que quedaron a cinco puntos en el tercer lugar, le arrebataron el lugar en la final con el gol de Adrián Maravilla Martínez a 15 minutos del pitazo final.

El delantero ganó de cabeza por el segundo palo y cortó una racha de diez encuentros sin anotar. Tras el partido, dijo: “Todo hijo de Dios pasó por el desierto, Jesús estuvo 40 días, Moisés también. Dios te prepara y te moldea ahí cuando las cosas no salen bien. Esas pequeñas cosas nos fortalecen”.

Gastón Martirena, expulsado, no fue de la partida; Martín Barrios y Adrián Balboa estuvieron en el banco de la academia que eliminó a River y a Boca en la recta final de la definición.

En Boca fue titular Miguel Merentiel mientras que Edinson Cavani estuvo entre los relevos pero no tuvo minutos.

Clásico de La Plata

El segundo finalista se conocerá el lunes en una apasionante edición del clásico de La Plata, donde la paternidad de Estudiantes sobre Gimnasia es histórica. En la fase regular el pincha fue octavo de su grupo y el lobo séptimo en la otra zona, nadie esperaba tenerlos en la definición del certamen.

El equipo presidido por Juan Sebastián Verón, que está en plena guerra política con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, tiene en sus filas a los uruguayos Fernando Muslera -titular y figura-, Gabriel Neves y Tiago Palacios.

En Gimnasia, que fue campeón en primera división por última vez en 1929, están el zaguero Enzo Martínez y el lateral Juan Pintado.